Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich lat zachwycił widzów i krytyków. „28 lat później” to powrót współpracy Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda, a zarazem najbardziej ambitna odsłona tej serii horrorów. Słowem: warto było czekać. Dodam, że w serwisie Rotten Tomatoes hit zebrał 378 recenzji, z których 88 proc. oceniło go pozytywnie. 64 proc. publiczności również twierdzi, że produkcja warta jest poświęconego jej czasu.



A teraz nareszcie możemy zapoznać się z nią nie wstając z domowej kanapy.

28 lat później - gdzie obejrzeć film online? Premiera w VOD

Od wtorku 19 sierpnia - 60 dni po kinowej premierze - obraz dostępny jest w Polsce w VOD. Trzeba zatem za niego zapłacić; na debiut w streamingu, gdzie odpalimy go bez dodatkowych opłat, musimy jeszcze poczekać.

Prime Video - 54,99 zł,

Rakuten.tv - 47,99 zł,

Sweet.tv - 42 zł.

Do zobaczenia m.in. tutaj: 28 LAT PÓŹNIEJ Prime Video

Akcja filmu toczy się 28 lat po wybuchu epidemii groźnego wirusa. Grupa ocalałych przetrwała na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem tylko jednym kontrolowanym mostem. Gdy jedna z postaci wyrusza w podróż na stały ląd, dokonuje przerażających odkryć: nie tylko zarażeni, ale także niektóre ocalałe osoby uległy mutacjom.



Cenna informacja: film broni się jako dzieło samodzielne, autonomiczne. Można go oglądać bez znajomości poprzednich części.



Produkcja jest pierwszą częścią nowej trylogii. Druga część nosi tytuł „28 Years Later: The Bone Temple”, za jej reżyserię odpowiada Nia DaCosta, a premiera zaplanowana jest na na 16 stycznia 2026 r. Powrócą w niej m.in. Alfie Williams, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell - i Cillian Murphy.

28 lat później: obsada

Jodie Comer – Isla

Aaron Taylor-Johnson – Jamie

Alfie Williams – Spike

Ralph Fiennes – dr Ian Kelson

Jack O’Connell – Sir Jimmy Crystal

Edvin Ryding – Erik Sundqvist

Chi Lewis-Parry – Samson

Erin Kellyman – Jimmy Ink

Christopher Fulford – Sam

Stella Gonet – Jenny

Cillian Murphy – producent wykonawczy (nie występuje w tej części, choć jego powrót sugerowano w materiałach promocyjnych)

Michał Jarecki 20.08.2025 11:19

