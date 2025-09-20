Użytkownicy Prime Video czekali na ten hit. Teraz mu nie odpuszczą

Ładowanie...

"Gen V" jeszcze nie udało się wdrapać na szczyt zestawienia. Ale była to sytuacja do przewidzenia, bo przecież razem z 2. sezonem spin-offu "The Boys" na Prime Video zadebiutował finałowy odcinek największego wakacyjnego hitu platformy Amazona. Tak, "Tego lata stałam się piękna" dobiegło już końca. Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby serial miał powrócić z nowym sezonem. Przy takich przebojach zawsze musi być jednak jakieś "ale".



3. sezon "Tego lata stałam się piękna" dosłownie rozbił bank. Cały świat śledził go z zapartym tchem i nawet w naszym kraju od czasu swojej premiery (jeszcze w lipcu) z drobnymi przerwami nie chciał schodzić ze szczytu najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Ze względu na tak wielkie zainteresowanie produkcją, w minioną środę, niedługo po premierze finałowego odcinka, Amazon ogłosił, że historia Belly wcale jeszcze końca nie dobiegła. Dostanie jeszcze epilog pod postacią filmu pełnometrażowego. Kiedy? Tego na razie nie wiadomo.

Prime Video - co obejrzeć?

Na razie jednak fani "Tego lata stałam się piękna" nie myślą o przyszłości, bo wciąż przeżywają ten ostatni odcinek 3. sezonu. Po jego premierze serial umocnił przecież swoją pozycję na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ale tym razem czuje już na karku oddech konkurencji. W końcu nie może na platformie panować w nieskończoność. Tym bardziej że supki powróciły.

Na razie "Gen V" znajduje się dopiero na trzecim miejscu zestawienia. Wyprzedza je jeszcze "Mroczny wilk" - prequel anty-woke serialu "Lista śmierci", którego nowy odcinek również zadebiutował w najbliższą środę. Oba tytuły wściekle teraz walczą ze sobą o uwagę użytkowników Prime Video i przejęcie pierwszej pozycji topki po "Tego lata stałam się piękna". Young adultowy romans po swoim zakończeniu musi w końcu z niego spaść, nie?

Można podejrzewać, że na zastąpienie go większe szanse ma właśnie "Gen V". W końcu należy do - mimo wszystko - popularniejszego uniwersum niż "Lista śmierci: Mroczny wilk". A do tego powróciło w znakomitej formie. Już pierwsze trzy odcinki, które w minionych dniach zawitały na platformie, to zdradzają. Pojawia się w nich mnóstwo postaci z "The Boys" i nie brakuje szalonych akcji, nieraz przekraczających wszelkie granice.

Jeśli więc "Gen V" wdrapie się na najwyższą pozycję w zestawieniu, na pewno szybko jej nie odda. Będzie się na niej utrzymywać przynajmniej przez wiele następnych tygodni. Zainteresowanie spin-offem "The Boys" co chwilę będą podbijać debiutujące w nadchodzące środy odcinki. Ma ich być łącznie osiem, więc użytkownicy Prime Video będą oglądać produkcję do 22 października. Oby nie straciła w tym czasie swojego impetu. Tylko bowiem wtedy uda jej się przegonić "Listę śmierci: Mrocznego wilka" i zdominować platformę Amazona.

Czy prócz "Listy śmierci: Mrocznego wilka" spin-off "The Boys" może się obawiać innego tytułu? Raczej nie, choć aktualnie dzielnie goni go "Ta dziewczyna". Wydaje się przez to, że świetność serialowego thrillera psychologicznego już minęła. Miał bardzo mocne otwarcie, bo zaraz po swojej premierze 10 wdarł się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ale chyba każdy (a przynajmniej większość użytkowników), kto chciał produkcję obejrzeć, już to zrobił.

Mimo wszystko "Ta dziewczyna" i szał, jaki na nią nastał zaraz po premierze, dobrze pokazuje, że użytkownicy Prime Video są bardzo łasi na wszelkiego rodzaju nowości. Platforma ciągle poszerza swoją bibliotekę o nowe produkcje, a subskrybenci chętnie je sprawdzają. Dlatego nie możemy wykluczyć, że któryś z nadchodzących filmów bądź seriali nie odwróci ich uwagi od "Gen V". Ale o tym dopiero się przekonamy.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Tego lata stałam się piękna Lista śmierci: Mroczny wilk Gen V Ta dziewczyna Lodowy szlak: Zemsta Ostatni oddech Good Luck Guys Upiorne wakacje Zaginiony oddział Punkt przywracania

Rafał Christ 20.09.2025 08:33

