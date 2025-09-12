REKLAMA
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści

Apple TV+ zamówił 4. sezon serialu jednego z najlepszych seriali science fiction od lat. Mowa oczywiście o "Fundacji". Informacja pojawiła się tuż przed finałowym odcinkiem 3. sezonu, który zadebiutował w ten piątek.

Anna Bortniak
fundacja 4 sezon apple tv zapowiedz science fiction
Nie trzeba było długo czekać, by "Fundacja" podbiła serca widzów - misternie skonstruowana fabuła, zapierające dech efekty wizualne, a także odważna narracja i wybitne kreacje aktorskie sprawiły, że subskrybenci Apple TV+ od serialu science fiction nie mogli się oderwać. W związku z tym nominowana do nagród Emmy epicka saga Davida S. Goyera, która zadebiutowała w 2021 roku, była kontynuowana aż do teraz.

3. sezon "Fundacji" dobiegał jednak końca - 12 września miał zadebiutować ostatni odcinek tej odsłony. Apple TV+ postanowił jednak zaskoczyć swoich widzów i tuż przed premierą zwieńczenia obecnego sezonu ogłosił, że zamówił 4. sezon uwielbianej serii science fiction.

Fundacja - Apple TV+ zamówił 4. sezon serialu science fiction

The Hollywood Reporter przekazał, że Apple TV+ zamówił 4. sezon serialu "Fundacja", opartego o nagradzane opowiadania Isaaca Asimova.

Nie ma drugiego takiego serialu jak "Fundacja". Czujemy się szczęśliwi i zaszczyceni, że możemy kontynuować tę tradycję jako współtwórcy czwartego sezonu. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację epickiej, emocjonalnej narracji, która zdefiniowała pierwsze trzy sezony serialu, oraz na współpracę z jednymi z najbardziej utalentowanych i pełnych pasji partnerów kreatywnych w branży

- skomentowali w oświadczeniu współtwórcy i producenci wykonawczy - Ian Goldberg i David Kob.

Matt Cherniss, szef działu programowego w Apple TV+, dodał:

To fantastyczne obserwować, jak serial "Fundacja" staje się globalnym fenomenem, a fani oglądają go z każdego zakątka świata. Z każdym nowym sezonem emocje wokół tego przełomowego epickiego serialu science fiction rosną dzięki odważnej narracji i kunsztowi tej niezwykle utalentowanej obsady i kreatywnego zespołu. Cieszymy się, że możemy wspólnie eksplorować ten wszechświat w czwartym sezonie.

Akcja serialu "Fundacja" rozgrywa się w odległej przyszłości, w której Imperium Galaktycznym rządzą klony cesarza Kleona - Świt, Dzień i Zmierzch. Spokój galaktycznego porządku niespodziewanie burzy Hari Seldon (Jared Harris), genialny matematyk, który przewidział nieuchronny rozkład Imperium za sprawą swojej teorii psychohistorii. Aby zapobiec długim wiekom chaosu, Seldon zakłada Fundację - organizację, która ma stworzyć Encyklopedię Galaktyczną. Jest to skarbnica wiedzy, która ma pomóc w odrodzeniu cywilizacji. Za próby uratowania planety, nad Seldonem wisi wyrok śmierci.

Produkcja serialu science fiction ma ruszyć na początku 2026 roku.

O science fiction czytaj w Spider's Web:

12.09.2025 09:39
Apple TV Science fiction
