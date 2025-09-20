Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady

Ładowanie...

Chociaż HBO Max nie wrzuca swoich nowości z taką częstotliwością jak choćby Netflix, to mimo to biblioteka serwisu pełna jest wyjątkowych produkcji. W ostatnim czasie największą popularnością wśród subskrybentów cieszą się tytuły, które dopiero od niedawna są dostępne w HBO Max i są przez nas wyróżnione w poniższym zestawieniu najmocniejszych nowości na weekend. Co w takim razie obejrzeć? Oto 5 najlepszych propozycji.

HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend

Blade Runner 2049

Tytuł filmu: Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 2h 43m

2h 43m Reżyseria: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks

Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 8/10

"Blade Runner 2049" to jeden z najlepszych filmów science fiction ostatniej dekady. Produkcja skupia się na losach oficera K, nowego łowcy androidów, a jej akcja rozgrywa się w 2049 roku, czyli 30 lat po wydarzeniach z oryginalnego "Łowcy androidów". K odkrywa tajemnicę, która może zniszczyć resztki społeczeństwa i porządku świata. Aby odkryć prawdę, musi najpierw odnaleźć ukrywającego się od 30 lat Ricka Deckarda, byłego łowcę androidów.

Niesamowity Spider-Man

Tytuł filmu: Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man)

Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 2h 16m

2h 16m Reżyseria: Marc Webb

Marc Webb Obsada: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary

Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary Ocena IMDb: 6.9/10

Do serwisu HBO Max wpadły również dwa filmy z serii "Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem w roli głównej. Fabuła produkcji skupia się na Peterze Parkerze, nastolatku wychowywanym przez wujka Bena i ciocię May, który zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfikowanego pająka. Wydarzenie sprawia, że chłopak zyskuje nadludzkie zdolności, które popychają go do walki z przestępcami.

Grindhouse: Planet Terror

Tytuł filmu: Grindhouse: Planet Terror (Planet Terror)

Grindhouse: Planet Terror (Planet Terror) Rok produkcji: 2007

2007 Czas trwania: 1h 45m

1h 45m Reżyseria: Robert Rodriguez

Robert Rodriguez Obsada: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Michael Biehn, Jeff Fahey

Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Michael Biehn, Jeff Fahey Ocena IMDb: 7.5/10

W bibliotece HBO Max niedawno pojawiły się również dwie części klasyka Roberta Rodrigueza, czyli "Grindhouse: Planet Terror" i "Grindhouse: Death Proof". Akcja produkcji rozgrywa w teksańskim miasteczku, gdzie podczas tajnej operacji wojskowej dochodzi do uwolnienia eksperymentalnego gazu, który zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Cherry Darling, była tancerka go-go, wraz z byłym chłopakiem Wray'em oraz grupą ocalałych walczy o przeżycie i powstrzymanie zarazy.

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa

Tytuł filmu: Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story)

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story) Rok produkcji: 2015

2015 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Rupert Goold

Rupert Goold Obsada: Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones, Maria Dizzia

Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones, Maria Dizzia Ocena IMDb: 6.3/10

Film "Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa" opowiada prawdziwą historię relacji między dziennikarzem Michaelem Finkelem a Christianem Longo, mężczyzną oskarżonym o zamordowanie swojej rodziny. Kiedy Longo, który ukrywał się poza granicami USA, podszywając się pod Finkela, zostaje w końcu schwytany, zaczyna manipulować mężczyzną, co przeradza się w pełną napięcia grę psychologiczną.

Grupa zadaniowa

Tytuł serialu: Grupa zadaniowa (Task)

Grupa zadaniowa (Task) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Brad Ingelsby

Brad Ingelsby Obsada: Mark Ruffalo, Silvia Dionicio, Emilia Jones, Tom Pelphrey

Mark Ruffalo, Silvia Dionicio, Emilia Jones, Tom Pelphrey Ocena IMDb: 7.7/10

Serial "Grupa zadaniowa" to jedna z nowości od HBO Max. Produkcja opowiada historię agenta FBI Toma Brandisa, który wraca do pracy, by poprowadzić specjalny zespół zadaniowy. Ma on na celu powstrzymanie serii brutalnych napadów na magazyny narkotykowych gangów na przedmieściach Filadelfii. Tymczasem Robbie, zwyczajny mężczyzna, dokonuje wraz ze znajomymi skoków rabunkowych, które szybko wymykają się spod kontroli.

Anna Bortniak 20.09.2025 09:09

