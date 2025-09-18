Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa

Ładowanie...

Netflix ostatnimi czasy może pochwalić się ekscytującymi nowościami w swojej ofercie. Jeszcze nie opadł kurz po 2. sezonie "Wednesday", zaś polska publiczność z radością zapoznaje się już z "1670". Jest z czego brać. Serwis nie zatrzymuje się i zasypuje nas kolejnymi produkcjami. Jedna z nich wydaje się szczególnie warta widzowskiego grzechu. Trzon jej obsady tworzą znakomici aktorzy - Jude Law ("Eden") oraz Jason Bateman ("Air", "Kontrola bezpieczeństwa").

Black Rabbit - fabuła nowego miniserialu Netfliksa

Debiutujący na platformie serial opowiada o właścicielu jednej z najpopularniejszych nowojorskich restauracji, Jake'u - wciela się w niego Jude Law. Prowadzone przez mężczyznę miejsce prosperuje bez szwanku, jednak do biznesu niespodziewanie wraca jego brat, Vince (Jason Bateman). Wraz z jego powrotem rozpoczynają się kłopoty, rozdrapywanie dawnych traum i mierzenie się z nowymi zagrożeniami.

Law i Bateman, oprócz aktorskich ról, są również producentami wykonawczymi tego projektu. Obaj są postaciami na dorobku - Bateman był wielokrotnie nominowany do Emmy i Złotych Globów (głównie za "Ozark"), podobnie jak Law - również do Globów, ale i do Oscarów. Co ciekawe, wszystkie odcinki "Black Rabbit" są już dostępne do obejrzenia na Netfliksie. To rzadkość, biorąc pod uwagę ostatnią politykę platformy, ale kto wie - może uznano, że widzom należy się pełny, całościowy dostęp do tej świetnie zapowiadającej się produkcji? Oby tak było.

Black Rabbit - obsada

Netfliksowi, jak to często bywa, udało się zgromadzić do swojego projektu naprawdę interesujące nazwiska. Wśród nich, oprócz Lawa i Batemana mamy m.in. polską aktorkę na emigracji czy laureata Oscara za rolę drugoplanową. Oto aktorzy, których zobaczymy w serialu "Black Rabbit":

Jude Law jako Jake Friedken

jako Jake Friedken Jason Bateman jako Vince Friedken

jako Vince Friedken Abbey Lee jako Anna

jako Anna Dagmara Dominczyk jako Val

jako Val Cleopatra Coleman jako Estelle

jako Estelle Odessa Young jako Gen

jako Gen Chris Coy jako Babbitt

jako Babbitt Troy Kotsur jako Joe Mancuso

jako Joe Mancuso Robin de Jesus jako Tony

"Black Rabbit" jest dostępny do obejrzenia w całości na platformie Netflix.

Adam Kudyba 18.09.2025 09:28

