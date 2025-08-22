F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?

Ładowanie...

"F1" to jeden z najpopularniejszych tytułów tego roku. To amerykański dramat sportowy w reżyserii Josepha Kosinskiego, który podobną funkcję pełnił m.in. przy niedawnym "Top Gun: Maverick". Głównym bohaterem filmu jest Sonny Hayes (Pitt) - kierowca, który lata świetności i statusu wielkiego talentu ma dawno za sobą, a od czasu wypadku nie wrócił do "wielkiego świata". Dostaje szansę, gdy jego przyjaciel, Ruben (Javier Bardem) poszukuje sprawdzonego kierowcy, który przy okazji utemperuje nieco kolegę z drużyny: młodego, piekielnie zdolnego, ale niepokornego Joshuę (Damson Idris).

Nowy film z Bradem Pittem w VOD. Gdzie można go obejrzeć?

"F1" na ekranach polskich kin zagościło 27 czerwca 2025 roku. Wkrótce miną dwa miesiące od tego dnia, a film z Bradem Pittem wciąż nieźle się trzyma i można jeszcze się załapać na niektóre seanse w poszczególnych kinach. Wiadomo jednak, że to ostatnie tchnienie "F1" na dużym ekranie - w związku z tym dzieło Josepha Kosinskiego jest już dostępne na platformach VOD.

Niewątpliwie najpopularniejszym serwisem, w ramach którego można uzyskać dostęp do "F1" jest Prime Video. Oto, jak przedstawiają się podstawowe ceny:

wypożyczenie w jakości UHD - 49,99 zł

kupno filmu w jakości UHD - 69,99 zł

Film jest również dostępny na takich serwisach jak:

Canal+ (wypożyczenie - 49,99 zł)

Rakuten (wypożyczenie - 49,99 zł, kupno - 69,99 zł)

Player (wypożyczenie - 49,99 zł)

Play Now (wypożyczenie - 49,99 zł)

F1 - obsada filmu

Brad Pitt jako Sonny Hayes

jako Sonny Hayes Damson Idris jako Joshua Pierce

jako Joshua Pierce Javier Bardem jako Ruben Cervantes

jako Ruben Cervantes Kerry Condon jako Kate McKenna

jako Kate McKenna Tobias Menzies jako Peter Banning

jako Peter Banning Kim Bodnia jako Kasper Smolinski

22.08.2025

