Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
W zeszły piątek na Netfliksa wjechał nowy hiszpański serial z gwiazdą "Domu z papieru". Użytkownicy od razu rzucili się na "Dwa groby" i teraz nie mogą się od nich oderwać. Zaraz po seansie wszystkich odcinków wystawiają kryminalnej produkcji najwyższą notę i zachwycają się nią w mediach społecznościowych.
"Dwa groby" to opowieść o zaginięciu dwóch szesnastoletnich dziewczyn. Ciało jednej z nich szybko odnaleziono, ale po drugiej nie ma nawet śladu. Dlatego po dwóch latach - z powodu braku dowodów i podejrzanych - policja umarza śledztwo w sprawie jej zaginięcia. Babcia Veroniki nie może się z tym pogodzić. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Isabel rusza tropem ukochanej wnuczki, łącząc w międzyczasie siły z pogrążonym w żałobie ojcem jej zabitej przyjaciółki. To właśnie w mafijnego bossa Rafela Salazara wciela się znany z roli Profesora w "Domu z papieru" Alvaro Morte.
Biorąc pod uwagę popularność nie tylko gwiazdy "Domu z papieru", ale ogólnie hiszpańskich seriali na Netfliksie, nie powinno nikogo dziwić, że "Dwa groby" z miejsca stały się hitem. Nawet polscy użytkownicy platformy nie mogą mu się produkcji oprzeć, dlatego od czasu swej piątkowej premiery nie schodzi ona z pierwszego miejsca listy najchętniej oglądanych seriali w serwisie w naszym kraju.
Dwa groby - opinie o hiszpańskim kryminale Netfliksa
Czy słusznie polscy użytkownicy tak tłumnie rzucili się na "Dwa groby"? Wszystko wskazuje na to, że tak. Bo hiszpański serial kryminalny nie tylko w naszym kraju cieszy się sporą popularnością. Subskrybenci z innych rynków również chętnie po niego sięgają. Oglądają wszystkie odcinki na raz, a potem w mediach społecznościowych się nimi zachwycają.
"Dwa groby" na Netfliksie to dobry seans - przechodzi z jednego chaosu w drugi. A ten zwrot akcji? Solidne 10/10
Suspens jest zabójczy i będzie was trzymał przed ekranem do samego końca. To seans obowiązkowy
"Dwa groby" mogą być najlepszym serialem tego roku
- czytamy na X (dawny Twitter).
W mediach społecznościowych użytkownicy Netfliksa zdają się mieć tylko jedno zastrzeżenie. A mianowicie: "Dwa groby" mogłyby być dłuższe. Bo faktycznie jest to serial krótki. Składa się z zaledwie trzech odcinków. Doskonale więc nadaje się do obejrzenia za jednym zamachem w wolne popołudnie lub wieczór.
