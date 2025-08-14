Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro

Ładowanie...

"Dym" nie jest po prostu kolejnym kryminałem. Choć tak się zaczyna. Opowiada przecież historię śledczego do spraw podpaleń, który łączy siły z policjantką, aby ująć dwóch igrających z ogniem przestępców. Śledztwo rozpoczyna jednak pokrętną grę podejrzeń i tajemnic. Oznacza to mniej więcej tyle, że na widzów czeka mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji. Dennis Lehane umiejętnie bowiem przykuwa nas przed ekran, a pomaga mu w tym brawurowo wcielający się w główną rolę Taron Egerton.



Przez sposób prowadzenia narracji "Dym" jest serialem, który najchętniej by się zbindżowało. Niestety nie zostało to widzom dane. Produkcja zadebiutowała na Apple TV+ 27 czerwca i od tamtej pory co tydzień dostajemy jej nowe odcinki. Każdy z nich podgrzewa atmosferę coraz bardziej, przysparzając tytułowi kolejnych fanów.

Dym - opinie o serialu kryminalnym Apple TV+

Od końcówki czerwca w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zachwytów nad "Dymem". Widzowie wprost nie mogą się produkcji nachwalić. Nazywają ją nawet jedną z najlepszych seriali w streamingu.

To jeden z najlepszych seriali w streamingu. Dosłownie: moja szczęka cały czas jest na podłodze, a ja ciągle powtarzam: ten typ jest szalony



Nie piszę o "Dymie" za dużo z konkretnego powodu. Najlepiej doświadczać go bez żadnego spoilera. Moja ulubiona rzecz na Apple TV+ z tego roku



"Dym" jest piekielnie szalony



- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno wynika, że "Dym" to dla fanów odjechanych seriali kryminalnych pozycja obowiązkowa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z produkcją, właśnie nadarza się idealna okazja, żeby to zmienić. W przeciwieństwie do osób, które śledzą ją od premiery, nie będziecie musieli czekać, aby móc się zapoznać z nią w całości. Niemal wszystkie odcinki są już dostępne na Apple TV+.

Finałowy, dziewiąty odcinek, zadebiutuje na Apple TV+ już jutro, 15 sierpnia. Jeśli więc teraz zaczniecie "Dym" oglądać, będziecie mogli wciągnąć go na raz. Zapewniam, że bardzo szybko was pochłonie.



Rafał Christ 14.08.2025 17:55

