REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie

Na Netfliksa wpadł thriller, który musi być efektem jakiegoś dziwacznego eksperymentu. Bo jak inaczej wyjaśnić to, że produkcja o długości przeciętnego filmu została przerobiona na trzyodcinkowy serial?

Anna Bortniak
klatwy serial netflix thriller opinia
REKLAMA

"Klątwy", bo to właśnie o tym serialu mowa, z pewnością będą was kusić. Ale nie dajcie się - nie warto. Bo chociaż produkcja odcinkowa zadebiutowała w serwisie w minionym tygodniu i udało jej się wspiąć na wysokie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych tytułów Netfliksa, to nie serwuje użytkownikom niczego, prócz rozczarowania. No i może konsternacji, bo trudno mi zrozumieć, dlaczego coś, co mogło być po prostu dwugodzinnym filmem, zostało przerobione na żałośnie krótki, trzyodcinkowy serial.

REKLAMA

Klątwy - opinia o thrillerze Netfliksa

Serial autorstwa Daniela Burmana i Martina Hodary jest oparty o powieści Claudii Pineiro o tym samym tytule. Akcja produkcji kręci się wokół porwania Zoe (Francesca Varela), córki gubernatora Fernanda Roviry (Leonardo Sbaraglia), przez jego prawą rękę, Romana Sabate (Gustavo Bassani). Rovira początkowo nie zdaje sobie sprawy, co dzieje się z jego córką i dopiero po rozmowie ze swoim innym współpracownikiem orientuje się, że coś jest nie tak.

Gdy sytuacja zaczyna robić się coraz bardziej poważna, Fernando prosi o pomoc przyjaciela rodziny Rogelio Vargasa (Emiliano Kaczka) oraz policjanta Juana Carlosa Ortiza (Fernando Hernández). Podczas wnikliwego śledztwa Vargas odkrywa, że Roman ukrył dokumenty dotyczące wydobywania litu przez prywatne korporacje, co związane jest z ustawą popieraną przez Fernanda, a także inne poufne dokumenty. Vargas podejrzewa, że Zoe została porwana właśnie w związku z tą sprawą, jednak prawda może okazać się dużo bardziej zaskakująca.

Jak na to, że ten serial jest tak krótki, poruszono w nim sporo tematów. Jest mowa o podejściu polityków do tematów środowiska i klimatu, o władzy i jej marionetkach czy też o rodzicielstwie. I wszystko to można by było w pomysłowy sposób ograć, gdyby nie złe rozłożenie akcentów. Te wątki, które powinny zostać szczegółowo wyjaśnione, zostały potraktowane po łebkach, a to, co wydawało się być najmniej interesujące, zajęło na ekranie najwięcej miejsca. W efekcie wyglądało to tak, jakby twórcy nie mogli się zdecydować na to, co wykorzystać z tego obszernego materiału źródłowego. A wystarczyło po prostu rozłożyć to na więcej odcinków.

Nie rozumiem, dlaczego twórcy nie skorzystali z tej okazji. Gdyby postanowili bardziej wnikliwie podejść do tematu, nie otrzymalibyśmy tak pustego i nudnego produktu, na którym nie da się wysiedzieć w miejscu (co jest wyczynem, biorąc pod uwagę jego długość). Jedynym aspektem, który uratował ten tytuł, była kreacja Alejandry Flechner, która wcieliła się w Irene. Podejrzewam jednak, że twórcy nie mogli dać jej więcej czasu ekranowego ze względu na materiał źródłowy. Wciąż nie jest to jednak usprawiedliwienie dla serwisu, który kusi widzów adaptacjami interesujących książek, a ostatecznie zostawia widzów z poczuciem rozczarowania.

  • Tytuł serialu: Klątwy (Las maldiciones)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Daniel Burman
  • Obsada: Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela
  • Nasza ocena: 3/10
  • Ocena IMDb: 5.8/10

O produkcjach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
16.09.2025 18:31
Tagi: Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
14:40
Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:40:24+02:00
14:24
Najlepszy film tego roku wreszcie w streamingu. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:24:52+02:00
13:47
Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien
Aktualizacja: 2025-09-16T13:47:28+02:00
11:53
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc
Aktualizacja: 2025-09-16T11:53:10+02:00
11:25
Najlepsze filmy romantyczne na Netfliksie. Ranking produkcji o miłości
Aktualizacja: 2025-09-16T11:25:17+02:00
10:28
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:50+02:00
9:31
Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie
Aktualizacja: 2025-09-16T09:31:11+02:00
9:19
Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym
Aktualizacja: 2025-09-16T09:19:10+02:00
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
16:14
Promocja Disney+. Przez 3 miesiące płacisz 9,99 zł. Co obejrzeć w tym czasie?
Aktualizacja: 2025-09-15T16:14:04+02:00
15:21
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-15T15:21:00+02:00
15:11
Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę
Aktualizacja: 2025-09-15T15:11:39+02:00
14:33
Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
Aktualizacja: 2025-09-15T14:33:33+02:00
14:13
Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem
Aktualizacja: 2025-09-15T14:13:00+02:00
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
9:23
The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:23:50+02:00
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA