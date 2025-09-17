Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon

Ładowanie...

Serial "Byliśmy łgarzami" zadebiutował w serwisie Prime Video w czerwcu 2025 roku i właściwie natychmiast zgromadził liczną publikę. Zaraz po premierze adaptacja powieści E. Lockhart była najchętniej oglądana przez polskich widzów, plasując się na szczycie TOP produkcji w serwisie od Amazona. Dzięki temu "Byliśmy łgarzami" zajął w sercach miłośników produkcji z gatunku young adult specjalne miejsce.

Byliśmy łgarzami: Prime Video ogłosił 2. sezon serialu

Fani produkcji niedługo po premierze (niektórzy nawet tego samego dnia, bo obejrzeli 8 odcinków za jednym zamachem) zaczęli domagać się 2. sezonu. W lipcu szef działu serialowego Prime Video Vernon Sanders zdradził co prawda, że scenarzyści już ciężko pracują nad konceptem 2. sezonu, ale wtedy jeszcze nic nie było pewne.

Dziś fani serialu dla młodzieży mogą odetchnąć z ulgą - jak dowiedział się serwis Variety, 2. sezon "Byliśmy łgarzami" został już zamówiony.

Uwielbiałyśmy tworzyć ten serial z tak wieloma wspaniałymi postaciami. Reakcja fanów była naprawdę wyjątkowa. Wyspa Beechwood wciąż skrywa wiele tajemnic i nie możemy się doczekać, aby je odkrywać - powiedziały twórczynie serialu Julie Plec i Carina Adly Mackenzie.

Laura Lancaster, szefowa koprodukcji i produkcji seriali w Amazon MGM Studios, dodała:

Zagłębienie się w fascynujący świat powieści E. Lockhart w drugim sezonie serialu "Byliśmy łgarzami" było oczywiste. Wraz z naszą utalentowaną obsadą, showrunnerki Julie Plec i Carina Adly MacKenzie wykonały wspaniałą pracę, dając życie opowieści dla naszych globalnych klientów Prime Video i nie możemy się doczekać, co zaprezentują w drugim sezonie.

1. sezon "Byliśmy łgarzami" skupia się na Cadence Sinclair Eastman, która wraz z gronem swoich przyjaciół spędza lato na prywatnej wyspie Beechwood w Nowej Anglii, należącej do jej dziadka. Kiedy w wyniku tragicznego wypadku Cadence traci pamięć, nikt nie chce jej zdradzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Milczy zarówno jej rodzina, jak i przyjaciele oraz chłopak. W związku z tym nastolatka po roku od wydarzenia postanawia wrócić na wyspę, aby sama odkryć mroczne tajemnice.

Showrunnerkami serialowej adaptacji powieści E. Lockhart są Julie Plec i Carina Adly Mackenzie. W obsadzie 1. sezonu znaleźli się: Emily Alyn Lind jako Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari jako Gat Patil, Esther McGregor jako Mirren Sinclair Sheffield, Joseph Zada ​​jako Johnny Sinclair Dennis, Caitlin FitzGerald jako Penny Sinclair, Mamie Gummer jako Carrie Sinclair, Candice King jako Bess Sinclair, Rahula Kohliego jako Eda Patila i David Morse jako Harris Sinclaira.

Anna Bortniak 17.09.2025 20:07

