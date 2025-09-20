REKLAMA
Najlepszy film akcji Prime Video obejrzysz teraz na HBO Max

W zeszłym roku Prime Video wypuściło reboot kultowego filmu akcji z lat 80. "Road House" okazał się hitem. Tak artystycznym jak i komercyjnym. Teraz bez dodatkowych opłat obejrzymy go nie tylko na platformie Amazona, ale też na HBO Max.

Rafał Christ
road house filmy akcji hbo max co obejrzeć amazon prime video
Oryginalnego "Wykidajłę" z 1989 roku starsze pokolenie na pewno pamięta z kaset VHS. To był prawdziwy hit, bo każdy chciał zobaczyć, jak Patrick Swayze kopie tyłki niczym Chuck Norris. I właśnie ten kultowy film akcji Prime Video postanowiło odświeżyć. Jego fani z niecierpliwością wyczekiwali premiery nowej wersji na platformie, która odbyła w akompaniamencie kontrowersji. Choć Amazon twierdzi, że zasady dystrybucji były jasne od samego początku i produkcja miała po prostu zadebiutować od razu w streamingu, reżyser Doug Liman i część ekipy poczuli się oszukani, bo liczyli, że film trafi na wielkie ekrany.

Trudno im się tak naprawdę dziwić. Na wielkich ekranach "Road House" oglądałoby się wspaniale, bo to nie jest typowy streamingowy akcyjniak. Fabuła podąża za byłym zawodnikiem UFC, który zostaje bramkarzem w klubie na Florydzie i rzuca wyzwanie miejscowej mafii. Brzmi prosto acz chwytliwie, a twórcy dołożyli do tego wszelkich starań, żeby było jak najbardziej widowiskowo. Sceny akcji po prostu zapierają dech w piersiach. To nie tyle jakość kinowa, co jakość, do jakiej niejeden blockbuster nie może nawet aspirować.

"ROAD HOUSE" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
ROAD HOUSE
Prime Video
Road House - film akcji Prime Video na HBO Max

Nie mamy jednak co narzekać, bo na telewizorze "Road House" również robi ogromne wrażenie. Krytycy co prawda do końca tego nie przyznają, gdyż film ma 60 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, ale widzowie są zachwyceni. Potwierdzają to liczby. W pierwsze dwa weekendy od premiery produkcję obejrzało 50 mln użytkowników Prime Video - dla tytułu oryginalnego Amazona był to rekord. Nic więc dziwnego, że sequel (z nowym reżyserem na pokładzie) nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.

Zanim jednak przekonamy się, jak opowieść Douga Limana pociągnie Ilya Naishuller (właściwy człowiek na właściwym miejscu, reżyser "Hardcore Henry", czy "Nikogo") możemy obejrzeć "Road House" w zupełnie nowym miejscu. Niby żaden to news, bo film Prime Video już od dawna dostępny jest również na licznych platformach VOD. Jednakże można na nich jedynie wykupić do niego dostęp za dodatkową opłatą. Teraz pojawi się u konkurencji w ramach jej subskrypcji.

Bez dodatkowych opłat "Road House" obejrzą już nie tylko użytkownicy Prime Video, ale również HBO Max. Film akcji Amazona trafi na platformę dokładnie w sobotę, 20 września.

