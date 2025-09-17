REKLAMA
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos

"Dzienna zmiana" z 2022 roku to akcyjny film Netfliksa z motywem wampirów, który zebrał dość mieszane opinie. Nie jest to jednak przeszkodą, by rozważyć nakręcenie kontynuacji. Reżyser pierwszej części ma na to swój plan.

Adam Kudyba
dzienna zmiana netflix sequel
"Dzienna zmiana" to reżyserski debiut J.J. Perry'ego, długoletniego kaskadera filmowego. W roli głównej wystąpił Jamie Foxx, wcielający się w Buda - zwykłego ojca pochodzącego z klasy robotniczej, pracującego jako sprzątacz basenów. Mężczyzna jednak pracuje pod przykrywką - jego prawdziwym zadaniem jest polowanie na wampiry i ich zabijanie. Oprócz wspomnianego aktora w obsadzie znaleźli się m.in. Dave Franco, Natasha Liu Bordazzon, Oliver Masucci, Snoop Dogg, czy Peter Stormare. Foxx był także jednym z producentów filmu, wraz z Chadem Stahelskim, reżyserem filmów o Johnie Wicku.

Dzienna zmiana 2 - reżyser chce w obsadzie znanego aktora

Choć oficjalnie nie ma żadnego potwierdzenia na temat dalszego rozwijania świata przedstawionego w "Dziennej zmianie", to J.J. Perry w rozmowie z ComicBook wyraził się jasno - nie tylko chciałby nakręcić drugi film, ale również całą trylogię. Podzielił się nawet pomysłami na tytuły tych produkcji: sequel nosiłby nazwę "Night Shift" (pol. "Nocna zmiana"), zaś trzecia część - "Graveyard Shift" ("Cmentarna zmiana"?). Widać więc, że reżyser ma plan i energię, by zająć się tymi projektami.

Jak się okazuje, ma również wizję odnośnie głównego bohatera filmu. Perry stwierdził, że w obsadzie chętnie zobaczyłby Dave'a Bautistę, znanego z takich produkcji jak trylogia o Strażnikach Galaktyki, "The Last Showgirl", "Diuna: Część druga", "Glass Onion: Film z serii Na noże"). Bautista niedawno został zaangażowany do nowego "Highlandera" Chada Stahelskiego, a z reżyserem "Dziennej zmiany" zdążył się już dobrze poznać - panowie współpracują razem przy "Afterburn" - filmie z gatunku postapokaliptycznego, w którym oprócz Bautisty występują też m.in. Olga Kurylenko i Samuel L. Jackson.

Bautista, zapytany o to, czy zgodziłby się wystąpić w serii Perry'ego, nie wahał się:

Jeszcze nie zagrałem w filmie o wampirach, więc jeżeli cofniesz się, prześledzisz moje wypowiedzi przez lata, zobaczysz, że często powtarzałem, że chcę się sprawdzić w tej przestrzeni, ale jeszcze nie znalazłem takiego projektu. Dlatego, gdy ten powstanie, wchodzę w to.

Wygląda więc na to, że szanse na nakręcenie "Nocnej zmiany" powinny wzrosnąć. Reżyser chce, główny aktor również. Z biegiem czasu zapewne dowiemy się, czy Netflix też chce. A gdy zechce, zobaczymy, czy publiczność też chciała i czekała, aż projekt powstanie.

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

