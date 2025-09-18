Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?

Ładowanie...

"Gen V" to amerykański serial będący spin-offem hitowej produkcji "The Boys". Te tytuły są ze sobą nierozerwalnie związane - pierwszy bez masowego sukcesu drugiego raczej by nie powstał. Już przed finałem pierwszego sezonu "Gen V" zadecydowano, że doczeka się on kolejnej odsłony. Ta, częściowo, trafiła już do Prime Video. Co z kolejnymi odcinkami?

Gen V - harmonogram odcinków 2. sezonu serialu

Najnowszy sezon "Gen V" łącznie liczy sobie 8 epizodów. Nie jest to informacja zaskakująca, zwłaszcza dla fanów tej produkcji - poprzedni sezon również zamknął się właśnie w takim przedziale. Przedstawiamy pełen rozkład odcinków 2. sezonu produkcji Prime Video:

Odcinek 1 - Nowy rok, nowy ty - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - Sprawiedliwość nie zapomina - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - Cz jak człowiek - dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - Bags - 24/09/2025

Odcinek 5 - The Kids Are Not All Right - 1/10/2025

Odcinek 6 - Cooking Lessons - 8/10/2025

Odcinek 7 - Hell Week - 15/10/2025

Odcinek 8 - Trojan - 22/10/2025

Gen V - fabuła i obsada 2. sezonu

Na czym koncentruje się fabuła nowej odsłony hitowego serialu? Oto, co możemy przeczytać w opisie:

Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.

W pierwszym sezonie serialu w roli Andre Andersona występował Chance Perdomo. Niestety, młody aktor zmarł 30 marca 2024 roku w wieku 28 lat.

W 2. sezonie "Gen V" występują:

Jaz Sinclair jako Marie Moreau

jako Marie Moreau Lizze Broadway jako Emma Meyer

jako Emma Meyer Maddie Phillips jako Cate Dunlap

jako Cate Dunlap London Thor jako Jordan Li

jako Jordan Li Derek Luh jako Jordan Li

jako Jordan Li Asa Germann jako Sam Riordan

jako Sam Riordan Sean Patrick Thomas jako Polarity

jako Polarity Hamish Linklater jako Cipher

jako Cipher Alexander Calvert jako Rufus

jako Rufus Ethan Slater jako Thomas Godolkin

"Gen V" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tej jesieni. Za jakiś czas jednak hype na niego ustąpi "starszemu bratu" - fani jeszcze mocniej czekają na ostatni, piąty sezon "The Boys". Karl Urban, serialowy Butcher, zapowiedział jakiś czas temu, że nie należy spodziewać się go w 2025 roku. Czekamy zatem na wielki finał w 2026 roku.

18.09.2025

