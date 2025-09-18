REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?

"Gen V" to jedna z najpopularniejszych produkcji dostępnych do obejrzenia na platformie Prime Video. Część odcinków 2. sezonu tego serialu trafiła już do serwisu. Sprawdzamy, co z kolejnymi epizodami i kiedy będzie można je zobaczyć.

Adam Kudyba
gen v odcinki kiedy
REKLAMA

"Gen V" to amerykański serial będący spin-offem hitowej produkcji "The Boys". Te tytuły są ze sobą nierozerwalnie związane - pierwszy bez masowego sukcesu drugiego raczej by nie powstał. Już przed finałem pierwszego sezonu "Gen V" zadecydowano, że doczeka się on kolejnej odsłony. Ta, częściowo, trafiła już do Prime Video. Co z kolejnymi odcinkami?

REKLAMA

Gen V - harmonogram odcinków 2. sezonu serialu

Najnowszy sezon "Gen V" łącznie liczy sobie 8 epizodów. Nie jest to informacja zaskakująca, zwłaszcza dla fanów tej produkcji - poprzedni sezon również zamknął się właśnie w takim przedziale. Przedstawiamy pełen rozkład odcinków 2. sezonu produkcji Prime Video:

  • Odcinek 1 - Nowy rok, nowy ty - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - Sprawiedliwość nie zapomina - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 3 - Cz jak człowiek - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 4 - Bags - 24/09/2025
  • Odcinek 5 - The Kids Are Not All Right - 1/10/2025
  • Odcinek 6 - Cooking Lessons - 8/10/2025
  • Odcinek 7 - Hell Week - 15/10/2025
  • Odcinek 8 - Trojan - 22/10/2025

Gen V - fabuła i obsada 2. sezonu

Na czym koncentruje się fabuła nowej odsłony hitowego serialu? Oto, co możemy przeczytać w opisie:

Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.

W pierwszym sezonie serialu w roli Andre Andersona występował Chance Perdomo. Niestety, młody aktor zmarł 30 marca 2024 roku w wieku 28 lat.

W 2. sezonie "Gen V" występują:

  • Jaz Sinclair jako Marie Moreau
  • Lizze Broadway jako Emma Meyer
  • Maddie Phillips jako Cate Dunlap
  • London Thor jako Jordan Li
  • Derek Luh jako Jordan Li
  • Asa Germann jako Sam Riordan
  • Sean Patrick Thomas jako Polarity
  • Hamish Linklater jako Cipher
  • Alexander Calvert jako Rufus
  • Ethan Slater jako Thomas Godolkin

"Gen V" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tej jesieni. Za jakiś czas jednak hype na niego ustąpi "starszemu bratu" - fani jeszcze mocniej czekają na ostatni, piąty sezon "The Boys". Karl Urban, serialowy Butcher, zapowiedział jakiś czas temu, że nie należy spodziewać się go w 2025 roku. Czekamy zatem na wielki finał w 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
18.09.2025 18:24
Tagi: Prime VideoThe Boys
Najnowsze
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
19:59
Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy
Aktualizacja: 2025-09-17T19:59:33+02:00
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
10:58
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos
Aktualizacja: 2025-09-17T10:58:29+02:00
10:41
Nowy film Colina Farrella i Margot Robbie zrównany z ziemią. Wielka finansowa wtopa?
Aktualizacja: 2025-09-17T10:41:29+02:00
10:04
Kultowa Anakonda powróci, ale… jako komedia? Zaskakująca obsada
Aktualizacja: 2025-09-17T10:04:43+02:00
9:47
Nazywa się go najlepszym horrorem tego roku. Zaraz trafi na VOD
Aktualizacja: 2025-09-17T09:47:31+02:00
9:01
1670, sezon 2. - recenzja. Czy Jan Paweł wciąż jest tak samo zabawny?
Aktualizacja: 2025-09-17T09:01:00+02:00
8:31
Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-17T08:31:39+02:00
7:43
Apple pokazał, jak się robi telewizję w czasach cholernego AI
Aktualizacja: 2025-09-17T07:43:33+02:00
19:22
Franz Kafka - widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-16T19:22:10+02:00
18:31
Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-09-16T18:31:00+02:00
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
14:40
Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:40:24+02:00
14:24
Najlepszy film tego roku wreszcie w streamingu. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:24:52+02:00
13:47
Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien
Aktualizacja: 2025-09-16T13:47:28+02:00
11:53
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc
Aktualizacja: 2025-09-16T11:53:10+02:00
11:25
Najlepsze filmy romantyczne na Netfliksie. Ranking produkcji o miłości
Aktualizacja: 2025-09-16T11:25:17+02:00
10:28
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:50+02:00
9:31
Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie
Aktualizacja: 2025-09-16T09:31:11+02:00
9:19
Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym
Aktualizacja: 2025-09-16T09:19:10+02:00
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA