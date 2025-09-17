Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos

Ładowanie...

"Dzienna zmiana" to reżyserski debiut J.J. Perry'ego, długoletniego kaskadera filmowego. W roli głównej wystąpił Jamie Foxx, wcielający się w Buda - zwykłego ojca pochodzącego z klasy robotniczej, pracującego jako sprzątacz basenów. Mężczyzna jednak pracuje pod przykrywką - jego prawdziwym zadaniem jest polowanie na wampiry i ich zabijanie. Oprócz wspomnianego aktora w obsadzie znaleźli się m.in. Dave Franco, Natasha Liu Bordazzon, Oliver Masucci, Snoop Dogg, czy Peter Stormare. Foxx był także jednym z producentów filmu, wraz z Chadem Stahelskim, reżyserem filmów o Johnie Wicku.

Dzienna zmiana 2 - reżyser chce w obsadzie znanego aktora

Choć oficjalnie nie ma żadnego potwierdzenia na temat dalszego rozwijania świata przedstawionego w "Dziennej zmianie", to J.J. Perry w rozmowie z ComicBook wyraził się jasno - nie tylko chciałby nakręcić drugi film, ale również całą trylogię. Podzielił się nawet pomysłami na tytuły tych produkcji: sequel nosiłby nazwę "Night Shift" (pol. "Nocna zmiana"), zaś trzecia część - "Graveyard Shift" ("Cmentarna zmiana"?). Widać więc, że reżyser ma plan i energię, by zająć się tymi projektami.

Jak się okazuje, ma również wizję odnośnie głównego bohatera filmu. Perry stwierdził, że w obsadzie chętnie zobaczyłby Dave'a Bautistę, znanego z takich produkcji jak trylogia o Strażnikach Galaktyki, "The Last Showgirl", "Diuna: Część druga", "Glass Onion: Film z serii Na noże"). Bautista niedawno został zaangażowany do nowego "Highlandera" Chada Stahelskiego, a z reżyserem "Dziennej zmiany" zdążył się już dobrze poznać - panowie współpracują razem przy "Afterburn" - filmie z gatunku postapokaliptycznego, w którym oprócz Bautisty występują też m.in. Olga Kurylenko i Samuel L. Jackson.

Bautista, zapytany o to, czy zgodziłby się wystąpić w serii Perry'ego, nie wahał się:

Jeszcze nie zagrałem w filmie o wampirach, więc jeżeli cofniesz się, prześledzisz moje wypowiedzi przez lata, zobaczysz, że często powtarzałem, że chcę się sprawdzić w tej przestrzeni, ale jeszcze nie znalazłem takiego projektu. Dlatego, gdy ten powstanie, wchodzę w to.

Wygląda więc na to, że szanse na nakręcenie "Nocnej zmiany" powinny wzrosnąć. Reżyser chce, główny aktor również. Z biegiem czasu zapewne dowiemy się, czy Netflix też chce. A gdy zechce, zobaczymy, czy publiczność też chciała i czekała, aż projekt powstanie.

Adam Kudyba 17.09.2025 10:58

