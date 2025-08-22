F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
"F1" to jeden z najpopularniejszych i najbardziej kasowych filmów tego roku. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie załapali się na możliwość obejrzenia tej produkcji w kinie - właśnie trafiła ona do VOD. Oto, gdzie i za ile można obejrzeć Brada Pitta w bolidzie.
"F1" to jeden z najpopularniejszych tytułów tego roku. To amerykański dramat sportowy w reżyserii Josepha Kosinskiego, który podobną funkcję pełnił m.in. przy niedawnym "Top Gun: Maverick". Głównym bohaterem filmu jest Sonny Hayes (Pitt) - kierowca, który lata świetności i statusu wielkiego talentu ma dawno za sobą, a od czasu wypadku nie wrócił do "wielkiego świata". Dostaje szansę, gdy jego przyjaciel, Ruben (Javier Bardem) poszukuje sprawdzonego kierowcy, który przy okazji utemperuje nieco kolegę z drużyny: młodego, piekielnie zdolnego, ale niepokornego Joshuę (Damson Idris).
Nowy film z Bradem Pittem w VOD. Gdzie można go obejrzeć?
"F1" na ekranach polskich kin zagościło 27 czerwca 2025 roku. Wkrótce miną dwa miesiące od tego dnia, a film z Bradem Pittem wciąż nieźle się trzyma i można jeszcze się załapać na niektóre seanse w poszczególnych kinach. Wiadomo jednak, że to ostatnie tchnienie "F1" na dużym ekranie - w związku z tym dzieło Josepha Kosinskiego jest już dostępne na platformach VOD.
Niewątpliwie najpopularniejszym serwisem, w ramach którego można uzyskać dostęp do "F1" jest Prime Video. Oto, jak przedstawiają się podstawowe ceny:
- wypożyczenie w jakości UHD - 49,99 zł
- kupno filmu w jakości UHD - 69,99 zł
Film jest również dostępny na takich serwisach jak:
- Canal+ (wypożyczenie - 49,99 zł)
- Rakuten (wypożyczenie - 49,99 zł, kupno - 69,99 zł)
- Player (wypożyczenie - 49,99 zł)
- Play Now (wypożyczenie - 49,99 zł)
F1 - obsada filmu
- Brad Pitt jako Sonny Hayes
- Damson Idris jako Joshua Pierce
- Javier Bardem jako Ruben Cervantes
- Kerry Condon jako Kate McKenna
- Tobias Menzies jako Peter Banning
- Kim Bodnia jako Kasper Smolinski
