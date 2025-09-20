REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Komiksy

Sztuczna inteligencja ożywiła Stana Lee. Twórca będzie rozmawiał z fanami

Podczas tegorocznego Comic Conu w Los Angeles fani będą mieli niepowtarzalną okazję, by porozmawiać ze Stanem Lee. Legendarny twórca komiksów Marvela, który zmarł w 2018 roku, powróci za sprawą sztucznej inteligencji i hologramu, który, po uiszczeniu opłaty, będzie prowadził rozmowy z uczestnikami wydarzenia.

Anna Bortniak
stan lee comic con hologram 2025
REKLAMA

W połowie listopada 2018 roku zmarł Stan Lee, amerykański scenarzysta, producent filmowy i wieloletni prezes wydawnictwa komiksowego Marvel Comics. Mimo że współtwórcy takich bohaterów jak Spider-Man, Iron Man, Hulk, Doktor Strange, Daredevil, Czarna Pantera, Thor czy grupa X-Men nie ma już wśród nas, to wspomnienia o nim wciąż są żywe. Organizatorzy tegorocznego Comic Conu, który odbędzie się w Los Angeles, postanowili po części spełnić marzenia tych którzy tęsknią za wybitnym twórcą - fani, którzy pojawią się na wydarzeniu, będą mogli porozmawiać z ojcem Marvela.

REKLAMA

Stan Lee pojawi się na Comic Conie w postaci hologramu. Będzie można z nim porozmawiać

Comic Con L.A., który odbędzie się już w przyszły weekend, przygotował dla uczestników wyjątkową niespodziankę - fani będą mogli porozmawiać ze Stanem Lee, który zostanie ożywiony dzięki sztucznej inteligencji i hologramowi.

Spotkanie z twórcą komiksów Marvela zostanie zorganizowane w sekcji Stan Lee Experience. The Hollywood Reporter podaje, że odbędzie się ono na zadaszonym stanowisku o długości 457 m, do którego wstęp będzie płatny. Koszt rozmowy ze Stanem Lee będzie wynosił między 15 a 20 dol. W ramach biletu fani będą mogli zrobić sobie zdjęcie z hologramem lub odbyć z nim 3-minutową rozmowę w cztery oczy.

Nigdy nie włożymy mu w usta słów, które nie byłyby zgodne z tym, o czym mówił za życia. Na szczęście, dzięki dekadom nagrań, które uchwyciły jego myśli na tak wiele tematów, możemy zbudować głos, który pozostaje wierny - nie zawsze słowo w słowo, ale zawsze wierny duchowi, kontekstowi i intencjom

- powiedział Bob Sabouni, szef programów Stana Lee Legacy w Kartoon Studios i były dyrektor Marvela.

Comic Con L.A. odbędzie się w dniach 26-28 września. Wśród znanych gości znajdą się m.in. gwiazdy serialu "Daredevil" od Disney+, takie jak Charlie Cox, Jon Bernthal, Elden Henson i Vincent D'Onofrio, a także gwiazdy "Doktora Who", czylu David Tennant, Billie Piper i Freema Agyeman. Podczas wydarzenia będzie można spotkać różnorodnych artystów, wziąć udział w konkursach cosplay i panelach dyskusyjnych, a także zagrać w gry i uczestniczyć w interaktywnych wydarzeniach scenicznych.

REKLAMA

O Marvelu czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
20.09.2025 16:40
Tagi: Comic-ConStan Lee
Najnowsze
14:29
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja
Aktualizacja: 2025-09-20T14:29:00+02:00
13:14
Afryka Express był najlepszym programem TVN-u. No właśnie - był
Aktualizacja: 2025-09-20T13:14:07+02:00
11:02
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-20T11:02:00+02:00
10:35
Takiej premiery na Disney+ jeszcze nie było. Użytkownicy pokochali nowy kryminał
Aktualizacja: 2025-09-20T10:35:00+02:00
10:03
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok
Aktualizacja: 2025-09-20T10:03:00+02:00
9:09
Co obejrzeć w HBO Max w weekend? Najlepszy thriller sci-fi ostatniej dekady
Aktualizacja: 2025-09-20T09:09:00+02:00
8:33
Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą
Aktualizacja: 2025-09-20T08:33:00+02:00
23:30
Zamach na papieża - recenzja. Widzieliśmy ostatni wspólny projekt kultowego polskiego duetu
Aktualizacja: 2025-09-19T23:30:00+02:00
19:02
Widzieliśmy dreszczowiec od twórcy kultowych horrorów. Gra w nim Anna-Maria Sieklucka
Aktualizacja: 2025-09-19T19:02:00+02:00
15:49
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-19T15:49:38+02:00
15:47
Apple Music ma genialną promocję
Aktualizacja: 2025-09-19T15:47:46+02:00
15:07
Nowy dreszczowiec Netfliksa daje użytkownikom wszystko, czego potrzebują
Aktualizacja: 2025-09-19T15:07:11+02:00
14:15
Jedna z najciekawszych premier września już na podium Box Office. Triumf serca podbija kina!
Aktualizacja: 2025-09-19T14:15:17+02:00
13:41
Traktat 42 w serialu 1670. O co chodzi z tą liczbą?
Aktualizacja: 2025-09-19T13:41:55+02:00
12:49
Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Aktualizacja: 2025-09-19T12:49:41+02:00
12:47
Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670
Aktualizacja: 2025-09-19T12:47:34+02:00
10:39
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu
Aktualizacja: 2025-09-19T10:39:51+02:00
9:59
Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max
Aktualizacja: 2025-09-19T09:59:38+02:00
9:42
Donald Trump grozi telewizjom, które go krytykują
Aktualizacja: 2025-09-19T09:42:37+02:00
8:53
Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Aktualizacja: 2025-09-19T08:53:39+02:00
19:21
Black Rabbit - recenzja serialu Netfliksa. Jak wypadł wyczekiwany thriller ze świetną obsadą?
Aktualizacja: 2025-09-18T19:21:18+02:00
18:53
Netflix błyskawicznie rozszerza uniwersum swojego największego hitu
Aktualizacja: 2025-09-18T18:53:55+02:00
18:24
Gen V, sezon 2. - kiedy kolejne odcinki świetnego serialu?
Aktualizacja: 2025-09-18T18:24:18+02:00
16:48
Jak miejsca z serialu Breslau wyglądają naprawdę? Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-09-18T16:48:36+02:00
15:14
Ten wybitny horror ma najbardziej szokujący twist w historii. Wreszcie obejrzysz go, jak należy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:14:47+02:00
14:27
Jurassic World: Odrodzenie jest już w VOD. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:27:45+02:00
13:03
Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD
Aktualizacja: 2025-09-18T13:03:21+02:00
11:54
Kimmel nie był pierwszy. Z tych samych powodów pracę stracił inny dziennikarz
Aktualizacja: 2025-09-18T11:54:46+02:00
10:34
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja
Aktualizacja: 2025-09-18T10:34:10+02:00
9:28
Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-18T09:28:42+02:00
8:32
Jimmy Kimmel wyleciał z pracy. Trump chciał jego głowy za to nagranie
Aktualizacja: 2025-09-18T08:32:19+02:00
20:07
Błagania wysłuchane. Prime Video przedłuża swój wielki hit na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-17T20:07:39+02:00
19:59
Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy
Aktualizacja: 2025-09-17T19:59:33+02:00
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
10:58
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos
Aktualizacja: 2025-09-17T10:58:29+02:00
10:41
Nowy film Colina Farrella i Margot Robbie zrównany z ziemią. Wielka finansowa wtopa?
Aktualizacja: 2025-09-17T10:41:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA