Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii

Zakupy wcale nie muszą być nudne, co udowodnił Rossmann - jedna z najpopularniejszych drogerii w Polsce. Sieć sklepów wystartowała z nową inicjatywą, która pozwala na łączenie wizyt w drogeriach stacjonarnych i łącznie ich ze światem wirtualnym. Wszystko za sprawą gry Rosmania.

Rossmann startuje z nową inicjatywą. Gra Rossmania już dostępna

W aplikacji Rossmann jest dostępna gra o nazwie Rossmania, która łączy wizyty w drogeriach stacjonarnych z AR, czyli rozszerzoną rzeczywistością. Zasady są proste: po wejściu do swojej drogerii można zalogować się do gry i zdobywać tzw. Rosski. Oprócz tego, że można zmieniać wygląd swojego awatara, to istnieje możliwość wzięcia udziału w minigrach, które są regularnie aktualizowane. Dodatkowo zabawie można brać udział razem ze swoimi znajomymi.

Aplikacja jest kluczowym punktem kontaktu z klientami. Dlatego do dropów i pinów, które dla nich przygotowaliśmy dołączamy grę, kolejną formę zabawy i kolejny powód, aby zaglądać do naszej apki - mówi Bogdan Maksymiec, Chief Marketing Officer w Rossmannie.

Wraz z premierą gry w mediach społecznościowych pojawił się również teledysk, który pokazuje, co Rossek przygotował dla młodych klientów. W klipie występują Tymek i OG Kamka.

Nie jest to pierwsza atrakcyjna akcja Rossmanna, która ma zachęcić młodych klientów do robienia zakupów w drogerii. Wcześniej sklep wystartował z akcją Rossmann x Kopi, w ramach której można zgarnąć piny z kolekcji Natalii Kopiszki. Wystarczy zalogować się do aplikacji, wykonać misję i zgarnąć wyjątkowego pina. Akcja trwa do 3 września 2025 roku.

Anna Bortniak 28.08.2025 13:32

