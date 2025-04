Naukowcy zdążyli wskrzesić wilkory, a Martin wciąż nie napisał Wichrów zimy. Śmieszne, ale to prawda

Wraz z tą niewątpliwie przełomową informacją pozostaje sporo wątpliwości moralnych. W dzisiejszych czasach ingerencja w naturę jest czymś, co się dzieje dość często. Pojawia się szereg pytań: czy nie lepiej jest pozostawić takie kwestie naturze, a nie sztucznie przywracać do życia istoty, które żyły na długo przed nami w zupełnie innych warunkach?



W omawianym wypadku naukowcy, posiłkując się inżynierią genetyczną i zachowanym DNA, rozszyfrowali genom wilka strasznego, przepisali kod zwykłego wilka szarego tak, aby do niego pasował, a następnie - korzystając z psów domowych jako mate zastępczych - sprowadzili na świat istotę przypominającą wymarłe zwierzęta. Nie jest, rzecz jasna, pełnoprawny wilk straszny, a w gruncie rzeczy nowy gatunek: wilk szary bliźniaczo upodobniony do strasznego. Układ genów w obu przypadkach jest tak sam.



Niewątpliwie sama technologia odgrywa sporą rolę w takich działaniach i może się przyczynić do postępów w dziedzinie biologii czy samej genetyki. Może powinno się jednak bardziej skoncentrować na poprawie warunków obecnie zagrożonych gatunków zwierząt, aniżeli bawić się w Boga? Pytanie o etykę takich działań, ich wpływ na środowisko i role korporacji w jego kształtowaniu pozostaje otwarte.



A tymczasem poirytowany powtarzającymi się pytaniami George R.R. Martin ponownie podkreślił, że wcale nie zbliża się do końca pisania "Wichrów zimy". Zero zdziwienia.