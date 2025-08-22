REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź

„Niebieskooki samuraj” to nie tylko jedna z najlepszych animacji Netfliksa, lecz także w ogóle jedna z najlepszych produkcji w historii serwisu. Trochę sobie poczekaliśmy, ale streamingowy gigant postanowił przypomnieć, że premiera 2. serii zbliża się wielkimi krokami: do sieci trafiły pierwsze zapowiedzi.

Michał Jarecki
niebieskooki samuraj sezon 2
REKLAMA

Bohaterka „Niebieskookiego samuraja” w 2. sezonie wciąż będzie poszukiwać wybawienia i sprawiedliwości w zemście wymierzonej w tych, którzy uczynili ją wyrzutkiem. W pierwszej zapowiedzi nowych odcinków twórcy - Michael Green i Amber Noizumi - dali nam przedsmak nadchodzących krwawych wydarzeń rozgrywających się w Japonii w epoce Edo (XVII w.). Do sieci trafiły też nowe kadry. 

REKLAMA

Niebieskooki samuraj, sezon 2. - zapowiedź i zdjęcia

Produkcja została oficjalnie przedłużona na kolejny sezon już w grudniu 2023 roku. 

Już na początku zobowiązaliśmy się, że tę niezwykle osobistą historię, osadzoną w realiach epoki Edo, przedstawimy w sposób jak najpiękniejszy i najbardziej autentyczny. Dzięki pracy animatorów, historyków, muzyków, mistrzów sztuk walki i obsady dubbingowej udało się stworzyć coś, co przerosło nasze oczekiwania

- podkreślili Noizumi i Green w rozmowie z Netfliksem.

Jesteśmy wdzięczni całemu zespołowi i widzom na całym świecie, którzy okazali tyle zaangażowania Mizu i jej ścieżki zemsty. Przed nią wciąż wiele rozlanej krwi! Jesteśmy głęboko wdzięczni naszym wspaniałym partnerom w Netfliksie, że pozwolili tej podróży trwać dalej.

W finale „jedynki”, mistrzyni miecza żeglowała ku nieznanym wodom, w stronę Londynu - by odnaleźć tam pozostałych mężczyzn, którzy potencjalnie mogą być jej ojcem. Jednego „podejrzanych” Violet zabiła jeszcze przed wydarzeniami z 1. sezonu, a Irlandczyk Abijah Fowler (Kenneth Branagh) został jej więźniem. A dlaczego protagonistka zostawiła go przy życiu? Jak tłumaczy Green, „ma on funkcję, jest mapą prowadzącą do pozostałych”. „Oczywiście planuje go zabić, ale najpierw go potrzebuje” - dodaje twórca.

„To będzie fascynujący etap jej osobistej podróży - zobaczymy, jak Europejczycy na nią zareagują” - zauważa Noizumi. „Jak ona sama odbierze kulturę Zachodu, gdy nagle zostanie wrzucona w jej centrum? Czy naprawdę wszyscy oni są potworami, za jakich ich uważa?”.

Green i Noizumi mieli już gotowy zarys dalszej historii, zanim ogłoszono powstanie 2. sezonu. „Pozostawało tylko mieć nadzieję, że pojawi się wystarczająco wielu widzów, byśmy mieli szansę go stworzyć” - mówi Green.

Produkcja 2. serii trwa. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona - wiemy tylko, że „Niebieskooki samuraj” powróci w 2026 r.

Niebieskooki samuraj - obsada

W gronie producentów wykonawczych - obok Noizumi i Greena - znalazł się także Erwin Stoff, a Jane Wu pełni funkcję reżyserki nadzorującej i producentki. Za animację odpowiada studio Blue Spirit. Oprócz Mayi Erskine w roli Mizu i Kennetha Branagha jako Abijaha Fowlera, w obsadzie głosowej znaleźli się m.in. George Takei (Seki), Masi Oka (Ringo), Cary-Hiroyuki Tagawa (Mistrz Miecza), Brenda Song (Akemi), Darren Barnet (Taigen) i Randall Park (Heiji Shindo). W rolach drugoplanowych usłyszymy także Stephanie Hsu (Ise), Ming-Na Wen (Madame Kaji), Harry’ego Shuma Jr. (Takayoshi) oraz Marka Dacascosa (Chiaki).

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
22.08.2025 08:43
Tagi: AnimacjeSeriale Netflix
Najnowsze
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
12:31
Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy TOP 20 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-21T12:31:10+02:00
10:09
Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2025-08-21T10:09:08+02:00
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA