REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?

"F1" to jeden z najpopularniejszych i najbardziej kasowych filmów tego roku. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie załapali się na możliwość obejrzenia tej produkcji w kinie - właśnie trafiła ona do VOD. Oto, gdzie i za ile można obejrzeć Brada Pitta w bolidzie.

Adam Kudyba
f1 film gdzie obejrzec
REKLAMA

"F1" to jeden z najpopularniejszych tytułów tego roku. To amerykański dramat sportowy w reżyserii Josepha Kosinskiego, który podobną funkcję pełnił m.in. przy niedawnym "Top Gun: Maverick". Głównym bohaterem filmu jest Sonny Hayes (Pitt) - kierowca, który lata świetności i statusu wielkiego talentu ma dawno za sobą, a od czasu wypadku nie wrócił do "wielkiego świata". Dostaje szansę, gdy jego przyjaciel, Ruben (Javier Bardem) poszukuje sprawdzonego kierowcy, który przy okazji utemperuje nieco kolegę z drużyny: młodego, piekielnie zdolnego, ale niepokornego Joshuę (Damson Idris).

REKLAMA

Nowy film z Bradem Pittem w VOD. Gdzie można go obejrzeć?

"F1" na ekranach polskich kin zagościło 27 czerwca 2025 roku. Wkrótce miną dwa miesiące od tego dnia, a film z Bradem Pittem wciąż nieźle się trzyma i można jeszcze się załapać na niektóre seanse w poszczególnych kinach. Wiadomo jednak, że to ostatnie tchnienie "F1" na dużym ekranie - w związku z tym dzieło Josepha Kosinskiego jest już dostępne na platformach VOD.

Niewątpliwie najpopularniejszym serwisem, w ramach którego można uzyskać dostęp do "F1" jest Prime Video. Oto, jak przedstawiają się podstawowe ceny:

  • wypożyczenie w jakości UHD - 49,99 zł
  • kupno filmu w jakości UHD - 69,99 zł
F1
Prime Video
Prime Video
Prime Video

Film jest również dostępny na takich serwisach jak:

  • Canal+ (wypożyczenie - 49,99 zł)
  • Rakuten (wypożyczenie - 49,99 zł, kupno - 69,99 zł)
  • Player (wypożyczenie - 49,99 zł)
  • Play Now (wypożyczenie - 49,99 zł)

F1 - obsada filmu

  • Brad Pitt jako Sonny Hayes
  • Damson Idris jako Joshua Pierce
  • Javier Bardem jako Ruben Cervantes
  • Kerry Condon jako Kate McKenna
  • Tobias Menzies jako Peter Banning
  • Kim Bodnia jako Kasper Smolinski
REKLAMA

Więcej o serwisach VOD przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
22.08.2025 13:51
Tagi: Brad Pittformuła 1vod
Najnowsze
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA