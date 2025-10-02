Ładowanie...

Po raz pierwszy GeoGuessr pojawił się w przeglądarce Google w 2013. Zasady tej gry są tak naprawdę dość proste: ba, możemy je rozpoznać po tytule (geo - geografia, guess - zgadywać). Użytkownicy biorący udział w zabawie muszą odgadnąć swoje położenie na podstawie obrazów z Google Street View. Mogą być w dowolnym miejscu na świecie - na polskim osiedlu, brazylijskiej stolicy czy w kambodżańskiej wiosce. Choć czasami podążając po terenach, na które gracz zostaje wyrzucony, da się rozpoznać i wydedukować, gdzie się jest, nie zawsze jest tak łatwo i przyjemnie. Całość składa się z pięciu rund, a maksymalną liczbą punktów, jakie można zdobyć za każdą lokację, jest 5000.

REKLAMA

GeoGuessr - zawody sportowe. Polska z brązowym medalem

W dobie rozwoju rywalizacji e-sportowej nie powinno być to niespodzianką, ale GeoGuessr, podobnie jak inne gry, może się cieszyć organizacją oficjalnych, międzynarodowych zawodów, w których gracze z całego świata stają w szranki by sprawdzić, kto najlepiej rozpoznaje światowe lokalizacje. Pierwsze mistrzostwa odbyły się stosunkowo niedawno - 13 i 14 października 2023 roku w stolicy Szwecji, Sztokholmie. Wówczas wzięło w nich udział 24 najlepszych graczy z całego globu. Polska również miała tam swojego reprezentanta o nicku Giovanni1798p, który jednak nie znalazł się w finale. Pierwszym, historycznym triumfatorem został pochodzący z Holandii Consus. W tym roku polski użytkownik o nicku Strefan znalazł się na podium - dokładnie na 3. miejscu, a triumfatorem okazał się gracz ze Stanów Zjednoczonych.

GeoGuessr - gdzie i jak grać?

Aby móc wziąć udział w takiej rozgrywce, pierwszym krokiem jest oczywiście wejście na stronę geoguessr.com. Tam wymagane jest zalogowanie się za pomocą konta na Google/Facebooku/Apple, albo używając emaila. Gdy to się uda, GeoGuessr oferuje możliwość skorzystania z trzech trybów. Oto, co one oferują:

singleplayer - samotna gra z lokalizacjami z całego świata, dostępne mapy wszystkich kontynentów, a także te stworzone przez użytkowników (tzw. community maps)

samotna gra z lokalizacjami z całego świata, dostępne mapy wszystkich kontynentów, a także te stworzone przez użytkowników (tzw. community maps) multiplayer - pojedynki 1vs1 bądź drużynowe z innymi graczami

pojedynki 1vs1 bądź drużynowe z innymi graczami party - możliwość zaproszenia przyjaciół do wspólnej gry i zaprojektowania własnej

GeoGuessr - cena. Ile trzeba zapłacić?

Aby móc korzystać z oferty jaką daje GeoGuessr, szerszej niż okrojone, dostępne za darmo opcje (takie jak 3 darmowe rozgrywki na "dzień dobry"), należy oczywiście zapłacić. Potencjalni gracze mogą skorzystać z miesięcznego oraz rocznego planu. Oto ich szczegóły:

Plan miesięczny (rozliczany co miesiąc):

Pro Basic - 15,99 zł/mies. (ograniczenia w liczbie rozgrywek, tryb wieloosobowy, własne mapy, quizy)

(ograniczenia w liczbie rozgrywek, tryb wieloosobowy, własne mapy, quizy) Pro Unlimited - 19,99 zł/mies . (bez ograniczeń we wszystkich trybach, tryb wieloosobowy, własne mapy, quizy, możliwość streamowania i gry na urządzeniu mobilnym)

. (bez ograniczeń we wszystkich trybach, tryb wieloosobowy, własne mapy, quizy, możliwość streamowania i gry na urządzeniu mobilnym) Pro Elite - 39,99/mies. (bez ograniczeń we wszystkich trybach, tryb wieloosobowy, własne mapy, quizy, możliwość streamowania i gry na urządzeniu mobilnym, miesięczna zdobycz do wydania w sklepie, własne awatary, tworzenie map razem ze znajomymi)

Plan roczny (rozliczany rocznie i mający taką samą ofertę):

Pro Basic - 9,99 zł/mies. (119,88 zł w skali roku)

(119,88 zł w skali roku) Pro Unlimited - 11,99 zł/mies. (143,82 zł w skali roku)

(143,82 zł w skali roku) Pro Elite - 19,99 zł/mies. (239,88 zł w skali roku)

GeoGuessr - jak grać za darmo? Jakie są alternatywy?

Jeśli chcemy mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności i opcji, jakie oferuje nam GeoGuessr, trzeba za to zapłacić. Wersja darmowa ma swoje ograniczenia - w najnowszym przypadku ma się dostępny zestaw trzech darmowych lokacji. Po ich wykorzystaniu traci się możliwość darmowej rozgrywki - dopiero po 14 godzinach ta możliwość z powrotem się "resetuje". Nie zmienia to faktu, że aby w pełni się nacieszyć możliwościami gry, trzeba, mówiąc wprost, sypnąć pieniądzem.

Istnieje jednak pewna alternatywa. Mowa tutaj o Learnable Meta. Strona ta stanowi swego rodzaju wsparcie dla twórców map w GeoGuessr i jest opisywana jako nowy sposób, by nauczyć się lokalizacji z tej gry i skuteczniej je rozpoznawać. Niewątpliwie jest to pomocne - każdy gracz, biorący udział w rozgrywce często próbuje zapamiętać listy słupków, znaków, samochodów, gdy równocześnie czas rundy dobiega końca. Jak możemy przeczytać:

Nasza mapa zawiera skrypt, który wyświetla notatkę o lokalizacji po odgadnięciu w GeoGuessr, podświetlając wskazówki, które mogłeś przegapić, a które mogą pomóc w identyfikacji kraju.

Aby w pełni zapoznać się z możliwościami Learnable Meta, najlepiej kliknąć tutaj.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 02.10.2025 06:33

Ładowanie...