REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu

"K-popowe łowczynie demonów" z miejsca stały się hitem. I to jakim! Aktualnie to najpopularniejszy tytuł w historii Netfliksa. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że platforma kuje żelazo póki gorące. Według najnowszych doniesień już niedługo ma się pojawić nowy film z uniwersum przebojowej animacji.

Rafał Christ
kpopowe netflix nowy film premiera co obejrzeć
REKLAMA

"K-popowe łowczynie demonów" jeszcze w czerwcu zadebiutowały na Netfliksie. Użytkownicy od razu się nimi zainteresowali, robiąc z nich prawdziwy hit. I to dosłownie! Nie tylko pojedyncze piosenki, ale cała ścieżka dźwiękowa wdarła się na amerykańskie listy przebojów. To tylko napędziło popularność animacji, która do teraz nie znika z globalnej topki najchętniej oglądanych filmów w serwisie. W dodatku nawet po takim czasie od premiery wciąż dzielnie utrzymuje swoje pierwsze miejsce.

Użytkownicy Netfliksa tak chętnie sięgają po przebojową animację, że nie tak dawno temu stała się najpopularniejszym filmem w historii platformy. Ba! To niedopowiedzenie. To już najpopularniejszy tytuł w historii platformy. Nie może się z nim równać ani żaden inny pełny metraż, ani nawet serial, bo pod względem liczby pełnych wyświetleń "K-popowe łowczynie demonów" wygrywają nawet ze "Squid Game". I to całkiem sporo, gdyż 314,2 mln do 265,2 mln.

REKLAMA

K-popowe łowczynie demonów - nowy film z uniwersum

W odpowiedzi na ten sukces Netflix zdążył dodać do swojego sklepu mnóstwo nowego merchu z "K-popowych łowczyń demonów", a do tego zaczęło się mówić o rozszerzaniu uniwersum. Według doniesień z różnych mediów na stole jest aktualnie wszystko - od sequeli po teatralną adaptację, ale negocjacje wciąż trwają. Na szczegóły, a tym bardziej daty premier fanom przyjdzie jeszcze poczekać. Ale nie martwcie się, jest też coś, co nadejdzie znacznie szybciej.

Jak ujawnił portal What's On Netflix, w nowym biuletynie MPA znalazło się miejsce na "Debut: A KPOP Demon Hunters Story". Co to jest? Na ten moment wiadomo jedynie, że szort z uniwersum "K-popowych łowczyń demonów". Ze względu na tytuł, niektórzy twierdzą, że ma to być prequel, pokazujący origin story głównych bohaterek filmu. Choć na razie nie ma potwierdzenia tej informacji, czy jest prawdziwa przekonamy się całkiem niedługo.

W biuletynie MPA poinformowano, że "Debut: A KPOP Demon Hunters Story" otrzymało kategorię wiekową PG (może zawierać treści nieodpowiednie dla dzieci, dlatego zaleca się oglądanie z opiekunem) i ma "jak najszybciej" zadebiutować na Netfliksie.

Jak ustalił wspomniany wyżej portal, prace nad "Debut: A KPOP Demon Hunters Story" prawdopodobnie rozpoczęły się jeszcze zanim "K-popowe łowczynie demonów" osiągnęły spektakularny sukces na Netfliksie. Dlatego właśnie będzie mógł się ukazać w tak krótkim czasie po premierze oryginalnej animacji. Na ten moment, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie należy spodziewać się premiery nadchodzącego szorta. Fanom pozostaje tylko mieć nadzieję, że "jak najszybciej" rzeczywiście okaże się "jak najszybciej".

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"K-POPOWE ŁOWCZYNIE DEMONÓW" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
K-POPOWE ŁOWCZYNIE DEMONÓW
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
18.09.2025 18:53
Tagi: Co obejrzeć?Filmy animowaneFilmy Netflix
Najnowsze
18:24
Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-18T18:24:18+02:00
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
19:59
Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy
Aktualizacja: 2025-09-17T19:59:33+02:00
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
10:58
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos
Aktualizacja: 2025-09-17T10:58:29+02:00
10:41
Nowy film Colina Farrella i Margot Robbie zrównany z ziemią. Wielka finansowa wtopa?
Aktualizacja: 2025-09-17T10:41:29+02:00
10:04
Kultowa Anakonda powróci, ale… jako komedia? Zaskakująca obsada
Aktualizacja: 2025-09-17T10:04:43+02:00
9:47
Nazywa się go najlepszym horrorem tego roku. Zaraz trafi na VOD
Aktualizacja: 2025-09-17T09:47:31+02:00
9:01
1670, sezon 2. - recenzja. Czy Jan Paweł wciąż jest tak samo zabawny?
Aktualizacja: 2025-09-17T09:01:00+02:00
8:31
Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-17T08:31:39+02:00
7:43
Apple pokazał, jak się robi telewizję w czasach cholernego AI
Aktualizacja: 2025-09-17T07:43:33+02:00
19:22
Franz Kafka - widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-16T19:22:10+02:00
18:31
Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-09-16T18:31:00+02:00
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
14:40
Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:40:24+02:00
14:24
Najlepszy film tego roku wreszcie w streamingu. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:24:52+02:00
13:47
Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien
Aktualizacja: 2025-09-16T13:47:28+02:00
11:53
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc
Aktualizacja: 2025-09-16T11:53:10+02:00
11:25
Najlepsze filmy romantyczne na Netfliksie. Ranking produkcji o miłości
Aktualizacja: 2025-09-16T11:25:17+02:00
10:28
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:50+02:00
9:31
Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie
Aktualizacja: 2025-09-16T09:31:11+02:00
9:19
Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym
Aktualizacja: 2025-09-16T09:19:10+02:00
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA