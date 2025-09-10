Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Prime Video opublikował zwiastun filmu "Nasza wina", czyli trzeciej części jednej ze swoich najgorzej ocenianych serii. Hiszpański melodramat dla młodzieży zadebiutuje w serwisie już w przyszłym miesiącu.
Książkowa seria "Trylogia winnych" autorstwa Mercedes Ron składa się z trzech tomów, które zostały zaadaptowane pod filmy przez Domingo Gonzaleza. W 2023 r. w serwisie Prime Video zadebiutowała hiszpańskojęzyczna produkcja "Moja wina", a rok później w streamingu pojawił się sequel - "Twoja wina". Choć historia Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, nie podbiła serc krytyków (okrągłe 0 proc. na Rotten Tomatoes), to widzowie ponownie rzucili się na nią bez opamiętania.
Dziś pojawił się zwiastun zwieńczenia filmowej "Trylogii winnych" - "Nasza wina" - który najpewniej również zgromadzi przed ekranami sporą widownię.
Nasza wina - zwiastun. Kiedy premiera w Prime Video?
W finałowej części serii Noah (Nicole Wallace) i Nick (Gabriel Guevara) po jakimś czasie od rozstania spotykają się na ślubie Jenny i Liona. Relacja między przyrodnim rodzeństwem wciąż jest napięta - Nick nie potrafi wybaczać Noah i tworzy między nimi mur, który trudno będzie znów zburzyć. Mimo to jemu, spadkobiercy imperium biznesowego, oraz jej, która dopiero zaczyna swoją karierę, trudno będzie się oprzeć uczuciom, które wciąż się w nich tlą. Czy miłość zdoła przezwyciężyć żal? Tego widzowie dowiedzą się w październiku.
Za kamerą produkcji ponownie stanie Domingo González, a w role główne znów wcielą się Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie znaleźli się również: Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.
Film "Moja wina" trafił do TOP 10 produkcji w ponad 190 krajach. Jego sequel - "Twoja wina" stał się natomiast najchętniej oglądaną międzynarodową produkcją własną Prime Video w dniu premiery.
Sukces hiszpańskiej serii zaowocował brytyjskim remake'iem hiszpańskiej produkcji, "Moja wina: Londyn", który doczeka się kontynuacji - w maju Prime Video ogłosił, że do serii dołączą "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", a Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.
Premiera filmu "Nasza wina" 16 października w Prime Video.
Zdjęcie główne: materiały prasowe Prime Video.
