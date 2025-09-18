Długo wyczekiwany serial z gwiazdorską obsadą wjechał na Netfliksa
Thrillery kryminalne już z samego założenia są projektami przykuwającymi uwagę. Gdy ma się do dyspozycji takich aktorów, jak nowy serial Netfliksa, można tylko z ekscytacją czekać, aż taka produkcja będzie dostępna do oglądania. Na platformę właśnie wjechał "Black Rabbit".
Netflix ostatnimi czasy może pochwalić się ekscytującymi nowościami w swojej ofercie. Jeszcze nie opadł kurz po 2. sezonie "Wednesday", zaś polska publiczność z radością zapoznaje się już z "1670". Jest z czego brać. Serwis nie zatrzymuje się i zasypuje nas kolejnymi produkcjami. Jedna z nich wydaje się szczególnie warta widzowskiego grzechu. Trzon jej obsady tworzą znakomici aktorzy - Jude Law ("Eden") oraz Jason Bateman ("Air", "Kontrola bezpieczeństwa").
Black Rabbit - fabuła nowego miniserialu Netfliksa
Debiutujący na platformie serial opowiada o właścicielu jednej z najpopularniejszych nowojorskich restauracji, Jake'u - wciela się w niego Jude Law. Prowadzone przez mężczyznę miejsce prosperuje bez szwanku, jednak do biznesu niespodziewanie wraca jego brat, Vince (Jason Bateman). Wraz z jego powrotem rozpoczynają się kłopoty, rozdrapywanie dawnych traum i mierzenie się z nowymi zagrożeniami.
Law i Bateman, oprócz aktorskich ról, są również producentami wykonawczymi tego projektu. Obaj są postaciami na dorobku - Bateman był wielokrotnie nominowany do Emmy i Złotych Globów (głównie za "Ozark"), podobnie jak Law - również do Globów, ale i do Oscarów. Co ciekawe, wszystkie odcinki "Black Rabbit" są już dostępne do obejrzenia na Netfliksie. To rzadkość, biorąc pod uwagę ostatnią politykę platformy, ale kto wie - może uznano, że widzom należy się pełny, całościowy dostęp do tej świetnie zapowiadającej się produkcji? Oby tak było.
Black Rabbit - obsada
Netfliksowi, jak to często bywa, udało się zgromadzić do swojego projektu naprawdę interesujące nazwiska. Wśród nich, oprócz Lawa i Batemana mamy m.in. polską aktorkę na emigracji czy laureata Oscara za rolę drugoplanową. Oto aktorzy, których zobaczymy w serialu "Black Rabbit":
- Jude Law jako Jake Friedken
- Jason Bateman jako Vince Friedken
- Abbey Lee jako Anna
- Dagmara Dominczyk jako Val
- Cleopatra Coleman jako Estelle
- Odessa Young jako Gen
- Chris Coy jako Babbitt
- Troy Kotsur jako Joe Mancuso
- Robin de Jesus jako Tony
"Black Rabbit" jest dostępny do obejrzenia w całości na platformie Netflix.
