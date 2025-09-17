Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?

Ładowanie...

James Gunn naprawdę wie, co robi. Ledwo zabrał się do budowania podwalin pod nowe kinowe uniwersum DC, a już można mówić o niemałych sukcesach w tej sferze. „Koszmarne Komando”, 2. sezon „Peacemakera” czy podbijający box office „Superman” to nowe produkcje osadzone w DCU po restarcie, które swoją jakością biją na łeb 90 proc. koszmarków z poprzedniej wersji uniwersum. Wiele wskazuje na to, że doczekaliśmy się momentu, w której to Warner odniesie zwycięstwo nad adaptacjami komiksów Marvela. Te drugie sprzedają coraz mniej biletów i pozostawiają wiele do życzenia względem jakości.



Tak czy inaczej, pierwszy pełnometrażowy obraz otwierający DCU dowiózł. A teraz nareszcie będziemy mogli obejrzeć go w domu bez dodatkowych opłat.

REKLAMA

Superman w HBO Max. Kiedy premiera filmu?

Rodzimy oddział HBO Max podzielił się z fanami datą premiery najnowszego widowiska od Jamesa Gunna. I będzie to dosłownie lada dzień, czyli w najbliższy piątek, 19 września!

Fabuła skupia się na Kal-Elu, obcym, który od lat żyje na Ziemi jako dziennikarz (Clark Kent) i superbohater (Superman), próbując pogodzić swoje kryptońskie pochodzenie z ludzkim wychowaniem. Gdy jego misja pokojowa kończy się porażką, musi zmierzyć się z własnymi słabościami. Jednocześnie Lex Luthor manipuluje opinią publiczną, kreując Supermana na zagrożenie dla świata. W obliczu kryzysu i politycznych intryg Clark, wspierany przez swoją dziewczynę Lois i niesfornego psa Krypto, staje do walki o prawdę i zaufanie ludzkości. Obraz Gunna jest opowieścią o nadziei, tożsamości, empatii i poszukiwaniu miejsca w świecie.

Superman: obsada

W filmie wystąpili David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Isabela Merced, María Gabriela de Faría, Anthony Carrigan, Frank Grillo, Wendell Pierce, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Bradley Cooper, Angela Sarafyan, Zlatko Burić, Terence Rosemore, Stephen Blackehart, Sean Gunn, Milly Alcock i John Cena.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 17.09.2025 08:31

Ładowanie...