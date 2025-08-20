Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Trzecia odsłona serii „28” - kontynuacja „28 dni później” i „28 tygodni później” - wreszcie trafiła do cyfrowej dystrybucji. Gdzie ją obejrzymy?
Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich lat zachwycił widzów i krytyków. „28 lat później” to powrót współpracy Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda, a zarazem najbardziej ambitna odsłona tej serii horrorów. Słowem: warto było czekać. Dodam, że w serwisie Rotten Tomatoes hit zebrał 378 recenzji, z których 88 proc. oceniło go pozytywnie. 64 proc. publiczności również twierdzi, że produkcja warta jest poświęconego jej czasu.
A teraz nareszcie możemy zapoznać się z nią nie wstając z domowej kanapy.
28 lat później - gdzie obejrzeć film online? Premiera w VOD
Od wtorku 19 sierpnia - 60 dni po kinowej premierze - obraz dostępny jest w Polsce w VOD. Trzeba zatem za niego zapłacić; na debiut w streamingu, gdzie odpalimy go bez dodatkowych opłat, musimy jeszcze poczekać.
- Prime Video - 54,99 zł,
- Rakuten.tv - 47,99 zł,
- Sweet.tv - 42 zł.
Akcja filmu toczy się 28 lat po wybuchu epidemii groźnego wirusa. Grupa ocalałych przetrwała na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem tylko jednym kontrolowanym mostem. Gdy jedna z postaci wyrusza w podróż na stały ląd, dokonuje przerażających odkryć: nie tylko zarażeni, ale także niektóre ocalałe osoby uległy mutacjom.
Cenna informacja: film broni się jako dzieło samodzielne, autonomiczne. Można go oglądać bez znajomości poprzednich części.
Produkcja jest pierwszą częścią nowej trylogii. Druga część nosi tytuł „28 Years Later: The Bone Temple”, za jej reżyserię odpowiada Nia DaCosta, a premiera zaplanowana jest na na 16 stycznia 2026 r. Powrócą w niej m.in. Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell - i Cillian Murphy.
28 lat później: obsada
- Jodie Comer – Isla
- Aaron Taylor-Johnson – Jamie
- Alfie Williams – Spike
- Ralph Fiennes – dr Ian Kelson
- Jack O’Connell – Sir Jimmy Crystal
- Edvin Ryding – Erik Sundqvist
- Chi Lewis-Parry – Samson
- Erin Kellyman – Jimmy Ink
- Christopher Fulford – Sam
- Stella Gonet – Jenny
- Cillian Murphy – producent wykonawczy (nie występuje w tej części, choć jego powrót sugerowano w materiałach promocyjnych)
