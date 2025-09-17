Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca

Ładowanie...

Akcja serialu "Odwilż" rozgrywa się w Szczecinie na przełomie zimy i wiosny, kiedy Odra wyrzuca na brzeg ciało młodej kobiety. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policjantka, a zarazem samotna matka - Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda). Głównym celem jednak staje się nie tylko odnalezienie mordercy kobiety, ale również rozwikłanie zagadkowego zniknięcia dziecka, które przyszło na świat przed śmiercią ofiary.

2. sezon serialu zadebiutował w HBO Max pod koniec sierpnia 2024 roku, czyli po ponad dwóch latach od premiery pierwszych odcinków. Na najnowszą odsłonę, której została potwierdzona w okolicach emisji 2. sezonu, widzowie na szczęście nie będą musieli długo czekać - zadebiutuje ona niecały rok po finale ostatniego odcinka 2. sezonu. Kiedy będzie można ją obejrzeć?

Odwilż 3: data premiery. Kiedy w HBO Max?

Pierwsze odcinki 3. sezon serialu "Odwilż" zadebiutują w serwisie HBO Max już 17 października. Oznacza to, że od premiery najnowszych epizodów polskiego serialu kryminalnego widzów dzieli już tylko miesiąc. Czego mogą spodziewać się po najnowszej odsłonie?

W 3. sezonie policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem, który prędko pojawia się w lokalnych szkołach. W sprawę najpewniej zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do miasta wraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który jest powiązany z siatką przestępczą.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Wszystko przez wcześniejsze wielokrotne przekroczenia swoich uprawnień. Mimo że Zawieja nie powinna angażować się już w kolejne śledztwa tak jak wcześniej, policjantka postanawia rozwikłać sprawę handlu narkotykami wśród młodzieży. Pomagają jej w tym Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją natomiast związek, który oboje utrzymują w tajemnicy.

Odwilż 3: obsada

Za kamerą serialu stanął Xawery Żuławski, a za scenariusz odpowiedzialni są Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. W obsadzie 3. sezonu znaleźli się:

Katarzyna Wajda

Bartłomiej Kotschedoff

Piotr Trojan

Marta Malikowska

Karol Dziuba

Juliusz Chrząstowski

Nikodem Rozbicki

Wojciech Błach

Tomasz Schuchardt

Ewa Skibińska

Andrzej Grabowski

Marcelina Stępkowska

Agnieszka Suchora

Joanna Matuszak

Adam Bobik

Magda Celmer

Klementyna Karnkowska

Jan Kowalczyk

Antoni Waś

Anna Bortniak 17.09.2025 19:14

