REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu

Na Disney+ pojawiły się właśnie pierwsze odcinki nowego serialu Ryana Murphy'ego. Słynny twórca tym razem postanowił stanąć za kamerą "Wszystko dozwolone" - prawniczej produkcji z gwiazdorską obsadą. Wielkie nazwiska na papierze póki co niestety nie przelewają się na realną jakość - ten serial ogląda się bardzo trudno.

Adam Kudyba
disney serial wszystko dozwolone
REKLAMA

Ryan Murphy to jeden z najsłynniejszych amerykańskich reżyserów, scenarzystów i twórców seriali. Ma na swoim koncie wiele uznanych tytułów, takich jak "Glee", "American Horror Story", "Obserwator". Ostatnimi laty szczególnie zapisał się w pamięci odbiorców dzięki "Potworowi" - serialowej antologii poświęconej seryjnym mordercom. Póki co Murphy poświęcił w niej uwagę Jeffreyowi Dahmerowi, braciom Menendez, a ostatnio Edowi Geinowi, w którego wcielił się Charlie Hunnam. Najnowszy sezon zebrał sporo słów krytyki - Murphy'emu wielokrotnie zarzucano, że zwłaszcza w "Historii Eda Geina" było sporo kiczu, a także, że twórca dopuścił się nadmiernej fetyszyzacji i seksualizacji bohatera. Zwrot w stronę kobiecego serialu prawniczego nie był tym, czego bym się spodziewał po Murphym w pierwszej kolejności. Prawdę powiedziawszy, z całym inwentarzem zarzutów wobec "Potwora", chyba wolałbym żeby twórca tam został.

REKLAMA

Prawniczy serial z Kardashian jest dramatyczny. Dosłownie

Fabularny szkielet "Wszystko dozwolone" jest zasadniczo prosty jak drut - oto grupa specjalizujących się w rozwodach prawniczek decyduje się porzucić dotychczasową egzystencję w kancelarii zdominowanej przez mężczyzn. Wspólnie postanawiają, że będą zajmować się sprawami kobiet uwięzionych w swoich małżeństwach. Razem zakładają firmę, bezkompromisowo walczą z tymi, którzy wykorzystują swoją władzę i pozycję, a także starają się jak najskuteczniej grać w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Na papierze "Wszystko dozwolone" ma wiele do zaoferowania. Historia niezależnych i zdeterminowanych kobiet, które udowadniają swoją siłę i pozycję w męskim środowisku, tematyka prawnicza przeplatająca się z pojedynczymi dramatami kobiet z różnych stron i sfer życia - ciężko nie dostrzec w tej historii potencjału.

Niestety, większość elementów, które domyślnie mają być siłą serialu, zostaje położone po całości. Po pierwsze - świat przedstawiony przez Murphy'ego jest wyjątkowo nierealistyczny, nawet biorąc pod uwagę typowy dla tego twórcy kicz. Już pierwszy odcinek "Wszystko dozwolone" wysyła sygnał, że to nie jest serial, który w sposób jakkolwiek pogłębiony będzie zgłębiał rzeczywiste dramaty poszkodowanych kobiet i stanie się wnikliwym spojrzeniem na branżę czy kobiecy udział w jej kształtowaniu. Jasne, nie oczekiwałem jednocześnie wybitnego dramatu prawniczego, ale liczyłem, że jeśli jakaś produkcja niesie na sztandarach ważne i istotne społecznie motywy, będzie potrafił je obrócić w coś więcej niż to, czego się spodziewamy na pierwszy rzut oka.

Nie ma szans na jakiekolwiek utożsamienie się z bohaterkami tego serialu - no chyba, że jest się obrzydliwie bogatym, ma się do dyspozycji prywatny samolot oraz szafę pełną najdroższych stylizacji. To produkcja, w której bardziej niż na przemocowe sytuacje w których pomagają prawniczki, uwaga idzie w kierunku ich bogatego stylu życia. Murphy po ekspresowym zarysowaniu okoliczności odejścia głównych bohaterek z dotychczasowej pracy w jeszcze szybszym tempie dokonuje przeskoku o 10 lat, gdzie Allura Grant (Kim Kardashian), Liberty Ronson (Naomi Watts) i Emerald Greene (Niecy Nash) stanowią trio wspólniczek, które osiągnęły już sporo sukcesów i mają na koncie wiele wygranych spraw. Nie do końca wiadomo, jak do tego doszło - serial w ogóle tego nie tłumaczy, w związku z czym zostajemy postawieni przed faktem dokonanym.

Kim Kardashian i Naomi Watts - kadr z serialu Disney+ "Wszystko dozwolone"

Wyobrażam sobie, że w trakcie tworzenia tego serialu Ryan Murphy i spółka pomyśleli: wrzućmy temat solidarności kobiet, wplećmy to w prawniczy dramat, ale nie idźmy za daleko - ma być ładnie, kolorowo i błyskotliwie. "Wszystko dozwolone" zdaje się być efektem dokładnie takiego myślenia. Dla przykładu: scena w pierwszym odcinku, kiedy Liberty pomaga telefonicznie swojej przyszłej, chroniącej się przed napastliwym mężem klientce, jest tak niezwykle odarta z jakiegokolwiek dramatu, a można wręcz odnieść wrażenie, że ma ona być zabawna. Nie mam wątpliwości, że serial wzburzy też środowiska powszechnie określane mianem "inceli". Zdaję sobie sprawę, że ich tak naprawdę denerwuje każda forma kobiecej emancypacji, ale ten serial, stawiający sprawy dość zerojedynkowo, może stać się dla nich wrogiem numer jeden.

