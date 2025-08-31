REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?

Niektóre serwisy udostępniają użytkownikom swoją kolekcję filmów i seriali w ramach okresu próbnego, aby mogli zdecydować, czy chcą zostać z daną platformą na dłużej. Czy Apple TV+ również do nich należy? Sprawdzamy.

Anna Bortniak
apple tv okres probny czy jest za darmo
REKLAMA

Filmy i seriale od Apple TV+ stały się znakiem jakości platformy, a debiutujące produkcje zwykle nie przechodzą tam bez echa. Nie są one jednak tak promowane, jak premiery innych platform streamingowych. W związku z tym osobom, które nie do końca orientują się w ofercie serwisu od Apple, może być trudno podjąć decyzję, czy warto inwestować w subskrypcję platformy. W takich przypadkach pomaga okres próbny, w ramach którego można rzucić okiem na to, co oferuje dany serwis. Czy Apple TV+ proponuje takie rozwiązanie?

REKLAMA

Apple TV+ za darmo. Czy jest okres próbny?

Spis treści:

Apple TV+: czy jest okres próbny?

Platforma Apple TV+ oferuje swoim użytkownikom 7-dniowy okres próbny. Po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym serwis zacznie naliczać miesięczną subskrypcję, która kosztuje 34,99 zł. Nie jest to jednak jedyna opcja, w ramach której można obejrzeć produkcje serwisu za darmo.

Oprócz 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, platforma od Apple wychodzi naprzeciw swoim subskrybentom, proponując aż dwie możliwości oglądania produkcji w Apple TV+ za darmo. Jedną z nich jest aż 3 miesiące za darmowej subskrypcji przy zakupie sprzętu marki Apple (klienci w ramach zakupu otrzymują 90 dni dostępu do serwisu Apple TV+ zupełnie za darmo), a drugą - bezpłatny miesięczny okres próbny w ramach usługi Apple One.

Apple TV+: okres próbny

Apple TV+: ile kosztuje?

Miesięczna subskrypcja serwisu Apple TV+ kosztuje 34,99 zł. Zanim jednak użytkownik zdecyduje się na zakup subskrypcji, ma możliwość skorzystania z 7-dniowego okresu próbnego zupełnie za darmo.

Apple TV+, w przeciwieństwie do innych serwisów streamingowych, nie posiada pakietów. Subskrybenci mogą skorzystać wyłącznie z zakupu miesięcznej subskrypcji.

Apple TV+: czy da się taniej?

Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie w serwisie Apple TV+ będzie skorzystanie z darmowych okresów próbnych: zarówno tych 7-dniowych, miesięcznych, jak i 3-miesięcznych. Subskrybenci mają również okazję zapłacić za serwis nieco mniej, dzieląc koszty z osobami, które również korzystają z Apple TV+.

Apple TV+: co obejrzeć w serwisie?

Apple TV+ słynie głównie z genialnych seriali - "Rozdzielenie", "Ted Lasso", "Silos" czy "The Morning Show" to tylko niektóre z nich. Jeśli interesują was produkcje odcinkowe platformy, rzućcie okiem na nasze zestawienie tych najlepszych. Jeżeli chodzi natomiast o filmy, na łamach Spider's Web polecamy również TOP 15 tytułów, na które zdecydowanie warto na nie rzucić okiem.

REKLAMA

O Apple TV+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
31.08.2025 14:05
Tagi: Apple TVza darmo
Najnowsze
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
9:35
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-08-31T09:35:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA