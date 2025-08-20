REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna

Każdego roku na terenach amerykańskich parków narodowych znikają i giną setki osób. Mordercze prądy wodne, strome klify, bezlitosne upały - niezależnie od tego, czy chodzi o zaginięcia podczas wędrówek, czy o śmiertelne upadki z dużych wysokości, faktem jest, że te piękne, dzikie, monumentalne pomniki przyrody bywają dla ludzi bezwzględne. Hit Netfliksa - „Dzikość” - z jednej strony bazuje na tych faktach, z drugiej: pomija to, co istotne.

Michał Jarecki
dzikość serial netflix
REKLAMA

Jeden z takich parków, Yosemite, jest „bohaterem” hitu Netfliksa pt. „Dzikość” - miejscem akcji i tragedii, która nakręca intrygę. Fabuła jest rzecz jasna fikcyjna, ale wiele przeszkód, jakie napotyka w produkcji bohater grany przez Erica Banę, są bliskie rzeczywistości - prawdziwym zagrożeniom czyhających na przemierzających narodowe parki wędrowców.

W rzeczywistości w latach 90. w pobliżu kempingów Yosemite doszło do serii brutalnych zabójstw, a w ostatnich dekadach dziesiątki osób straciły tam życie, spadając z monumentalnego El Capitan. Historia parku ma zatem swoje mroczne oblicze - i właśnie w tej sferze serial mówi nam prawdę.

Szkoda, że rozmija się z faktami w pewnym kluczowym aspekcie - jest to problem, na który uwagę zwrócił serwis „Collider”.

REKLAMA

Dzikość oddaje prawdzie sprawiedliwość? Nie do końca

Bana wciela się tu w Kyle’a Turnera - agenta specjalnego mieszkającego w Yosemite, który rozwiązuje sprawy zaginięć i zabójstw, jednocześnie mierząc się z własnymi traumami i alkoholizmem. Wciąż nie pogodził się ze śmiercią siedmioletniego syna, który przed laty zginął właśnie w parku. On i jego była żona, Jill (Rosemarie DeWitt), żyją w cieniu depresji.

Gdy ginie młoda kobieta, Kyle odkrywa, że nie był to zwykły wypadek. Sam Neill jako naczelny strażnik parku, Paul, próbuje nakłonić go do pogodzenia się z życiem w trakcie skomplikowanego śledztwa. Równolegle Kyle szkoli nową strażniczkę, Nayę Vasquez (Lily Santiago), która również ma za sobą bolesną przeszłość. Podczas rozmów z turystami i podejrzanym funkcjonariuszem ds. ochrony przyrody, Shanem MacGuire’em (Wilson Bethel), oboje odkrywają, że historia Yosemite kryje znacznie więcej niż się wydaje.

Produkcja pokazuje (zgodnie z prawdą), że wiele śmierci w Yosemite - podobnie jak w Grand Canyon czy Yellowstone - to skutek upadków, utonięć i zagubień. Wspomniane El Capitan, jeden z symboli parku, wznosi się dwa razy wyżej niż Empire State Building i od dekad kusi wspinaczy. Serial zaczyna się właśnie od dramatycznego upadku z tego szczytu - śmierci, która uruchamia główną oś fabuły. Od 1989 roku zginęło tam co najmniej 16 osób, a w ostatniej dekadzie - siedem. Jak podaje kancelaria Roberts & Spiegel, rosnąca popularność wspinaczki „na czas”, pogoń za sławą w mediach społecznościowych czy kontraktami sponsorskimi dodatkowo zwiększyły ryzyko. Upadek z klifu wcale nie należy zatem do rzadkości.

Tymczasem „Dzikość” - jak podkreśla „Collider” - niemal pomija fakt, że znaczna część zaginięć w parkach narodowych pozostaje niewyjaśniona. Wiele, wiele spraw pozostaje otwartych przez dekady. Do 2017 r. w Yosemite zaginęły 33 osoby, a tylko w latach 2014-2017 odnotowano ż 732 incydenty. Część z tych spraw nadal pozostaje nierozwiązana. Dlatego tak istotne jest przygotowanie - odpowiedni sprzęt, zapas wody i znajomość terenu. Z perspektywy Amerykanów wielkim, rażącym błędem ma być sugestia, że większość zniknięć ma związek z sektami czy morderstwami (choć i tych w przeszłości trochę odnotowano), gdy tymczasem w większości przypadków winna jest sama natura (albo raczej: nieuważność i brak przygotowania zwiedzających). Ergo: tytuł zawodzi na płaszczyźnie edukacyjnej precyzji - nie odzwierciedla rzeczywistych realiów tego typu spraw, a wręcz upraszcza temat.

Autor „Collidera” sugeruje, że brak odniesienia do trudności śledczych podważa wiarygodność serialu jako wizualnej i narracyjnej adaptacji rzeczywistości. Z drugiej strony zwraca uwagę, że w innych kwestiach tytuł dąży do realistycznego sportretowania brutalności życia w parku narodowym. „Dzikość” nie opiera się na konkretnej historii, a jedynie czerpie inspirację m.in. z artykułów o pracy oddziałów śledczych w parkach narodowych. Widzowie otrzymali zatem ekscytujący thriller i kryminalną zagadkę, która odsłania mroczną stronę amerykańskich krajobrazów, ale pozostaje fikcją, w której twórcy pozwolili sobie na daleko idącą swobodę. 

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
20.08.2025 09:51
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA