Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania

Ładowanie...

23 i 24 sierpnia Netflix zarezerwował kina w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na specjalne seanse w klimacie sing-along (to znaczy takich, którym towarzyszy wspólne śpiewanie piosenek) swojego animowanego megahitu. Brzmi jak pewna wpadka? Nic bardziej mylnego.



Już pierwsze wyniki pokazują, że podjęte ryzyko się opłaciło - z nawiązką. Jak donosi „The Hollywood Reporter”, ż 1700 kin w Ameryce Północnej przyłączyło się do wydarzenia, a już 19 sierpnia wyprzedano komplet biletów na tysiąc pokazów.

REKLAMA

K-popowe łowczynie demonów w kinach. Wielki sukces

Do akcji dołączyły sieci Regal i Cinemark, a także kultowy Alamo Drafthouse. Co zaskakuje, AMC wciąż pozostaje na uboczu - lecz jeśli wpływy utrzymają się na wysokim poziomie, a Netflix zdecyduje się przedłużyć akcję, zapewne dołączą do pozostałych.



Choć platforma nie publikuje oficjalnych prognoz (i nikła szansa, że podzieli się informacją o wynikach finansowych), wewnętrzne źródła sugerują, że weekend otwarcia może przynieść ponad 20 mln dol. To byłby naprawdę bardzo, bardzo imponujący rezultat (przypomnę, że mówimy o serwisie, który przez lata traktował kina jak relikt przeszłości).



Pytanie brzmi: czy Netflix zdecyduje się pociągnąć projekt dalej, przedłużyć go o kolejne weekendy? Kina naciskają na poszerzenie repertuaru i już teraz planują dodatkowe seanse. Popyt jest naprawdę duży.

Przypomnę, że „K-popowe łowczynie demonów” to animowana, muzyczna komedia akcji o tajnej grupie piosenkarek, które po godzinach zajmują się polowaniem na demony. Film jest napędzany muzyką: k-popowymi szlagierami, nad którymi pracowali przedstawiciele branży.



Produkcja stała się już drugim najchętniej oglądanym filmem oryginalnym Netflixa w historii, osiągając oszałamiający wynik: 185 mln odtworzeń. Co więcej, jest już o krok od detronizacji „Red Notice”, czyli największego hitu w dziejach platformy (będącego, w przeciwieństwie do omawianej animacji, naprawdę słabiutkim obrazem).



Skąd nieoczekiwany sukces „Łowczyń”? Jedni wskazują na mistrzowską kampanię marketingową i potężną falę rekomendacji w mediach społecznościowych, od TikToka po Twittera (X). Inni twierdzą, że to zasługa wybuchowej mieszanki akcji, kiczu i popowego vibe’u, które gwarantują pierwszorzędną zabawę. Tak czy siak, publiczność i krytycy są w tym wypadku jednogłośni.

Czytaj więcej:

REKLAMA

K-popowe łowczynie demonów - obsada

Arden Cho

Lyrica Okano

Abigail Cowen

Sasha Calle

Mia Challis

Jorge Lendeborg Jr.

Julia Lester

Chase Liefeld

REKLAMA

Michał Jarecki 21.08.2025 16:01

Ładowanie...