Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata

Chyba żaden inny serwis streamingowy nie wprawił swoich użytkowników w tak wakacyjny klimat jak Prime Video. Platforma Amazona serwowała nam hit lata za hitem lata. Zaczęła od "Byliśmy łgarzami", potem przyszli "Sojusznicy", nie zabrakło "Ballard" czy "Odliczania". Żaden z nich nie może jednak równać się z "Tego lata stałam się piękna". Również w naszym kraju ten young adultowy serial zmiótł całą konkurencję i od wielu tygodni nie chce zejść ze szczytu (bądź podium) topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze w naszym kraju. Podobnie dzieje się na całym świecie.



Zainteresowanie 3. sezonem "Tego lata stałam się piękna" od 16 lipca tydzień w tydzień podbijają nowe odcinki, które debiutują na Prime Video w każdą środę. A przynajmniej debiutowały aż do teraz. Bo właśnie dzisiaj, 17 września, na platformie Amazona zadebiutował ostatni z nich. I to naprawdę ostatni, bo wraz z nim końca dobiegła cała saga Belly i jej sercowych rozterek.

Tego lata stałam się piękna - finał serialu już na Prime Video

"Tego lata stałam się piękna" opowiada historię nastoletniej Belly, która każde wakacje spędza w malowniczym Cousins, gdzie o jej względy konkuruje dwóch braci. Na przestrzeni kolejnych odcinków (i sezonów) musi wybierać między nimi i ciągle dławią ją wątpliwości. A teraz, kiedy kończy już trzeci rok studiów, nadszedł czas ostatecznej decyzji, bo przecież serial jest adaptacją trylogii książek Jenny Han (przy okazji twórczyni produkcji). Dlatego właśnie cały ten yound adultowy romans postanowiono zamknąć w trzech odsłonach.

Fani "Tego lata stałam się piękna" postanowili nie odkładać tego co nieuchronne. Trzymani w napięciu od zeszłej środy zdecydowali się jak najszybciej rzucić na ostatni odcinek 3. sezonu serialu, aby poznać finał losów Belly. Na Prime Video (w zależności od strefy czasowej) wylądował on o północy bądź 3:00 nad ranem. Widzowie piszą w mediach społecznościowych, że nie spali, żeby od razu go obejrzeć

Zarywanie nocy, żeby obejrzeć finał "Tego lata stałam się piękna" o 3:00 nad ranem jest szalone



Nie śpię, żeby obejrzeć finał "Tego lata stałam się piękna", jak każda zatrudniona 26-latka powinna



Nareszcie najważniejsza noc w historii telewizji: finał "Tego lata stałam się piękna"



- czytamy na X (dawny Twitter).

Choć fani "Tego lata stałam się piękna" mogą już płakać po swoim ukochanym serialu, nie powinni tracić przy tym nadziei. Twórcy nie wykluczają bowiem kontynuacji produkcji (w tej albo jakiejś innej formie). Biorąc pod uwagę popularność 3. sezonu możliwe, że jeszcze pozwolą widzom powrócić do Cousins. Na razie jednak nic na ten temat nie wiadomo. Miłośnicy young adultowego romansu muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze wieści. Oczywiście, jak już pozbierają się po finale.



Rafał Christ 17.09.2025 12:01

