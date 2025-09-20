REKLAMA
Genialny thriller z Willemem Dafoe trafił na Netfliksa. Trudno oderwać wzrok

Netflix ma w swojej ofercie wiele ciekawych produkcji. Jedną z nich jest "Inside" film, który niedawno trafił na platformę. To nietypowa produkcja, ale z absolutnie gwiazdorskim nazwiskiem - główną rolę gra w niej sam Willem Dafoe.

Adam Kudyba
willem dafoe thriller inside
Willem Dafoe już nic nie musi. W jego wieku, z takim dorobkiem, pewnie nie chciałoby mi się już nic robić - ot, siedziałbym spokojnie w domu, poddawał się relaksującym aktywnościom. Aktor jednak ani myśli o emeryturze i wciąż porywa się na imponujące wyzwania - ostatnio grał w filmach m.in. Roberta Eggersa, Wesa Andersona i Yorgosa Lanthimosa. Dafoe ma głód gry, a "Inside" z 2023 to jeden z jego filmów, na który warto zwrócić uwagę.

Inside - Willem Dafoe uwięziony w penthousie

Nemo (Dafoe) jest złodziejem - nie byle jakim. Specjalizuje się w dziełach sztuki. Jeden z jego włamów jednak - mimo udanego początku - nie kończy się dobrze. W domu, w którym się pojawia, zostaje aktywowany system antywłamaniowy i Nemo w ostatniej chwili zostaje uwięziony. Jakby tego było mało, urządzenie zarządzające temperaturą w mieszkaniu zostaje zepsute, a co za tym idzie, temperatura zmienia się bez możliwości kontroli. Główny bohater orientuje się, że miejsce, które miało mu przynieść nową zdobycz, staje się śmiertelną pułapką.

Ten film wygląda niesamowicie.

Przepiękna, pełna przepychu przestrzeń, jest jednocześnie pusta. Spleśniałe pomarańcze są niejako symbolem zgniłego wnętrza przykrywanego estetycznym zewnętrzem i cenienia wyżej pięknych i zaspokajających oczy i duszę wizualiów niż tego, co użyteczne, praktyczne i ważne. Jak na obrzydliwie bogaty dom, rzeczy realnie przydatnych do oswobodzenia się przez głównego bohatera, nie będzie tam dużo. Nemo jednak oprócz złodziejskiego fachu i bycia koneserem sztuki, jest sprawnym majsterkowiczem i ze stołu, krzeseł, łóżek i desek potrafi zbudować instalację mającą być jego wybawieniem i szansą na oswobodzenie. Oglądanie mężczyzny w akcji potrafi wciągnąć i nawet pomimo tego, że jest domyślnie raczej "złoczyńcą", to ciężko nie kibicować, by te tortury się skończyły.

Głównym elementem opowiedzianej w "Inside" historii jest survivalowy wątek Nemo, który niczym Robinson Crusoe dekoruje przestrzeń po swojemu i z jednej strony rozpaczliwie próbuje uciec, z drugiej godzi się ze swoim losem. Atmosfera izolacji i bezradności uderza ze sporą siłą, w czym tylko pomaga kunszt aktorski Willema Dafoe. 70-letni aktor dzięki swojej charyzmie sprawia, że nawet mimo pozornego braku możliwości utożsamienia się z nim, jego niedolę obserwuje się z pewną przykrością. 

"Inside" to przede wszystkim teatr jednego aktora. Spełnia się jako izolacyjny thriller, widać w nim też potencjał na powiedzenie czegoś ciekawego na temat współczesnej sztuki. Nie jest to film pozbawiony wad, ale dla kogoś, kto lubi oglądać jak główny bohater próbuje wyrwać się z zaciskającej się na jego szyi pętli, to propozycja obowiązkowa.

"Inside" jest dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji platformy streamingowej Netflix.

INSIDE
Adam Kudyba
20.09.2025 10:03
Tagi: Filmy NetflixThrillerywillem dafoe