Jedyne, do czego tak naprawdę nie jestem w stanie się mocniej przyczepić w przypadku "Wszystko dozwolone", to obsada.

Zdaje się, że to serial stworzony dla Kim Kardashian - celebrytki z wykształceniem prawniczym i aktywistki w tym zakresie. Kardashian odnajduje się w tej konwencji nadzwyczaj sprawnie - jej Allura to żyjąca wręcz w złotym zamku prawniczka charakteryzująca się ostrym językiem, bezkompromisowością i uwielbieniem dla błyskotek. To wiarygodna kreacja - podobnie zresztą jak w przypadku Naomi Watts i Niecy Nash. Grana przez pierwszą z nich Liberty jest ostoją spokoju, która jednocześnie nie boi się stanowczo i precyzyjnie wyartykułować swoich racji. Niecy Nash zaś odpowiada w tym tercecie przede wszystkim za błyskotliwe dialogi i komediowe momenty. Wszystkie trzy na ekranie tworzą zgrany duet, ale niewykluczone, że w historii ciekawie zamiesza postać grana przez Teyanę Taylor, którą niedawno mogliśmy oglądać w "Jednej bitwie po drugiej", ale również Carrington Lane - nieźle grana przez Sarah Paulson, wrogo nastawiona do głównych bohaterek prawniczka.

"Wszystko dozwolone" to serial, który jeszcze ma czas, by się rozwinąć i podciągnąć nieco swój poziom. Na razie niestety jest to ciężki w odbiorze, odklejony i zaburzony w scenariuszowych proporcjach serial, który jest jak woda na młyn dla przeciwników Ryana Murphy'ego. Jeśli tak będzie dalej, jego renoma będzie w jeszcze większej fazie rozkładu.

Pierwsze trzy odcinki serialu "Wszystko dozwolone" są dostępne do obejrzenia na Disney+.

WSZYSTKO DOZWOLONE
Disney+
Disney+
Disney+
REKLAMA

Więcej o Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
04.11.2025 15:37
Tagi: Disney+Kim KardashianRyan Murphy
Najnowsze
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
14:32
Jak zatonął Heweliusz? Prawdziwa historia stoi za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:00+01:00
12:49
Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data
Aktualizacja: 2025-11-03T12:49:49+01:00
11:46
Czy Breaking Bad dostanie jeszcze jeden serial? Trzymam kciuki
Aktualizacja: 2025-11-03T11:46:59+01:00
9:47
Palikot chciałby zrobić film o sobie. Fantazjuje o De Niro w roli głównej
Aktualizacja: 2025-11-03T09:47:01+01:00
9:08
Millie Bobby Brown złożyła pozew. Oskarża swojego ojca ze Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-03T09:08:58+01:00
19:55
Najlepszy dreszczowiec, który zniknął z Netfliksa, obejrzysz teraz za darmo
Aktualizacja: 2025-11-02T19:55:31+01:00
14:16
Twórca Gliny: To była zamknięta sprawa, aż usłyszałem: siadaj i pisz
Aktualizacja: 2025-11-02T14:16:00+01:00
13:49
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2025-11-02T13:49:00+01:00
12:11
Książka "To" miała genialne okładki. Najlepsza z nich nie jest oczywista
Aktualizacja: 2025-11-02T12:11:00+01:00
11:06
Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-11-02T11:06:00+01:00
10:09
Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-11-02T10:09:39+01:00
9:02
Film sci-fi podbija HBO Max. Widzowie kochają go i nienawidzą
Aktualizacja: 2025-11-02T09:02:00+01:00
8:00
Netflix przygotował adaptację klasyki literatury grozy, jakiej jeszcze nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-11-02T08:00:00+01:00
15:22
Dziwaczny thriller Chmielarza mnie pochłonął. Nie mogłam przestać
Aktualizacja: 2025-11-01T15:22:00+01:00
13:01
Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6
Aktualizacja: 2025-11-01T13:01:00+01:00
11:15
Nie tylko Daredevil i Agenci TARCZY. Które stare Marvele powinny wrócić do MCU?
Aktualizacja: 2025-11-01T11:15:00+01:00
10:29
Netflix dodał aż 25 filmów do swojej oferty. Jest co oglądać
Aktualizacja: 2025-11-01T10:29:00+01:00
9:48
HBO Max - co obejrzeć w weekend? Nowości (nie tylko horrory)
Aktualizacja: 2025-11-01T09:48:00+01:00
9:33
Oni odeszli w 2025 r. Pożegnaliśmy polskich i zagranicznych artystów
Aktualizacja: 2025-11-01T09:33:00+01:00
8:33
Na Disney+ nie ma mocnych na kryminały. Ale nowa adaptacja gry z nimi walczy
Aktualizacja: 2025-11-01T08:33:00+01:00
7:51
Diabelsko dobry serial powrócił na Prime Video. Z miejsca stał się hitem
Aktualizacja: 2025-11-01T07:51:00+01:00
19:24
To: Witajcie w Derry - o co chodzi w niepokojącej czołówce? Twórca wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-31T19:24:51+01:00
18:01
To najważniejsza komedia 2025 roku. Twój prywaciarz da ci po niej podwyżkę
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:00+01:00
17:15
Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostanie spin-off... ale nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-31T17:15:46+01:00
16:10
Najlepsze horrory od studia A24. TOP 6 filmów
Aktualizacja: 2025-10-31T16:10:00+01:00
15:03
Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste
Aktualizacja: 2025-10-31T15:03:00+01:00
14:30
SkyShowtime ruszył z wielką promocją. Można sporo zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-10-31T14:30:22+01:00
14:18
Krwawe Halloween na CANAL+. Fani horrorów i The Walking Dead zachwyceni
Aktualizacja: 2025-10-31T14:18:47+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA