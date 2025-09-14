REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć

Czasem bywa tak, że suche fakty o prawdziwej zbrodni są bardziej interesujące, niż serialowe czy filmowe adaptacje. "Zabite", nowy thriller Netfliksa, to przykład tego, jak można zepsuć interesującą historię i zniechęcić widzów do dalszego oglądania.

Anna Bortniak
zabite opinia serial netflix thriller
REKLAMA

Powiem bez owijania w bawełnę - gdybym nie zaczęła zagłębiać się w prawdziwą historię o "Las Poquianchis", czyli siostrach-morderczyniach z Meksyku, nie miałabym żadnej motywacji, by ten serial oglądać dalej. I o tyle, o ile decyzja o sfabularyzowaniu makabrycznych wydarzeń sprzed kilku dekad była strzałem w dziesiątkę, tak niestety sposób, w jaki zrealizowano ten serial, nie do końca mnie przekonał.

REKLAMA

Zabite - opinia o thrillerze Netfliksa na faktach

Zacznijmy od tego, że prawdziwa historia jest naprawdę mroczna. Dotyczy ona czterech sióstr z meksykańskiego stanu Guanajuato: Maríi Delfiny González Valenzueli, Maríi del Carmen González Valenzueli, Maríi Luisy González Valenzueli i Maríi de Jesús González Valenzueli. W latach 1950-1964 prowadziły one tzw. "Rancho El Ángel", dom publiczny, gdzie zamordowano co najmniej 91 osób. Uważa się jednak, że liczba ofiar jest dużo większa - między 150, a nawet ponad 200 osób.

Władze przymykały oko na działalność kobiet, jednak kiedy w rejonie Guanajuato odnotowano zniknięcia, siostry znalazły się na celowniku policji. Podczas śledztwa w domu podejrzanych dokonano wstrząsającego odkrycia - na miejscu znaleziono ciała 80 kobiet, 11 mężczyzn oraz kilka płodów. Wyszło wówczas na jaw, że siostry zmuszały młode kobiety do narkotyzowania się, a kiedy chorowały lub przestawały podobać się klientom, były przez właścicielki domu publicznego zabijane.

Tymczasem fabuła nowego serialu od Netfliksa skupia się na Arcángeli (Arcelia Ramírez) i Serafinie (Paulina Gaitán), dwóch siostrach, które przekształcają lokalny bar w dom publiczny, gdzie zmuszają młode kobiety do pracy seksualnej. Wszystko zmienia się, kiedy pracownice sióstr Baladro zaczynają jedna po drugiej ginąć. Aby uniknąć konsekwencji, kobiety nakłaniają Simóna (Alfonso Herrera), kochanka Serafiny, by pomógł im pozbyć się ciał. Ten jednak nie zamierza mieć nic wspólnego z meksykańskim półświatkiem, w związku z czym zrozpaczona Serafina poprzysięga sobie krwawą zemstę.

Produkcja oparta o jest o fikcyjną powieść Jorge Ibargüengoitii z 1977 roku, która została zainspirowana wydarzeniami o siostrach González. Bardziej skupia się ona na relacji Serafiny i Simóna, niż na samej zbrodni, co w sumie nie byłoby nawet takie złe, gdyby nie to, w jaki sposób została przedstawiona Serafina. Jeśli spodziewaliście się, że będzie to kobieta pokroju baronessy narkotykowej Griseldy, to po prostu się rozczarujecie - odniosłam wrażenie, że główna bohaterka jest rozchwiana emocjonalnie, a jedynie, co robi, to uprawia seks z mężczyznami, by osiągnąć konkretne korzyści.

Wiedząc mniej więcej, jak potoczyła się prawdziwa historia, podczas oglądania serialu wyczekuje się na "ten moment", kiedy coś w końcu zacznie się dziać. Na to niestety trzeba sobie trochę poczekać - fabuła "Zabitych" rozwija się absurdalnie wolno. W międzyczasie na ekranie przeplatają się sceny seksu, przesłuchań osób bliskich Serafinie oraz samej Serafiny - ponieważ następują przeskoki czasowe - a także obraz relacji z Simónem.

Nie było to coś, co mnie usatysfakcjonowało - trudno mi było zagłębić się w tę historię przez to, w jaki sposób została opowiedziana, a czarny humor w ogóle do mnie nie przemówił. To, co warto mimo wszystko docenić, to wspaniała scenografia i hiszpański klimat lat 50. i 60., który został wspaniale zobrazowany. Wynagradza to powolny rozwój fabuły, choć nie jestem pewna, czy tylko za ten element mogłabym polecić nowy thriller Netfliksa.

REKLAMA

O produkcjach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
14.09.2025 08:01
Tagi: Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA