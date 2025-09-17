Nazywa się go najlepszym horrorem tego roku. Zaraz trafi na VOD

Ładowanie...

Minione wakacje miłośnicy kina grozy mogą zaliczyć do całkiem udanych. Horrorów w repertuarach kinowych nie brakowało. Dostaliśmy przecież nawet rodzime home invasion pod postacią "13 dni do wakacji". Jeśli jednak komuś nie przypadł do gustu, można było się pocieszać "Oddaj ją", "Together" czy, a właściwie przede wszystkim "Zniknięciami". Bo to właśnie nowy film Zacha Creggera został uznany za najlepszy z nich.



Na Rotten Tomatoes "Zniknięcia" przebijają pozostałe wymienione wyżej tytuły, bo mają 94 proc. pozytywnych recenzji (podczas gdy "Oddaj ją" ma ich 89 proc., a "Together" - 90 proc.). Ich autorom zdarza się nawet nazywać film jednym z najlepszych albo po prostu najlepszym horrorem roku. Takich głosów w sieci nie brakuje. Zresztą nic dziwnego. Zach Cregger nie zaserwował nam po prostu kolejnego straszaka. Do kina grozy podszedł w sposób artystyczny.

Zniknięcia - najlepszy horror roku zmierza na VOD

"Zniknięcia" opowiadają o bardzo tajemniczym zdarzeniu. Otóż pewnej nocy o tej samej porze dzieci z tej samej klasy wyszły ze swoich domów i zniknęły. Wszystkie poza jednym. Teraz grupa bohaterów, każde na własną rękę, choć ich losy muszą się wreszcie przeciąć, próbują odkryć, co tak naprawdę się stało. Zach Cregger buduje swoją opowieść z wielu różnych perspektyw, posiłkując się fragmentaryczną strukturą narracyjną. W ten sposób stopniowo odkrywa przed nami kolejne karty.

Podobnie jak krytykom "Zniknięcia" bardzo przypadły do gustu widzom. W końcu przy budżecie w wysokości 38 mln dol. film zarobił na całym świecie niemal 260 mln. Szybko zaczęło się mówić o spin-offie poświęconym jednej z bohaterek. Na razie jednak Zach Cregger ma inne projekty na głowie, więc - jeśli dojdzie on do skutku - będziemy musieli na niego jeszcze dość długo poczekać.

Zanim jednak dostaniemy kolejne informacje na temat ewentualnego spin-offu, będziemy mogli obejrzeć "Zniknięcia" w zaciszu własnego domu. W kinach (również polskich) zadebiutowały na początku sierpnia. Dokładnie po 45 dniach, czyli już za chwilę, pojawią się na VOD. Na Playerze znajdziemy nawet kartę filmu, na której widnieje data internetowej premiery horroru. Nadejdzie ona już w najbliższy poniedziałek 22 września.

Na platformach VOD za dostęp do "Zniknięć" trzeba będzie zapłacić. Jako film Warner Bros. docelowo zmierza jednak na HBO Max, gdzie będziemy mogli obejrzeć go w ramach opłacanej subskrypcji, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na ten moment nie wiadomo, kiedy zadebiutuje na platformie.

"ZNIKNIĘCIA" OD PONIEDZIAŁKU OBEJRZYSZ NA:

Rafał Christ 17.09.2025 09:47

