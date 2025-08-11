REKLAMA
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen

Fani mocno trzymają kciuki, żeby Ewan McGregor (ponownie) powrócił do uniwersum "Gwiezdnych wojen". Ostatni raz jako Obi-Wana Kenobiego widzieliśmy go w serialu "Obi-Wan Kenobi" od Disney+. Od tamtej pory minęło parę lat i teraz pojawiły się plotki, że aktor ponownie wcieli się w mistrza Jedi w 2. sezonie "Ahsoki". Okazują się one nieprawdziwe.

Rafał Christ
ewan mcgregor star wars ahsoka 2 sezon
To nie Ewan McGregor powraca do roli Obi-Wana Kenobiego w 2. sezonie "Ahsoki", tylko jego żona - Mary Elizabeth Winstead ponownie wcieli się w nim w Herę Syndullę. Skąd więc wzięły się plotki, że w nowych odcinkach serialu Disney+ zobaczymy również jej męża? Sam aktor jest sprawcą całego zamieszania. Tak jakby. Po prostu: on coś powiedział, media to przeinaczyły i plotka poszła w świat.

Wszystko odbyło w miniony weekend na Fan Expo w Bostonie. Ewan McGregor znalazł się w napędzającej plotki wymianie zdań, podczas której wspomniał, że jego żona aktualnie pracuje na planie 2. sezonu Ahsoki. Po jego wypowiedzi w mediach zawrzało i pojawiło się mnóstwo doniesień w mediach - społecznościowych i internetowych - że aktor powraca do uniwersum Gwiezdnych wojen.

Czy Ewan McGregor powróci do Star Wars?

Podczas panelu na Fan Expo w Bostonie jeden z uczestników Fan Expo w Bostonie zapytał Ewana McGregora, czy jest fanem "Gwiezdnych wojen". Aktor odpowiedział krótko: "tak". Ale potem przyszło kolejne pytanie, które brzmiało dokładnie: "jaka jest twoja ulubiona odsłona uniwersum, w jakiej nie brałeś udziału?". I w tym wypadku gwiazdor powiedział znacznie więcej.

Lubię oglądać moją żonę, więc wiesz, podobała mi się "Ahsoka". Myślę, że jest genialnie zrobiona. To takie zabawne. Ona kręci teraz 2. sezon. To tajemnica? [W tym momencie zapewniono aktora, że jeszcze w kwietniu zapowiadano zdjęcia do nowych odcinków] Więc, ona tam gra. A ja skończyłem sztukę. Siedzę w domu z naszym synem, który ma cztery lata i codziennie zabieram go do szkoły i się nim opiekuję. I włóczę się po domu i odbieram FaceTime'a. I zapomniałem, że ona będzie zielona. Pojawia się na ekranie, a ja: "O mój Boże, o tak". Wiesz, ona często jest w swojej przyczepie, bez tego wszystkiego na głowie, po prostu zielona. Jest piękną zieloną kobietą, więc bardzo mi się to podoba

- mówi Ewan McGregor.

To właśnie ta anegdota z życia Ewana McGregora sprawiła, że media podchwyciły temat i uznały, że aktor pojawi się 2. sezonie "Ahsoki". On sam nigdy nie potwierdził swojego udziału w nadchodzących odcinkach.

2. sezon "Ahsoki" nie ma jeszcze daty premiery.

11.08.2025 08:28
