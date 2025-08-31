Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu

Ładowanie...

Mieliśmy już do czynienia z taką sytuacją na początku sierpnia. Wtedy bowiem na Netfliksie pojawiła się zaledwie garstka premier oryginalnych, ale wśród nich znalazły się pierwsze odcinki 2. sezonu "Wednesday". Platforma wiedziała, że wszyscy się na nie rzucą. W końcu mówimy tu o kontynuacji najpopularniejszego serialu anglojęzycznego w historii serwisu. Jego nowa odsłona jeszcze się do TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów wszech czasów nie wdarła, ale dajcie jej chwilę.



Od czasu swojej premiery 2. sezon "Wednesday" nie schodzi z pierwszego miejsca globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na platformie. Tydzień po tygodniu zyskuje coraz więcej fanów. A im bliżej premiery jego kolejnych odcinków, tym szał na produkcję powinien być większy. Bo przecież widzowie narzekali na podzielenie produkcji na dwie części i pewnie czekali z seansem, aż dostępne będą dostępne wszystkie jej epizody. A ten moment nadchodzi wielkimi krokami.

Netflix - co obejrzeć?

2. część 2. sezonu "Wednesday" zadebiutuje na Netfliksie już w przyszłą środę. Wtedy dowiemy się, jak dalej potoczą się losy granej przez Jennę Ortegę nastolatki, która ponownie wplątała się w kryminalną aferę w Nevermore. Oczywiście, do tego na głowie ma problemy rodzinne, przyjacielskie i dawnych wrogów. Słowem: rozpętuje się mroczny i szalony chaos. Bo jak w każdym sequelu, wszystkiego, za co widzowie pokochali pierwszą odsłonę, jest tutaj więcej i bardziej.

Tak jak w przypadku premiery 1. częśći 2. sezonu Netflix nie chce, aby coś odwróciło waszą uwagę od "Wednesday". Robi więc przestrzeń, abyśmy mogli spokojnie obejrzeć nowe odcinki serialu, albo zbindżowali całą nową odsłonę. Nie atakuje nas premierami tytułów oryginalnych, jak to ma w zwyczaju. Zamiast tego w nadchodzących dniach doda do swojej biblioteki zaledwie garstkę innych produkcji.

Najciekawszą z nich wydaje się "Miłość, oszustwa i zemsta". To akurat serial dokumentalny, który opowiada historię ofiar oszustw randkowych. Próbują one odzyskać swoje życie, a pomaga im w tym Cecille Fjellhoy. Nazwisko brzmi znajomo? A powinno. Użytkownicy Netfliksa kojarzą ją na pewno z "Oszusta z Tindera". Spodziewajcie się więc podobnie mocnych wrażeń.

A jakby było ich dla was za dużo, to na rozluźnienie Netflix tego samego dnia co "Miłość, oszustwa i zemstę" doda do swojej biblioteki "Inspektora Zende". Tak, to kryminał. Opowiada o tytułowym policjancie, który próbuje schwytać zbiegłego z więzienia seryjnego mordercę. I choć brzmi poważnie, wszystko utrzymane jest w komediowym tonie.

Owszem, "Miłość, oszustwa i zemsta" oraz "Inspektor Zende" to zaledwie przystawki do nowych odcinków "Wednesday" i pozostałe wolne chwile trzeba będzie wypełnić sobie licznymi premierami produkcji na licencji. Błędem byłoby jednak myśleć, że Netflix zwalnia tempo. On się dopiero rozkręca. Wrzesień rozpoczyna skromnie, aby potem docisnąć pedał gazu do dechy i ponownie dodawać więcej tytułów oryginalnych niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Cieszcie się więc tą chwilą wytchnienia, póki możecie.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Safe House 26/08/2025

Infinity Pool 27/08/2025

Przeklęta liga 27/08/2025

Planeta Singli 4: Wyspa 27/08/2025

Moje życie z Walterami: Sezon 2 28/08/2025

Czwartkowy Klub Zbrodni 28/08/2025

Zagadki Barbie: Plażowi detektywi 28/08/2025

Wredne dziewczyny 28/08/2025

Tysiąc i jeden 28/08/2025

Dwa groby 29/08/2025

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum 29/08/2025

The Watchers 30/08/2025

Madame Web 30/08/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Małe kobietki 01/09/2025

Ósma klasa 01/09/2025

Obłędny rycerz 01/09/2025

Buntownik z wyboru 01/09/2025

Swobodny jeździec 01/09/2025

Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025

Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025

Wykiwać klawisza 01/09/2025

Moneyball 01/09/2025

Wichry namiętności 01/09/2025

American Hustle 01/09/2025

Escape Room 01/09/2025

Mroczna wieża 01/09/2025

Hook 01/09/2025

Dzielnica Lakeview 01/09/2025

Amsterdam 01/09/2025

Dzikie łowy 01/09/2025

Chwała 01/09/2025

Tylko ty 01/09/2025

Powrót do siebie 01/09/2025

Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025

Sezon na misia 01/09/2025

Sezon na misia 3 01/09/2025

Sezon na misia 2 01/09/2025

Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025

Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025

Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025

Szybcy i wściekli 7 02/09/2025

Za szybcy, za wściekli 02/09/2025

Szybcy i wściekli 5 02/09/2025

Szybko i wściekle 02/09/2025

Szybcy i wściekli 6 02/09/2025

Szybcy i wściekli 02/09/2025

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025

Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025

Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025

Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025

W sieci pająka 04/09/2025

Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025

Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025

Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025

Inspektor Zende 05/09/2025

Cała ona 06/09/2025

Uciekinier 07/09/2025

Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025

Rafał Christ 31.08.2025 08:59

