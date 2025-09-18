Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu

Ładowanie...

"K-popowe łowczynie demonów" jeszcze w czerwcu zadebiutowały na Netfliksie. Użytkownicy od razu się nimi zainteresowali, robiąc z nich prawdziwy hit. I to dosłownie! Nie tylko pojedyncze piosenki, ale cała ścieżka dźwiękowa wdarła się na amerykańskie listy przebojów. To tylko napędziło popularność animacji, która do teraz nie znika z globalnej topki najchętniej oglądanych filmów w serwisie. W dodatku nawet po takim czasie od premiery wciąż dzielnie utrzymuje swoje pierwsze miejsce.



Użytkownicy Netfliksa tak chętnie sięgają po przebojową animację, że nie tak dawno temu stała się najpopularniejszym filmem w historii platformy. Ba! To niedopowiedzenie. To już najpopularniejszy tytuł w historii platformy. Nie może się z nim równać ani żaden inny pełny metraż, ani nawet serial, bo pod względem liczby pełnych wyświetleń "K-popowe łowczynie demonów" wygrywają nawet ze "Squid Game". I to całkiem sporo, gdyż 314,2 mln do 265,2 mln.

K-popowe łowczynie demonów - nowy film z uniwersum

W odpowiedzi na ten sukces Netflix zdążył dodać do swojego sklepu mnóstwo nowego merchu z "K-popowych łowczyń demonów", a do tego zaczęło się mówić o rozszerzaniu uniwersum. Według doniesień z różnych mediów na stole jest aktualnie wszystko - od sequeli po teatralną adaptację, ale negocjacje wciąż trwają. Na szczegóły, a tym bardziej daty premier fanom przyjdzie jeszcze poczekać. Ale nie martwcie się, jest też coś, co nadejdzie znacznie szybciej.

Jak ujawnił portal What's On Netflix, w nowym biuletynie MPA znalazło się miejsce na "Debut: A KPOP Demon Hunters Story". Co to jest? Na ten moment wiadomo jedynie, że szort z uniwersum "K-popowych łowczyń demonów". Ze względu na tytuł, niektórzy twierdzą, że ma to być prequel, pokazujący origin story głównych bohaterek filmu. Choć na razie nie ma potwierdzenia tej informacji, czy jest prawdziwa przekonamy się całkiem niedługo.

W biuletynie MPA poinformowano, że "Debut: A KPOP Demon Hunters Story" otrzymało kategorię wiekową PG (może zawierać treści nieodpowiednie dla dzieci, dlatego zaleca się oglądanie z opiekunem) i ma "jak najszybciej" zadebiutować na Netfliksie.

Jak ustalił wspomniany wyżej portal, prace nad "Debut: A KPOP Demon Hunters Story" prawdopodobnie rozpoczęły się jeszcze zanim "K-popowe łowczynie demonów" osiągnęły spektakularny sukces na Netfliksie. Dlatego właśnie będzie mógł się ukazać w tak krótkim czasie po premierze oryginalnej animacji. Na ten moment, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie należy spodziewać się premiery nadchodzącego szorta. Fanom pozostaje tylko mieć nadzieję, że "jak najszybciej" rzeczywiście okaże się "jak najszybciej".



Rafał Christ 18.09.2025 18:53

