REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?

Nowy „Superman” w reżyserii Jamesa Gunna okazał się hitem, który przyciągnął do kin tłumy i spodobał się publiczności. Można zatem mówić o pełnym sukcesie: zarówno finansowym, jak i artystycznym. A już lada dzień produkcja trafi do HBO Max - polski oddział serwisu ogłosił konkretną datę premiery. 

Michał Jarecki
superman hbo max kiedy premiera
REKLAMA

James Gunn naprawdę wie, co robi. Ledwo zabrał się do budowania podwalin pod nowe kinowe uniwersum DC, a już można mówić o niemałych sukcesach w tej sferze. „Koszmarne Komando”, 2. sezon „Peacemakera” czy podbijający box office „Superman” to nowe produkcje osadzone w DCU po restarcie, które swoją jakością biją na łeb 90 proc. koszmarków z poprzedniej wersji uniwersum. Wiele wskazuje na to, że doczekaliśmy się momentu, w której to Warner odniesie zwycięstwo nad adaptacjami komiksów Marvela. Te drugie sprzedają coraz mniej biletów i pozostawiają wiele do życzenia względem jakości.

Tak czy inaczej, pierwszy pełnometrażowy obraz otwierający DCU dowiózł. A teraz nareszcie będziemy mogli obejrzeć go w domu bez dodatkowych opłat.

REKLAMA

Superman w HBO Max. Kiedy premiera filmu?

Rodzimy oddział HBO Max podzielił się z fanami datą premiery najnowszego widowiska od Jamesa Gunna. I będzie to dosłownie lada dzień, czyli w najbliższy piątek, 19 września!

Fabuła skupia się na Kal-Elu, obcym, który od lat żyje na Ziemi jako dziennikarz (Clark Kent) i superbohater (Superman), próbując pogodzić swoje kryptońskie pochodzenie z ludzkim wychowaniem. Gdy jego misja pokojowa kończy się porażką, musi zmierzyć się z własnymi słabościami. Jednocześnie Lex Luthor manipuluje opinią publiczną, kreując Supermana na zagrożenie dla świata. W obliczu kryzysu i politycznych intryg Clark, wspierany przez swoją dziewczynę Lois i niesfornego psa Krypto, staje do walki o prawdę i zaufanie ludzkości. Obraz Gunna jest opowieścią o nadziei, tożsamości, empatii i poszukiwaniu miejsca w świecie.

Superman: obsada

W filmie wystąpili David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Nathan Fillion, Edi Gathegi, Isabela Merced, María Gabriela de Faría, Anthony Carrigan, Frank Grillo, Wendell Pierce, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Bradley Cooper, Angela Sarafyan, Zlatko Burić, Terence Rosemore, Stephen Blackehart, Sean Gunn, Milly Alcock i John Cena.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
17.09.2025 08:31
Tagi: HBO MaxSuperman
Najnowsze
7:43
Apple pokazał, jak się robi telewizję w czasach cholernego AI
Aktualizacja: 2025-09-17T07:43:33+02:00
19:22
Franz Kafka - widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-16T19:22:10+02:00
18:31
Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-09-16T18:31:00+02:00
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
14:40
Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:40:24+02:00
14:24
Najlepszy film tego roku wreszcie w streamingu. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:24:52+02:00
13:47
Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien
Aktualizacja: 2025-09-16T13:47:28+02:00
11:53
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc
Aktualizacja: 2025-09-16T11:53:10+02:00
11:25
Najlepsze filmy romantyczne na Netfliksie. Ranking produkcji o miłości
Aktualizacja: 2025-09-16T11:25:17+02:00
10:28
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:50+02:00
9:31
Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie
Aktualizacja: 2025-09-16T09:31:11+02:00
9:19
Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym
Aktualizacja: 2025-09-16T09:19:10+02:00
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
16:14
Promocja Disney+. Przez 3 miesiące płacisz 9,99 zł. Co obejrzeć w tym czasie?
Aktualizacja: 2025-09-15T16:14:04+02:00
15:21
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-15T15:21:00+02:00
15:11
Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę
Aktualizacja: 2025-09-15T15:11:39+02:00
14:33
Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
Aktualizacja: 2025-09-15T14:33:33+02:00
14:13
Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem
Aktualizacja: 2025-09-15T14:13:00+02:00
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
9:23
The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:23:50+02:00
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA