Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca

Użytkownicy Prime Video uzależnili się od nowego dreszczowca. Na platformę Amazona "Ta dziewczyna" wleciała zaledwie parę dni temu, a już jest hitem. W mediach społecznościowych widzowie piszą, że nie mogą się od niej oderwać, a nawet zarywają dla niej nocki.

Rafał Christ
"Ta dziewczyna" to thriller psychologiczny, którego główną bohaterką jest Laura. Ma ona wszystko - karierę, kochającego męża i wspaniałego syna. Ten ostatni pewnego dnia przyprowadza jednak do domu swoją dziewczynę. I wtedy zaczynają się problemy, bo Cherry zdaje się coś ukrywać i usilnie próbuje wpłynąć na decyzje swojego partnera. Jego matce się to nie podoba. A może po prostu przesadza? Użytkownicy Prime Video rzucili się, żeby poznać odpowiedź na to pytanie.

Zresztą nic dziwnego. Przecież na punkcie nowego dreszczowca Prime Video oszaleli też krytycy. Co prawda mają mu co nieco do zarzucenia, ale przecież 85 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes najlepiej świadczy o jakości serialu. Zasłużenie więc robi zawrotną karierę na platformie Amazona. Nawet w Polsce użytkownicy serwisu wznieśli go na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów usługi.

"TĘ DZIEWCZYNĘ" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
TA DZIEWCZYNA
Prime Video
Ta dziewczyna - opinie o nowym dreszczowcu Prime Video

"Ta dziewczyna" wciąga użytkowników Prime Video z całego świata niczym bagno. Widzowie po prostu nie mogą się od niej oderwać. Na platformie Amazona pojawiło się od razu wszystkie sześć odcinków, dzięki czemu subskrybenci mogą obejrzeć cały serial na raz. I chętnie z tego prawa korzystają. Jak wynika z licznych wpisów w mediach społecznościowych, bindżują produkcję na potęgę. Ba! Zarywają dla niej nocki i niczego nie żałują.

Czy ktoś jeszcze przez całą noc bindżował "Tę dziewczynę"?

To było takie dobre bindżowanie

Właśnie skończyłem "Tę dziewczynę". To był uzależniający dreszczowiec. Od pierwszego do ostatniego odcinka trzyma na skraju siedzenia. A po tym cliffhangerze na końcu, koniecznie potrzebujemy 2. sezonu!

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po takich opiniach "Ta dziewczyna" faktycznie wydaje się seansem obowiązkowym. Szczególnie dla miłośników psychologicznych dreszczowców. Co jednak w tym wszystkim najlepsze, czas trwania serialu Prime Video sprawia, że idealnie nadaje się właśnie do obejrzenia na raz w wolne popołudnie i wieczór bądź weekend.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
15.09.2025 16:15
