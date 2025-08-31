Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?

Ładowanie...

Filmy i seriale od Apple TV+ stały się znakiem jakości platformy, a debiutujące produkcje zwykle nie przechodzą tam bez echa. Nie są one jednak tak promowane, jak premiery innych platform streamingowych. W związku z tym osobom, które nie do końca orientują się w ofercie serwisu od Apple, może być trudno podjąć decyzję, czy warto inwestować w subskrypcję platformy. W takich przypadkach pomaga okres próbny, w ramach którego można rzucić okiem na to, co oferuje dany serwis. Czy Apple TV+ proponuje takie rozwiązanie?

Apple TV+ za darmo. Czy jest okres próbny?

Apple TV+: czy jest okres próbny?

Platforma Apple TV+ oferuje swoim użytkownikom 7-dniowy okres próbny. Po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym serwis zacznie naliczać miesięczną subskrypcję, która kosztuje 34,99 zł. Nie jest to jednak jedyna opcja, w ramach której można obejrzeć produkcje serwisu za darmo.

Oprócz 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, platforma od Apple wychodzi naprzeciw swoim subskrybentom, proponując aż dwie możliwości oglądania produkcji w Apple TV+ za darmo. Jedną z nich jest aż 3 miesiące za darmowej subskrypcji przy zakupie sprzętu marki Apple (klienci w ramach zakupu otrzymują 90 dni dostępu do serwisu Apple TV+ zupełnie za darmo), a drugą - bezpłatny miesięczny okres próbny w ramach usługi Apple One.

Apple TV+: okres próbny

Apple TV+: ile kosztuje?

Miesięczna subskrypcja serwisu Apple TV+ kosztuje 34,99 zł. Zanim jednak użytkownik zdecyduje się na zakup subskrypcji, ma możliwość skorzystania z 7-dniowego okresu próbnego zupełnie za darmo.

Apple TV+, w przeciwieństwie do innych serwisów streamingowych, nie posiada pakietów. Subskrybenci mogą skorzystać wyłącznie z zakupu miesięcznej subskrypcji.

Apple TV+: czy da się taniej?

Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie w serwisie Apple TV+ będzie skorzystanie z darmowych okresów próbnych: zarówno tych 7-dniowych, miesięcznych, jak i 3-miesięcznych. Subskrybenci mają również okazję zapłacić za serwis nieco mniej, dzieląc koszty z osobami, które również korzystają z Apple TV+.

Apple TV+: co obejrzeć w serwisie?

Apple TV+ słynie głównie z genialnych seriali - "Rozdzielenie", "Ted Lasso", "Silos" czy "The Morning Show" to tylko niektóre z nich. Jeśli interesują was produkcje odcinkowe platformy, rzućcie okiem na nasze zestawienie tych najlepszych. Jeżeli chodzi natomiast o filmy, na łamach Spider's Web polecamy również TOP 15 tytułów, na które zdecydowanie warto na nie rzucić okiem.

Anna Bortniak 31.08.2025 14:05

