REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro

Oto najgorętszy obecnie serial kryminalny w streamingu. W mediach społecznościowych widzowie nie mogą się "Dymu" nachwalić. Skutecznie więc podgrzewają atmosferę przez finałem produkcji, który już jutro pojawi się na Apple TV+.

Rafał Christ
dym serial kryminalny apple tv co obejrzeć
REKLAMA

"Dym" nie jest po prostu kolejnym kryminałem. Choć tak się zaczyna. Opowiada przecież historię śledczego do spraw podpaleń, który łączy siły z policjantką, aby ująć dwóch igrających z ogniem przestępców. Śledztwo rozpoczyna jednak pokrętną grę podejrzeń i tajemnic. Oznacza to mniej więcej tyle, że na widzów czeka mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji. Dennis Lehane umiejętnie bowiem przykuwa nas przed ekran, a pomaga mu w tym brawurowo wcielający się w główną rolę Taron Egerton.

Przez sposób prowadzenia narracji "Dym" jest serialem, który najchętniej by się zbindżowało. Niestety nie zostało to widzom dane. Produkcja zadebiutowała na Apple TV+ 27 czerwca i od tamtej pory co tydzień dostajemy jej nowe odcinki. Każdy z nich podgrzewa atmosferę coraz bardziej, przysparzając tytułowi kolejnych fanów.

"DYM" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
DYM
Apple TV+
REKLAMA

Dym - opinie o serialu kryminalnym Apple TV+

Od końcówki czerwca w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zachwytów nad "Dymem". Widzowie wprost nie mogą się produkcji nachwalić. Nazywają ją nawet jedną z najlepszych seriali w streamingu.

To jeden z najlepszych seriali w streamingu. Dosłownie: moja szczęka cały czas jest na podłodze, a ja ciągle powtarzam: ten typ jest szalony

Nie piszę o "Dymie" za dużo z konkretnego powodu. Najlepiej doświadczać go bez żadnego spoilera. Moja ulubiona rzecz na Apple TV+ z tego roku

"Dym" jest piekielnie szalony

- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno wynika, że "Dym" to dla fanów odjechanych seriali kryminalnych pozycja obowiązkowa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z produkcją, właśnie nadarza się idealna okazja, żeby to zmienić. W przeciwieństwie do osób, które śledzą ją od premiery, nie będziecie musieli czekać, aby móc się zapoznać z nią w całości. Niemal wszystkie odcinki są już dostępne na Apple TV+.

REKLAMA

Finałowy, dziewiąty odcinek, zadebiutuje na Apple TV+ już jutro, 15 sierpnia. Jeśli więc teraz zaczniecie "Dym" oglądać, będziecie mogli wciągnąć go na raz. Zapewniam, że bardzo szybko was pochłonie.

Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
14.08.2025 17:55
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Seriale kryminalne
Najnowsze
16:53
Głośny film Marvela wreszcie trafi na Disney+. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA