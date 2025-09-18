REKLAMA
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie

Talk-show "Jimmy Kimmel Live!" zostało zdjęte z ramówki stacji ABC. Stacja zapowiedziała, że program rozrywkowy zostanie wstrzymany na czas nieokreślony. Powodem tej decyzji są komentarze gospodarza programu Jimmy'ego Kimmela na temat zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka.

Anna Bortniak
jimmy kimmel live abc drama zdjety z anteny charlie kirk
Kilka dni temu, 10 września 2025 roku, na kampusie Utah Valley University w Orem, stanie Utah, doszło do zamachu na Charliego Kirka. Konserwatywny aktywista został śmiertelnie postrzelony w szyję podczas przemówienia przed studentami. O zabójstwo mężczyzny oskarżono 22-letniego Tylera Robinsona, który miał zastrzelić Kirka z powodów politycznych - twierdził, że "miał dość jego mowy nienawiści". Prokuratura domaga się kary śmierci.

Sprawa wzbudza w amerykańskich mediach sporo emocji i jest szeroko komentowana. Jedną z osób, która odniosła się do zamachu, był Jimmy Kimmel. Uwagi komika i prezentera nie spodobały się największemu właścicielowi stacji telewizyjnych Nexstar Media, który ogłosił, że wieczorne talk-show Kimmela, "Jimmy Kimmel Live!", zostanie zdjęte z anteny.

Program Jimmy'ego Kimmela zdjęty z anteny po komentarzu na temat Charliego Kirka

Stacja ABC ogłosiła, że program Jimmy'ego Kimmela zostanie zdjęty z anteny na czas nieokreślony. Nexstar Media, jeden z największych właścicieli stacji telewizyjnych w USA, oświadczył, że "zdecydowanie sprzeciwia się niedawnym komentarzom pana Kimmela dotyczącym zabójstwa Charliego Kirka i zastąpi program innymi programami w swoich krajach partnerskich z ABC".

A co takiego powiedział Kimmel? Między innymi te słowa:

W weekend osiągnęliśmy nowe dno, ponieważ gang MAGA próbuje przedstawić tego dzieciaka, który zabił Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich.

"Gang MAGA" to nawiązanie do grupy zwolenników ruchu "Make America Great Again" (MAGA), które wywodzi się od spopularyzowanego przed Donalda Trumpa hasła politycznego. Obecny prezydent USA używał go podczas swoich kampanii prezydenckich w 2016, 2020 i 2024 roku. W USA terminu "MAGA" używa się do określenia radykalnych zwolenników tego ruchu, którzy angażują się w akty przemocy.

Obrońcy wolności słowa twierdzą, że zdjęcie programu Kimmela jest niepokojące. Po stronie prezentera stoi m.in. Amerykańska Gildia Scenarzystów (WGA) oraz amerykański związek zawodowy zrzeszający artystów (SAG-AFTRA). Obydwie organizacje skrytykowały decyzję ABC o wycofaniu programu.

Prawo do wyrażania swoich opinii i do niezgadzania się ze sobą - a nawet do zakłócania spokoju - leży u podstaw wolności narodu. Nie wolno go negować. Ani przemocą, ani nadużywaniem władzy, ani aktami korporacyjnego tchórzostwa. Jako Gildia, jednoczymy się w sprzeciwie wobec każdego, kto wykorzystuje swoją władzę i wpływy, aby uciszyć głosy pisarzy lub kogokolwiek, kto wyraża sprzeciw

- oświadczyła WGA.

Oświadczenie wystosował również SAG-AFTRA:

Nasze społeczeństwo opiera się na wolności słowa. Tłumienie wolności słowa i represje za wypowiadanie się w ważnych kwestiach publicznych są sprzeczne z prawami podstawowymi, na których wszyscy polegamy. Demokracja kwitnie, gdy wyrażane są różnorodne punkty widzenia. Decyzja o zawieszeniu emisji programu "Jimmy Kimmel Live!" to rodzaj tłumienia i represji, który zagraża wolnościom każdego człowieka.

Przeciwko decyzji ABC protestują również widzowie, którzy pod studio programu Kimmela wywieszają plakaty krytykujące Trumpa.

