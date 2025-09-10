REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina

Prime Video opublikował zwiastun filmu "Nasza wina", czyli trzeciej części jednej ze swoich najgorzej ocenianych serii. Hiszpański melodramat dla młodzieży zadebiutuje w serwisie już w przyszłym miesiącu.

Anna Bortniak
nasza wina zwiastun prime video trylogia winnych film
REKLAMA

Książkowa seria "Trylogia winnych" autorstwa Mercedes Ron składa się z trzech tomów, które zostały zaadaptowane pod filmy przez Domingo Gonzaleza. W 2023 r. w serwisie Prime Video zadebiutowała hiszpańskojęzyczna produkcja "Moja wina", a rok później w streamingu pojawił się sequel - "Twoja wina". Choć historia Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, nie podbiła serc krytyków (okrągłe 0 proc. na Rotten Tomatoes), to widzowie ponownie rzucili się na nią bez opamiętania.

Dziś pojawił się zwiastun zwieńczenia filmowej "Trylogii winnych" - "Nasza wina" - który najpewniej również zgromadzi przed ekranami sporą widownię.

REKLAMA

Nasza wina - zwiastun. Kiedy premiera w Prime Video?

W finałowej części serii Noah (Nicole Wallace) i Nick (Gabriel Guevara) po jakimś czasie od rozstania spotykają się na ślubie Jenny i Liona. Relacja między przyrodnim rodzeństwem wciąż jest napięta - Nick nie potrafi wybaczać Noah i tworzy między nimi mur, który trudno będzie znów zburzyć. Mimo to jemu, spadkobiercy imperium biznesowego, oraz jej, która dopiero zaczyna swoją karierę, trudno będzie się oprzeć uczuciom, które wciąż się w nich tlą. Czy miłość zdoła przezwyciężyć żal? Tego widzowie dowiedzą się w październiku.

Za kamerą produkcji ponownie stanie Domingo González, a w role główne znów wcielą się Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie znaleźli się również: Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.

Film "Moja wina" trafił do TOP 10 produkcji w ponad 190 krajach. Jego sequel - "Twoja wina" stał się natomiast najchętniej oglądaną międzynarodową produkcją własną Prime Video w dniu premiery.

Sukces hiszpańskiej serii zaowocował brytyjskim remake'iem hiszpańskiej produkcji, "Moja wina: Londyn", który doczeka się kontynuacji - w maju Prime Video ogłosił, że do serii dołączą "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", a Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.

Premiera filmu "Nasza wina" 16 października w Prime Video.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Prime Video.

REKLAMA

O produkcjach dla młodzieży czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
10.09.2025 17:56
Tagi: Prime Videoyoung adult
Najnowsze
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Netflix: cena w 2025 roku. Ile kosztuje subskrypcja?
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA