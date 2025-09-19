Polska przejmuje Netfliksa. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Ładowanie...

W ten weekend Polska przejmie Netfliksa, a konkretnie to serial "1670" - ten wielki hit po zaledwie dwóch dniach od premiery trafił na sam szczyt najchętniej oglądanych produkcji. Niektórzy łyknęli serial w całości, a inni będą kontynuować seans przez weekend. Polska produkcja to jednak nie jedyna nowość, na którą warto zwrócić uwagę. Co obejrzeć na Netfliksie w weekend? Oto najciekawsze nowości.

Netflix: co obejrzeć? TOP 5 nowości

1670

Tytuł serialu: 1670

1670 Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Jakub Rużyłło, Maciej Buchwald, Kordian Kądziela

Jakub Rużyłło, Maciej Buchwald, Kordian Kądziela Obsada: Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski

Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7.9/10

Hop, hop, hop - czas zasiąść przed ekrany, bo wrócił największy polski hit. Akcja 2. sezonu "1670" rozgrywa się latem. Adamczysze daleko jest jednak do stwierdzenia "wsi spokojna, wsi wesoła" - wszystko przez Jana Pawła, który decyduje się zorganizować dożynki królewskie, po cichu licząc na to, że pozwolą mu one objąć ważne polityczne stanowisko. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się być jednak trudniejsze, niż przypuszczał.

Black Rabbit

Tytuł serialu: Black Rabbit

Black Rabbit Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Zach Baylin, Kate Susman

Zach Baylin, Kate Susman Obsada: Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Sope Dirisu

Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman, Sope Dirisu Ocena IMDb: 7/10

"Black Rabbit" to najnowszy mini serial Netfliksa w gwiazdorskiej obsadzie. Jego akcja osadzona jest w Nowego Jorku, gdzie dwóch braci zostaje doprowadzonych na skraj wytrzymałości przez obowiązki wobec rodziny i pogoń za sukcesem. Jake Friedken to charyzmatyczny właściciel ekskluzywnej restauracji dla VIP-ów, która aspiruje do zostania najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Kiedy jednak jego brat Vince niespodziewanie wraca do biznesu, prędko pojawiają się kłopoty prowadzące do dawnych traum i nowych zagrożeń. Świetna propozycja na weekend.

Uciekaj!

Tytuł filmu: Uciekaj! (Get Out)

Uciekaj! (Get Out) Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 1h 43m

1h 43m Reżyseria: Jordan Peele

Jordan Peele Obsada: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford

Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford Ocena IMDb: 7.8/10

Oscarowy tytuł "Uciekaj!" to coś, na co warto zwrócić uwagę w ten weekend, jeśli jest się poszukiwaczem trzymających w napięciu produkcji. Fabuła filmu skupia się na czarnoskórym Chrisie Washingtonie, który zamierza zapoznać się z rodzicami jego białej dziewczyny, Rose Armitage. Kiedy wraz z ukochaną przybywa do posiadłości potencjalnych teściów, orientuje się, że atmosfera domu jest bardzo dziwna. Prędko zaczyna podejrzewać, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage'ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę.

Inside

Tytuł filmu: Inside

Inside Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 45m

1h 45m Reżyseria: Vasilis Katsoupis

Vasilis Katsoupis Obsada: Willem Dafoe, Gene Bervoets, Eliza Stuyck, Josia Krug

Willem Dafoe, Gene Bervoets, Eliza Stuyck, Josia Krug Ocena IMDb: 5.5/10

Kolejną nowością na weekend jest film "Inside" z Willemem Dafoe w roli głównej, który wciela się w złodzieja dzieł sztuki - Nemo. Mężczyzna przy pomocy wspólnika łamie kody bezpieczeństwa, dzięki czemu dostaje się do nowojorskiego apartamentu w drapaczu chmur. Ma tylko kilkadziesiąt sekund na wykonanie zadania. Kiedy jednak nie znajduje obrazu we wskazanym miejscu, zaczyna plądrować luksusowe wnętrze. W pewnym momencie dochodzi do awarii systemu, a Nemo zostaje uwięziony w miejscu z kuloodpornymi okna, odciętym prądem i wariującym termostatem.

Shameless - Niepokorni

Tytuł serialu: Shameless - Niepokorni (Shameless)

Shameless - Niepokorni (Shameless) Lata emisji: 2011-2021

2011-2021 Liczba sezonów: 11

11 Twórcy: Paul Abbott

Paul Abbott Obsada: William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White

William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White Ocena IMDb: 8.5/10

Amerykański serial "Shameless - Niepokorni" autorstwa Paula Abbotta, to ceniony tytuł, który rozsławił Jeremy'ego Allena White'a. Dramatyczno-komediowa produkcja skupia się na dysfunkcyjnej rodzinie Gallagherów, mieszkających w Chicago w dzielnicy South Side. Głową rodziny i ojcem szóstki dzieci jest Frank Gallagher, który większość czasu spędza na piciu alkoholu. W związku z tym, że matka zostawiła swoich bliskich, obowiązki rodzicielskie nieustannie pijanego ojca przejmuje najstarsza córka Fiona.

Anna Bortniak 19.09.2025 12:49

