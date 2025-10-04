Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni

Ładowanie...

Myli się ten, kto twierdzi, że wszystko, co najlepsze kino miało nam w tym roku do zaoferowania, już dostaliśmy. Owszem, krytycy zachwycili się "Brutalistą", "Grzesznikami" czy - a raczej przede wszystkim - "Jedną bitwą po drugiej". W międzyczasie triumfy w box offisie śwęciło "Ne Zha 2", aktorski "Lilo i Stitch" czy "Superman". Ale zabawa dopiero się rozkręca. W nadchodzących miesiącach na wielkich ekranach nie zabraknie kolejnych ambitnych tytułów, ale znajdzie się też mnóstwo produkcji rozrywkowych. Słowem: zaroi się od premier, których nie można przegapić.

Premiery filmowe - co obejrzeć w ostatnich miesiącach 2025?

Tron: Ares

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 119 minut

119 minut Reżyseria: Joachim Ronning

Joachim Ronning Aktorzy: Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee

Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee Premiera: 10 października w kinach

Na ten film musieliśmy czekać zdecydowanie zbyt długo. To w końcu najnowsza odsłona kultowej serii science fiction zapoczątkowanej jeszcze w 1982 roku. Jej drugą część dostaliśmy w 2010 roku, a teraz nadchodzi trzecia, w której ultrazaawansowany program przenosi się z cyfrowego świata do naszej rzeczywistości. Ludzkość czeka więc pierwsze fizyczne starcie ze sztuczną inteligencją. A wszystko to w rytm ścieżki dźwiękowej od Nine Inch Nails.

Prześwit

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 81 minut

81 minut Reżyseria: Magdalena Pięta

Magdalena Pięta Aktorzy: Daria Polunina, Cezary Łukaszewicz, Mateusz Górski

Daria Polunina, Cezary Łukaszewicz, Mateusz Górski Premiera: 10 października w kinach

"Prześwit" to polski film, na punkcie którego oszalejecie. Mówimy tu przecież o thrillerze, w którym podczas spaceru na Ślęży znika młoda matka. Pozostaje po niej jedynie wózek z niemowlęciem. Policjant, młody mąż i jasnowidz próbują zrekonstruować ostatnie chwile zaginionej. Pomaga im w tym pozorantka, którą ze Ślężą łączą tajemnicze wydarzenia z dzieciństwa. Zapowiada się więc trzymająca w napięciu rozrywka.

Smashing Machine

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 123 minuty

123 minuty Reżyseria: Benny Safdie

Benny Safdie Aktorzy: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader

Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader Premiera: 17 października w kinach

Ten film aż krzyczy o Oscary. To w końcu biografia zawodnika MMA, który próbując wspiąć się na szczyt, jednocześnie zmaga się z osobistymi problemami. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej uwielbia tę tematykę. A dodajmy do tego, że wcielający się w niego Dwayne Johnson przeszedł fizyczną przemianę - chociażby zredukował masę mięśniową. Nominację do najbardziej pożądanej nagrody w branży ma praktycznie gwarantowaną.

Rosario

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 88 minut

88 minut Reżyseria: Felipe Vargas

Felipe Vargas Aktorzy: David Dastmalchian, Jose Zuniga, Paul Ben-Victor

David Dastmalchian, Jose Zuniga, Paul Ben-Victor Premiera: 31 października w kinach

W najbliższym czasie nie mogło oczywiście zabraknąć propozycji dla miłośników kina grozy. Wszyscy na pewno wybierają się na "Good Boy" (horror z perspektywy psa!), "Presence" (horror z perspektywy nawiedzonego domu!) czy "Martwych przed świtem" (polski brutalny horror!). Nie zapomnijcie jednak przy tym o zapowiadającej się równie smakowicie "Rosario". To opowieść o tytułowej maklerce giełdowej, która wraca do mieszkania po zmarłej babci. A tam odkrywa ukrytą komnatę wypełnioną okultystycznymi artefaktami. Tym samym przychodzi jej zmierzyć się z przeszłością swojej rodziny i złowrogimi siłami. Zapowiada się seans idealny na Halloween.

Anioł stróż

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyseria: Aziz Ansari

Aziz Ansari Aktorzy: Keanu Reeve, Seth Rogen, Aziz Ansari

Keanu Reeve, Seth Rogen, Aziz Ansari Premiera: 31 października w kinach

Ostatni dzień października to święto horrorów. Ale jeśli bać się nie lubicie, w tym roku możecie wybrać się na "Anioła stróża". Ba! Nawet jak już skończycie oglądać filmy grozy, nie odmówcie sobie tej przyjemności. To komedia, w której początkujący anioł wywraca do góry nogami życie biednego magazyniera i opływającego w luksusy kapitalisty. O tym, że warto produkcję obejrzeć świadczy chociażby doborowa obsada z Keanu Reevesem i Sethem Rogenem na czele.

