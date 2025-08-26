Ładowanie...

Lato się kończy, ale wiele dobrego kina jeszcze przed nami. Już za kilka dużym ekranie zobaczymy "Złodzieja z przypadku" - najnowszy film Darrena Aronofsky'ego. To premiera ważna także dlatego, że reżyser, który przyzwyczaił nas do pompatycznych, poważnych, wzniosłych dzieł, teraz serwuje nam komedię kryminalną, czyli coś kompletnie innego, niż to z czego go znamy. Zgromadził do tego projektu niezłą obsadę w postaci m.in. Austina Butlera, Zoe Kravitz, Matta Smitha, Bad Bunny'ego czy Vincenta D'Onofrio. W związku z tym zdecydowaliśmy się złożyć w całość i uszeregować dotychczasową, pełnometrażową filmografię Aronofsky'ego - od najgorszych do najlepszych jego filmów.

Darren Aronofsky - filmy. Od najgorszego do najlepszego

Spis treści:

8. Noe: Wybrany przez Boga

Tytuł filmu: Noe: Wybrany przez Boga

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 138 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Logan Lerman

Ocena IMDb: 5.8/10

Pośród wszystkich mniej lub bardziej odnoszących się do religii/wiary filmów, Aronofsky stworzył jeden taki, który wprost przenosi na ekran historię znaną ze Starego Testamentu. Russell Crowe wciela się w Noego, który został wybrany do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt. Wszystko to w związku z apokaliptycznym, zesłanym przez Boga potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat.

7. mother!

Tytuł filmu: mother!

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer

Ocena IMDb: 6.6/10

Chodzi pogłoska, że Darren Aronofsky zjadł Biblię, a efektem tego jest powstanie filmu "mother!". Tak zapewne nie było, ale film reżysera z 2017 roku łatwo zaliczyć do grona najbardziej rozbuchanych, jeśli chodzi o liczbę religijnych znaczeń zapisanych w tej historii. Ona (Lawrence) własnymi rękami odmalowała dom, w którym mieszka z Nim (Bardem) - artystą pisarzem. Ich dotychczasowy związek zostanie poddany próbie, gdy tajemniczy nieznajomi zapukają do ich drzwi.

6. Źródło

Tytuł filmu: Źródło

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn, Mark Margolis

Ocena IMDb: 7.1/10

Rozpięta na aż trzy wieki (XVI, XXI, XXVI) opowieść. Hugh Jackman wciela się w głównego bohatera każdego z jej fragmentów - jest konkwistadorem poszukującym Źródła Młodości, naukowcem poszukującym leku na chorobę swojej żony, a także astronautą przemierzającym kosmiczną przestrzeń. Wyjątkowe filmowe przeżycie, które chyba tylko Aronofsky mógł zaserwować.

5. Pi

Tytuł filmu: Pi

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman

Ocena IMDb: 7.3/10

Pełnometrażowy debiut fabularny Darrena Aronofsky'ego już wyznaczył pewne tropy na przyszłość. To specyficzne, łopatologiczne, ale zarazem niezwykle wyraziste i świetnie wizualne kino. Jego głównym bohaterem jest Max Cohen, genialny matematyk bliski rozszyfrowania tajnego kodu, dającego władzę nad światem. Z czasem orientuje się, że śledzą go agenci potężnego koncernu i członkowie sekty religijnej.

4. Wieloryb

Tytuł filmu: Wieloryb

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins

Ocena IMDb: 7.6/10

Jeden z najmocniejszych filmów w dorobku Aronofsky'ego. Z racji pewnych osobistych doświadczeń ten film przemawia do mnie ze szczególną siłą, przez co wymyka się obiektywnej ocenie. To dzieło, który emocjonalnie rozrywa widza na strzępy na wielu poziomach - jednym z nich jest wybitna gra aktorska Brendana Frasera, który po latach nieobecności wrócił do Hollywood i zgarnął jednego z najbardziej zasłużonych Oscarów za pierwszoplanową rolę męską w historii. Fraser wcielił się w Charliego - chorującego na zaawansowaną otyłość nauczyciela, który próbuje odbudować więź z nastoletnią córką.

3. Zapaśnik

Tytuł filmu: Zapaśnik

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Mark Margolis

Ocena IMDb: 7.9/10

Po premierze "Wieloryba" pojawiały się głosy, że Aronofsky nakręcił "Zapaśnika" po raz kolejny i rzeczywiście, nie da się nie zauważyć pewnych podobieństw. W filmie z 2008 roku mamy do czynienia z głównym bohaterem, Randym Robinsonem, (Rourke), któremu zawał serca przerywa zapaśniczą karierę. Mężczyzna próbuje jakoś przetrwać, a w międzyczasie poprawić trudne relacje z córką. Z biegiem czasu postanawia wrócić na ring. Choć obecnie Rourke raczej nie jest w centrum aktorskiego zainteresowania, ta rola wówczas awansowała go wysoko - dała mu Złoty Glob i nominację do Oscara.

2. Czarny łabędź

Tytuł filmu: Czarny łabędź

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder

Ocena IMDb: 8/10

Film, który narobił mi stracha za dzieciaka i po dziś dzień pozostaje dla mnie przykładem kina, które, mówiąc kolokwialnie, ryje banię. "Czarny łabędź" dokładnie taki jest - to mocne kino o perfekcjonizmie, obsesjach, ambicjach i rywalizacji, która przekracza granice. Natalie Portman nigdzie nie była tak dobra, jak tutaj - nic więc dziwnego, że za rolę Niny odebrała Oscara.

1. Requiem dla snu

Tytuł filmu: Requiem dla snu

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Darren Aronofsky

Obsada: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans

Ocena IMDb: 8.3/10

Zdecydowanie jeden z najlepszych filmów w dorobku reżysera, uznawany również za jeden z najważniejszych filmów XXI wieku. Aronofsky funduje widzom wstrząsający obraz przecinających się losów bohaterów, którzy, by uciec od otaczającej ich rzeczywistości, pogrążają się w nałogach - czy to związanych z jedzeniem, czy telewizją, czy wreszcie używkami. Trudne, mocne i znakomicie zagrane kino (nominacja Ellen Burstyn do Oscara nie wzięła się znikąd).

Adam Kudyba 26.08.2025 19:41

