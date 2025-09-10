Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina

Ładowanie...

Książkowa seria "Trylogia winnych" autorstwa Mercedes Ron składa się z trzech tomów, które zostały zaadaptowane pod filmy przez Domingo Gonzaleza. W 2023 r. w serwisie Prime Video zadebiutowała hiszpańskojęzyczna produkcja "Moja wina", a rok później w streamingu pojawił się sequel - "Twoja wina". Choć historia Noah, która zakochuje się w swoim przyrodnim bracie, nie podbiła serc krytyków (okrągłe 0 proc. na Rotten Tomatoes), to widzowie ponownie rzucili się na nią bez opamiętania.

Dziś pojawił się zwiastun zwieńczenia filmowej "Trylogii winnych" - "Nasza wina" - który najpewniej również zgromadzi przed ekranami sporą widownię.

Nasza wina - zwiastun. Kiedy premiera w Prime Video?

W finałowej części serii Noah (Nicole Wallace) i Nick (Gabriel Guevara) po jakimś czasie od rozstania spotykają się na ślubie Jenny i Liona. Relacja między przyrodnim rodzeństwem wciąż jest napięta - Nick nie potrafi wybaczać Noah i tworzy między nimi mur, który trudno będzie znów zburzyć. Mimo to jemu, spadkobiercy imperium biznesowego, oraz jej, która dopiero zaczyna swoją karierę, trudno będzie się oprzeć uczuciom, które wciąż się w nich tlą. Czy miłość zdoła przezwyciężyć żal? Tego widzowie dowiedzą się w październiku.

Za kamerą produkcji ponownie stanie Domingo González, a w role główne znów wcielą się Nicole Wallace i Gabriel Guevara. W obsadzie znaleźli się również: Gabriela Andrada, Marta Hazas, Álex Béjar, Jaime Ordóñez, Mariano Venancio, Gary Anthony Stennette, Iván Sánchez, Victor Varona, Goya Toledo, Eva Ruiz, Javier Morgade, Felipe Londoño i Fran Morcillo.

Film "Moja wina" trafił do TOP 10 produkcji w ponad 190 krajach. Jego sequel - "Twoja wina" stał się natomiast najchętniej oglądaną międzynarodową produkcją własną Prime Video w dniu premiery.

Sukces hiszpańskiej serii zaowocował brytyjskim remake'iem hiszpańskiej produkcji, "Moja wina: Londyn", który doczeka się kontynuacji - w maju Prime Video ogłosił, że do serii dołączą "Twoja wina: Londyn" i "Nasza wina: Londyn", a Asha Banks i Matthew Broome wrócą do swoich ról z premierowej odsłony.

Premiera filmu "Nasza wina" 16 października w Prime Video.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Prime Video.

Anna Bortniak 10.09.2025 17:56

