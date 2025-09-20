Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami

Ładowanie...

W połowie listopada 2018 roku zmarł Stan Lee, amerykański scenarzysta, producent filmowy i wieloletni prezes wydawnictwa komiksowego Marvel Comics. Mimo że współtwórcy takich bohaterów jak Spider-Man, Iron Man, Hulk, Doktor Strange, Daredevil, Czarna Pantera, Thor czy grupa X-Men nie ma już wśród nas, to wspomnienia o nim wciąż są żywe. Organizatorzy tegorocznego Comic Conu, który odbędzie się w Los Angeles, postanowili po części spełnić marzenia tych którzy tęsknią za wybitnym twórcą - fani, którzy pojawią się na wydarzeniu, będą mogli porozmawiać z ojcem Marvela.

Stan Lee pojawi się na Comic Conie w postaci hologramu. Będzie można z nim porozmawiać

Comic Con L.A., który odbędzie się już w przyszły weekend, przygotował dla uczestników wyjątkową niespodziankę - fani będą mogli porozmawiać ze Stanem Lee, który zostanie ożywiony dzięki sztucznej inteligencji i hologramowi.

Spotkanie z twórcą komiksów Marvela zostanie zorganizowane w sekcji Stan Lee Experience. The Hollywood Reporter podaje, że odbędzie się ono na zadaszonym stanowisku o długości 457 m, do którego wstęp będzie płatny. Koszt rozmowy ze Stanem Lee będzie wynosił między 15 a 20 dol. W ramach biletu fani będą mogli zrobić sobie zdjęcie z hologramem lub odbyć z nim 3-minutową rozmowę w cztery oczy.

Nigdy nie włożymy mu w usta słów, które nie byłyby zgodne z tym, o czym mówił za życia. Na szczęście, dzięki dekadom nagrań, które uchwyciły jego myśli na tak wiele tematów, możemy zbudować głos, który pozostaje wierny - nie zawsze słowo w słowo, ale zawsze wierny duchowi, kontekstowi i intencjom - powiedział Bob Sabouni, szef programów Stana Lee Legacy w Kartoon Studios i były dyrektor Marvela.

Comic Con L.A. odbędzie się w dniach 26-28 września. Wśród znanych gości znajdą się m.in. gwiazdy serialu "Daredevil" od Disney+, takie jak Charlie Cox, Jon Bernthal, Elden Henson i Vincent D'Onofrio, a także gwiazdy "Doktora Who", czylu David Tennant, Billie Piper i Freema Agyeman. Podczas wydarzenia będzie można spotkać różnorodnych artystów, wziąć udział w konkursach cosplay i panelach dyskusyjnych, a także zagrać w gry i uczestniczyć w interaktywnych wydarzeniach scenicznych.

Anna Bortniak 20.09.2025 16:40