Predator: Strefa zagrożenia

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyseria: Dan Trachtenberg

Dan Trachtenberg Aktorzy: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi Premiera: 7 listopada w kinach

I kolejna nowa odsłona kultowej serii science fiction. Do niedawna jeszcze zaniedbanej, ale po sukcesie "Prey" Disney już jej nie odpuści. Jakiś czas temu dostaliśmy animowanego "Predatora: Pogromcę zabójców", a teraz nadchodzi "Strefa zagrożenia". Szykuje się porządna rozpierducha. A jeśli uważnie obejrzycie zwiastun, zauważycie w nim elementy ze świata "Obcego". Czyżby nadchodził crossover dwóch przepotężnych franczyz? Jeśli tak możemy się spodziewać, że tym razem będzie porządny.

Uciekinier

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: brak informacji

brak informacji Reżyseria: Edgar Wright

Edgar Wright Aktorzy: Emilia Jones, Glen Powell, Josh Brolin

Emilia Jones, Glen Powell, Josh Brolin Premiera: 7 listopada w kinach

To dobry rok dla miłośników Stephena Kinga. Dostaliśmy już przecież dwie chwalone adaptacje jego prozy - "Życie Chucka" i "Wielki marsz". A teraz nadchodzi nowa wersja "Uciekiniera". Poprzednia - z Arnoldem Schwarzeneggerem mocno odbiegała od oryginału. Ta zapowiada się na bardziej mu wierną. Zobaczymy w niej Glena Powella, który jako Ben Richards bierze udział w śmiertelnie niebezpiecznym teleturnieju. Jego uczestnicy muszą przeżyć 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Dostaniecie więc tyle akcji, że złapiecie zadyszkę.

Wicked: Na dobre

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 138 minut

138 minut Reżyseria: Jon M. Chu

Jon M. Chu Aktorzy: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey

Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Premiera: 21 listopada w kinach

A to kontynuacja zeszłorocznego fenomenu. Wszyscy, jak jeden mąż, zachwycali się pierwszą częścią adaptacji broadwayowskiego musicalu z Arianą Grande i Cynthią Erivo w rolach głównych. Ba! Przecież widzowie chodzili na nią kilkukrotnie i śpiewali kolejne piosenki razem z bohaterami. Co więcej, nagrywali z tego filmiki na TikToka. "Wicked" było więc viralowym hitem. Dlatego właśnie oczekiwania wobec dwójki są ogromne. Czy uda jej się zawrócić publiczności i krytykom w głowach, choć w połowie tak bardzo jak poprzednia odsłona?

Jestem nim

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 96 minut

96 minut Reżyseria: Justin Tipping

Justin Tipping Aktorzy: Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox

Marlon Wayans, Tyriq Withers, Julia Fox Premiera: 28 listopada w kinach

To nie jest nowy film Jordana Peele'a. To nowy film wyprodukowany przez Jordana Peele'a. Tyle wystarczy, aby miłośnicy grozy zechcieli go zobaczyć. Tym bardziej że fabuła zapowiada nie lada emocje. To w końcu opowieść o sportowcu po potencjalnie kończącym karierę urazie mózgu. Kiedy wszystko wydaje się stracone, dostaje on drugą szansę od legendarnego emerytowanego rozgrywającego. Rozpoczyna dzięki temu trening w odosobnionym kompleksie, gdzie jego mentor coraz bardziej traci swą charyzmę. Zaintrygowani?

Avatar: Ogień i popiół

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 196 minut

196 minut Reżyseria: James Cameron

James Cameron Aktorzy: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver

Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver Premiera: 19 grudnia w kinach

Największe hity roku już za nami? "Ne Zha 2" ze swoimi prawie 2 mld dol. na koncie może się schować. Trudno sobie wyobrazić, żeby chińska animacja miała wygrać starcie z drugim sequelem najbardziej dochodowego filmu wszech czasów i jednocześnie sequelem trzeciego najbardziej dochodowego filmu wszech czasów. Tak, dotychczasowe "Avatary" poniżej 2 mld w box offisie nie schodziły. Trójka pewnie podtrzyma tę tradycję, bo James Cameron już wielokrotnie udowodnił, że czegokolwiek się nie dotknie, zamienia w złoto.

Rafał Christ 04.10.2025 15:56

