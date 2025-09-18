Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
"Gen V" to jedna z najpopularniejszych produkcji dostępnych do obejrzenia na platformie Prime Video. Część odcinków 2. sezonu tego serialu trafiła już do serwisu. Sprawdzamy, co z kolejnymi epizodami i kiedy będzie można je zobaczyć.
"Gen V" to amerykański serial będący spin-offem hitowej produkcji "The Boys". Te tytuły są ze sobą nierozerwalnie związane - pierwszy bez masowego sukcesu drugiego raczej by nie powstał. Już przed finałem pierwszego sezonu "Gen V" zadecydowano, że doczeka się on kolejnej odsłony. Ta, częściowo, trafiła już do Prime Video. Co z kolejnymi odcinkami?
Gen V - harmonogram odcinków 2. sezonu serialu
Najnowszy sezon "Gen V" łącznie liczy sobie 8 epizodów. Nie jest to informacja zaskakująca, zwłaszcza dla fanów tej produkcji - poprzedni sezon również zamknął się właśnie w takim przedziale. Przedstawiamy pełen rozkład odcinków 2. sezonu produkcji Prime Video:
- Odcinek 1 - Nowy rok, nowy ty - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - Sprawiedliwość nie zapomina - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - Cz jak człowiek - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - Bags - 24/09/2025
- Odcinek 5 - The Kids Are Not All Right - 1/10/2025
- Odcinek 6 - Cooking Lessons - 8/10/2025
- Odcinek 7 - Hell Week - 15/10/2025
- Odcinek 8 - Trojan - 22/10/2025
Gen V - fabuła i obsada 2. sezonu
Na czym koncentruje się fabuła nowej odsłony hitowego serialu? Oto, co możemy przeczytać w opisie:
Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.
W pierwszym sezonie serialu w roli Andre Andersona występował Chance Perdomo. Niestety, młody aktor zmarł 30 marca 2024 roku w wieku 28 lat.
W 2. sezonie "Gen V" występują:
- Jaz Sinclair jako Marie Moreau
- Lizze Broadway jako Emma Meyer
- Maddie Phillips jako Cate Dunlap
- London Thor jako Jordan Li
- Derek Luh jako Jordan Li
- Asa Germann jako Sam Riordan
- Sean Patrick Thomas jako Polarity
- Hamish Linklater jako Cipher
- Alexander Calvert jako Rufus
- Ethan Slater jako Thomas Godolkin
"Gen V" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tej jesieni. Za jakiś czas jednak hype na niego ustąpi "starszemu bratu" - fani jeszcze mocniej czekają na ostatni, piąty sezon "The Boys". Karl Urban, serialowy Butcher, zapowiedział jakiś czas temu, że nie należy spodziewać się go w 2025 roku. Czekamy zatem na wielki finał w 2026 roku.
