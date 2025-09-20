Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Co obejrzeć w HBO Max w nadchodzący weekend? Do serwisu we wrześniu wpadło na szczęście sporo nowości, które umilą subskrybentom platformy sobotni i niedzielny wieczór.
Chociaż HBO Max nie wrzuca swoich nowości z taką częstotliwością jak choćby Netflix, to mimo to biblioteka serwisu pełna jest wyjątkowych produkcji. W ostatnim czasie największą popularnością wśród subskrybentów cieszą się tytuły, które dopiero od niedawna są dostępne w HBO Max i są przez nas wyróżnione w poniższym zestawieniu najmocniejszych nowości na weekend. Co w takim razie obejrzeć? Oto 5 najlepszych propozycji.
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend
Blade Runner 2049
- Tytuł filmu: Blade Runner 2049
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 2h 43m
- Reżyseria: Denis Villeneuve
- Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks
- Nasza ocena: 9/10
- Ocena IMDb: 8/10
"Blade Runner 2049" to jeden z najlepszych filmów science fiction ostatniej dekady. Produkcja skupia się na losach oficera K, nowego łowcy androidów, a jej akcja rozgrywa się w 2049 roku, czyli 30 lat po wydarzeniach z oryginalnego "Łowcy androidów". K odkrywa tajemnicę, która może zniszczyć resztki społeczeństwa i porządku świata. Aby odkryć prawdę, musi najpierw odnaleźć ukrywającego się od 30 lat Ricka Deckarda, byłego łowcę androidów.
Niesamowity Spider-Man
- Tytuł filmu: Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man)
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 2h 16m
- Reżyseria: Marc Webb
- Obsada: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary
- Ocena IMDb: 6.9/10
Do serwisu HBO Max wpadły również dwa filmy z serii "Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem w roli głównej. Fabuła produkcji skupia się na Peterze Parkerze, nastolatku wychowywanym przez wujka Bena i ciocię May, który zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfikowanego pająka. Wydarzenie sprawia, że chłopak zyskuje nadludzkie zdolności, które popychają go do walki z przestępcami.
Grindhouse: Planet Terror
- Tytuł filmu: Grindhouse: Planet Terror (Planet Terror)
- Rok produkcji: 2007
- Czas trwania: 1h 45m
- Reżyseria: Robert Rodriguez
- Obsada: Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Michael Biehn, Jeff Fahey
- Ocena IMDb: 7.5/10
W bibliotece HBO Max niedawno pojawiły się również dwie części klasyka Roberta Rodrigueza, czyli "Grindhouse: Planet Terror" i "Grindhouse: Death Proof". Akcja produkcji rozgrywa w teksańskim miasteczku, gdzie podczas tajnej operacji wojskowej dochodzi do uwolnienia eksperymentalnego gazu, który zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Cherry Darling, była tancerka go-go, wraz z byłym chłopakiem Wray'em oraz grupą ocalałych walczy o przeżycie i powstrzymanie zarazy.
Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa
- Tytuł filmu: Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story)
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 1h 40m
- Reżyseria: Rupert Goold
- Obsada: Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones, Maria Dizzia
- Ocena IMDb: 6.3/10
Film "Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa" opowiada prawdziwą historię relacji między dziennikarzem Michaelem Finkelem a Christianem Longo, mężczyzną oskarżonym o zamordowanie swojej rodziny. Kiedy Longo, który ukrywał się poza granicami USA, podszywając się pod Finkela, zostaje w końcu schwytany, zaczyna manipulować mężczyzną, co przeradza się w pełną napięcia grę psychologiczną.
Grupa zadaniowa
- Tytuł serialu: Grupa zadaniowa (Task)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Brad Ingelsby
- Obsada: Mark Ruffalo, Silvia Dionicio, Emilia Jones, Tom Pelphrey
- Ocena IMDb: 7.7/10
Serial "Grupa zadaniowa" to jedna z nowości od HBO Max. Produkcja opowiada historię agenta FBI Toma Brandisa, który wraca do pracy, by poprowadzić specjalny zespół zadaniowy. Ma on na celu powstrzymanie serii brutalnych napadów na magazyny narkotykowych gangów na przedmieściach Filadelfii. Tymczasem Robbie, zwyczajny mężczyzna, dokonuje wraz ze znajomymi skoków rabunkowych, które szybko wymykają się spod kontroli.
O produkcjach w HBO Max czytaj w Spider's Web:
- Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
- 3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
- Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?
- Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
- Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje