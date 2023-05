Nie ma wątpliwości, że błyskawicznie rozwijająca się sztuczna inteligencja - bazując na ścieżkach dźwiękowych - będzie generować nowe linie dialogowe brzmiące dokładnie tak, jak gdyby wypowiedziała je osoba, której zarejestrowany głos posłużył za bazę. Już obecne osiągnięcia AI w tej materii są imponujące i potrafią wywieść w pole - czas i budżety doprowadzą ten zabieg do perfekcji.



W tekście "Will a Chatbot Write the Next Succession?" New York Timesa możemy znaleźć intrygującą informację na temat wspomnianego SAG-AFTRA: wielu członków związku zgłosiło kontrakty, które dawałyby studiom filmowym prawo do używania głosu sygnatariusza przy tworzeniu zupełnie nowych występów w przyszłości. Nie chodzi tu zatem jedynie o możliwość wykorzystania nagrań archiwalnych, a pełną kreację wypowiedzi.