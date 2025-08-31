Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
To nie zdarza się często, aczkolwiek w ostatnim czasie powtarza się po raz kolejny. Netflix wie, co będziecie oglądać w przyszłym tygodniu, dlatego nie zasypuje was innymi premierami. Nie ma sensu. I tak wszyscy będziemy oglądać 2. część 2. sezonu "Wednesday".
Mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją na początku sierpnia. Wtedy bowiem na Netfliksie pojawiła się zaledwie garstka premier oryginalnych, ale wśród nich znalazły się pierwsze odcinki 2. sezonu "Wednesday". Platforma wiedziała, że wszyscy się na nie rzucą. W końcu mówimy tu o kontynuacji najpopularniejszego serialu anglojęzycznego w historii serwisu. Jego nowa odsłona jeszcze się do TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów wszech czasów nie wdarła, ale dajcie jej chwilę.
Od czasu swojej premiery 2. sezon "Wednesday" nie schodzi z pierwszego miejsca globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na platformie. Tydzień po tygodniu zyskuje coraz więcej fanów. A im bliżej premiery jego kolejnych odcinków, tym szał na produkcję powinien być większy. Bo przecież widzowie narzekali na podzielenie produkcji na dwie części i pewnie czekali z seansem, aż dostępne będą dostępne wszystkie jej epizody. A ten moment nadchodzi wielkimi krokami.
Netflix - co obejrzeć?
2. część 2. sezonu "Wednesday" zadebiutuje na Netfliksie już w przyszłą środę. Wtedy dowiemy się, jak dalej potoczą się losy granej przez Jennę Ortegę nastolatki, która ponownie wplątała się w kryminalną aferę w Nevermore. Oczywiście, do tego na głowie ma problemy rodzinne, przyjacielskie i dawnych wrogów. Słowem: rozpętuje się mroczny i szalony chaos. Bo jak w każdym sequelu, wszystkiego, za co widzowie pokochali pierwszą odsłonę, jest tutaj więcej i bardziej.
Tak jak w przypadku premiery 1. częśći 2. sezonu Netflix nie chce, aby coś odwróciło waszą uwagę od "Wednesday". Robi więc przestrzeń, abyśmy mogli spokojnie obejrzeć nowe odcinki serialu, albo zbindżowali całą nową odsłonę. Nie atakuje nas premierami tytułów oryginalnych, jak to ma w zwyczaju. Zamiast tego w nadchodzących dniach doda do swojej biblioteki zaledwie garstkę innych produkcji.
Najciekawszą z nich wydaje się "Miłość, oszustwa i zemsta". To akurat serial dokumentalny, który opowiada historię ofiar oszustw randkowych. Próbują one odzyskać swoje życie, a pomaga im w tym Cecille Fjellhoy. Nazwisko brzmi znajomo? A powinno. Użytkownicy Netfliksa kojarzą ją na pewno z "Oszusta z Tindera". Spodziewajcie się więc podobnie mocnych wrażeń.
A jakby było ich dla was za dużo, to na rozluźnienie Netflix tego samego dnia co "Miłość, oszustwa i zemstę" doda do swojej biblioteki "Inspektora Zende". Tak, to kryminał. Opowiada o tytułowym policjancie, który próbuje schwytać zbiegłego z więzienia seryjnego mordercę. I choć brzmi poważnie, wszystko utrzymane jest w komediowym tonie.
Owszem, "Miłość, oszustwa i zemsta" oraz "Inspektor Zende" to zaledwie przystawki do nowych odcinków "Wednesday" i pozostałe wolne chwile trzeba będzie wypełnić sobie licznymi premierami produkcji na licencji. Błędem byłoby jednak myśleć, że Netflix zwalnia tempo. On się dopiero rozkręca. Wrzesień rozpoczyna skromnie, aby potem docisnąć pedał gazu do dechy i ponownie dodawać więcej tytułów oryginalnych niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Cieszcie się więc tą chwilą wytchnienia, póki możecie.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Safe House 26/08/2025
- Infinity Pool 27/08/2025
- Przeklęta liga 27/08/2025
- Planeta Singli 4: Wyspa 27/08/2025
- Moje życie z Walterami: Sezon 2 28/08/2025
- Czwartkowy Klub Zbrodni 28/08/2025
- Zagadki Barbie: Plażowi detektywi 28/08/2025
- Wredne dziewczyny 28/08/2025
- Tysiąc i jeden 28/08/2025
- Dwa groby 29/08/2025
- Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum 29/08/2025
- The Watchers 30/08/2025
- Madame Web 30/08/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Małe kobietki 01/09/2025
- Ósma klasa 01/09/2025
- Obłędny rycerz 01/09/2025
- Buntownik z wyboru 01/09/2025
- Swobodny jeździec 01/09/2025
- Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
- Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
- Wykiwać klawisza 01/09/2025
- Moneyball 01/09/2025
- Wichry namiętności 01/09/2025
- American Hustle 01/09/2025
- Escape Room 01/09/2025
- Mroczna wieża 01/09/2025
- Hook 01/09/2025
- Dzielnica Lakeview 01/09/2025
- Amsterdam 01/09/2025
- Dzikie łowy 01/09/2025
- Chwała 01/09/2025
- Tylko ty 01/09/2025
- Powrót do siebie 01/09/2025
- Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
- Sezon na misia 01/09/2025
- Sezon na misia 3 01/09/2025
- Sezon na misia 2 01/09/2025
- Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
- Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
- Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
- Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
- Szybko i wściekle 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
- Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025
- Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025
- Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
- W sieci pająka 04/09/2025
- Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
- Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
- Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
- Inspektor Zende 05/09/2025
- Cała ona 06/09/2025
- Uciekinier 07/09/2025
- Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025