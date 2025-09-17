REKLAMA
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca

Na tę informację z pewnością czekali wszyscy fani serialu "Odwilż". Produkcja kryminalna, która zadebiutowała w 2022 roku, doczeka się kontynuacji - 3. sezon polskiego serialu zadebiutuje w HBO Max już lada moment. Jest konkretna data premiery.

Akcja serialu "Odwilż" rozgrywa się w Szczecinie na przełomie zimy i wiosny, kiedy Odra wyrzuca na brzeg ciało młodej kobiety. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policjantka, a zarazem samotna matka - Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda). Głównym celem jednak staje się nie tylko odnalezienie mordercy kobiety, ale również rozwikłanie zagadkowego zniknięcia dziecka, które przyszło na świat przed śmiercią ofiary.

2. sezon serialu zadebiutował w HBO Max pod koniec sierpnia 2024 roku, czyli po ponad dwóch latach od premiery pierwszych odcinków. Na najnowszą odsłonę, której została potwierdzona w okolicach emisji 2. sezonu, widzowie na szczęście nie będą musieli długo czekać - zadebiutuje ona niecały rok po finale ostatniego odcinka 2. sezonu. Kiedy będzie można ją obejrzeć?

Odwilż 3: data premiery. Kiedy w HBO Max?

Pierwsze odcinki 3. sezon serialu "Odwilż" zadebiutują w serwisie HBO Max już 17 października. Oznacza to, że od premiery najnowszych epizodów polskiego serialu kryminalnego widzów dzieli już tylko miesiąc. Czego mogą spodziewać się po najnowszej odsłonie?

W 3. sezonie policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem, który prędko pojawia się w lokalnych szkołach. W sprawę najpewniej zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do miasta wraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który jest powiązany z siatką przestępczą.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda) zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Wszystko przez wcześniejsze wielokrotne przekroczenia swoich uprawnień. Mimo że Zawieja nie powinna angażować się już w kolejne śledztwa tak jak wcześniej, policjantka postanawia rozwikłać sprawę handlu narkotykami wśród młodzieży. Pomagają jej w tym Tomasz Woźniak (Piotr Trojan), Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją natomiast związek, który oboje utrzymują w tajemnicy.

Odwilż - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Odwilż
HBO Max

Odwilż 3: obsada

Za kamerą serialu stanął Xawery Żuławski, a za scenariusz odpowiedzialni są Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. W obsadzie 3. sezonu znaleźli się:

  • Katarzyna Wajda
  • Bartłomiej Kotschedoff
  • Piotr Trojan
  • Marta Malikowska
  • Karol Dziuba
  • Juliusz Chrząstowski
  • Nikodem Rozbicki
  • Wojciech Błach
  • Tomasz Schuchardt
  • Ewa Skibińska
  • Andrzej Grabowski
  • Marcelina Stępkowska
  • Agnieszka Suchora
  • Joanna Matuszak
  • Adam Bobik
  • Magda Celmer
  • Klementyna Karnkowska
  • Jan Kowalczyk
  • Antoni Waś
