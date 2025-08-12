Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza

Ładowanie...

W miniony weekend na Stadionie Narodowym odbył się koncert Maksa Korzha, który przyciągnął gigantyczną liczbę osób. Organizatorzy zdecydowali, że występ białoruskiego rapera odbędzie się w osobliwym terminie, mianowicie: w 5. rocznicę wyborów prezydenckich na Białorusi, które zostały uznane przez społeczność międzynarodową za sfałszowane. Mimo że zgodnie z oficjalnymi wynikami zwycięstwo przypadło Aleksandrowi Łukaszence, spora część Białorusinów i wiele krajów Zachodu uznało zwycięstwo Swietłany Cichanouskiej. Doprowadziło to na Białorusi do buntu i protestów.

Rocznica tego niesławnego wydarzenia mogła być dla wielu uczestników koncertu pretekstem do upolitycznienia koncertu Korzha. W związku z tym niektóre osoby postanowiły wnieść na teren koncertu nie tylko flagi wschodnioeuropejskich państw, ale również czarno-czerwoną flagę nacjonalistyczną używaną przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Podczas gdy w Ukrainie symbolizuje ona walkę o niepodległość i obronę kraju, w Polsce niesie ona za sobą negatywne skojarzenia związane z ruchem banderowskim, który dokonał rzezi na Wołyniu.

PGE Narodowy wydał oświadczenie w sprawie koncertu Maksa Korzha

Na oficjalnej stronie PGE Narodowego pojawiło się oświadczenie. Rzeczniczka prasowa Małgorzata Bajer ujawniła w nim, że zarząd operatora obiektu "złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa". Wspomniano w nim o eksponowaniu treści nawołujących do nienawiści lub propagujących totalitarny ustrój:

W związku z incydentem, do którego doszło na PGE Narodowym w dniu 9 sierpnia 2025 roku, podczas koncertu Maxa Korzha, informujemy, że Zarząd Spółki PL.2012+, będącej operatorem obiektu, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wspólnie z organizatorem podkreślamy, że stanowczo i jednoznacznie potępiamy eksponowanie treści propagujących jakikolwiek totalitarny ustrój oraz nawołujące do nienawiści.

W dalszej części oświadczenia Bajer dodała:

Stadion od lat jest miejscem pozytywnej energii, w którym każdy uczestnik wydarzenia powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie. Zasady obowiązujące na naszym obiekcie nie dopuszczają prezentowania symboli, haseł czy znaków kojarzonych z reżimami totalitarnymi lub szerzących nienawiść na tle narodowościowym, etnicznym czy kulturowym.

Kilka dni później na TikToku pojawiło się nagranie mężczyzny, który wniósł na teren stadionu flagę

Wskutek oświadczenia PGE Narodowego obywatel Ukrainy, który wniósł na stadion flagę UPA, najpewniej chciał wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji. W związku z tym opublikował na TikToku swoje oświadczenie.

Na początku wspomniał o tym, że nie miał zamiaru wzbudzać w nikim negatywnych emocji, a flaga, którą pokazał podczas koncertu Maksa Korzha, była dla niego symbolem wsparcia dla pogrążonej w wojnie Ukrainy:

Flaga, którą trzymałem, była dla mnie symbolem wsparcia dla Ukraińców. Nie miałem nic wspólnego z propagandą jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i wesprzeć naszych żołnierzy. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam szczerze - powiedział.

Dodał, że jest wdzięczny Polakom, którzy pomagali Ukraińcom od początku wojny, a na koniec podziękował i raz jeszcze przeprosił za zaistniałą sytuację.

Anna Bortniak 12.08.2025 14:34

