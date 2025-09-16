REKLAMA
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część

Subskrybenci HBO Max mają swoje nowe ulubione filmy, które dominują w zestawieniu najpopularniejszych tytułów. Ich wybór wcale nie powinien dziwić - to polskie produkcje, które warto przypomnieć sobie przed pójściem do kina.

Anna Bortniak
tesciowie ogladani na potege w hbo max
TOP filmów w serwisie HBO Max przejęła polska seria, która zachwyciła widzów. Nic dziwnego - to jeden z bardziej udanych rodzimych cykli, który doczekał się nie jednej, nie dwóch, a aż trzech części. Mowa o filmach z serii "Teściowie", które są przez widzów obecnie namiętnie oglądane. Dlaczego akurat teraz? Odpowiedź jest prosta - trzecia część, "Teściowie 3", zadebiutowała już na dużych ekranach. Oznacza to, że widzowie albo nadrabiają poprzednie odsłony, ale oglądają je ponownie przed pójściem do kina.

Widzowie oglądają filmy z serii Teściowie na HBO Max. Przygotowują się na premierę w kinie

"Teściowie" to produkcja, która zadebiutowała w 2021 roku i zachwyciła polskich widzów. Komedia w reżyserii Jakuba Michalczuka skupiała się na dwóch rodzinach różniących się od siebie pod względem pochodzenia, statusu społecznego i mentalności, a akcja filmu rozgrywała się podczas wesela, kiedy rodzina niedoszłych nowożeńców na zapleczu hotelu toczyła ze sobą wojnę i obarczała się wzajemnie winą za ślubne fiasko.

Film został przez publiczność tak ciepło przyjęty, że zaledwie 2 lata po premierze produkcji twórcy postanowili wypuścić kontynuację. Ta już jednak nieco mniej przypadła do gustu widzom. Fabuła filmu "Teściowie 2", który wyreżyserowała Kalina Alabrudzińska, tym razem skupiła się na rodzine młodej pary, która została zaproszona na przyjęcie do nadmorskiej miejscowości, gdzie dwa małżeństwa ponownie darły ze sobą koty.

Dwie części "Teściów" są dostępne m.in. w serwisie HBO Max i właśnie tam obecnie są oglądane przez widzów na potęgę. Wszystko przez to, że na wielkich ekranach zadebiutowała już 3. część serii, czyli "Teściowie 3". Za kamerę wrócił Jakub Michalczuk, który nakręcił film o dobrze znanej rodzinie, która tym razem spotyka się na chrzcinach. Na uroczystość organizowaną przez Wandę (Izabela Kuna) i Tadeusza (Adam Woronowicz) Małgorzata (Maja Ostaszewska) przybywa raz z przyjaciółką, a jej były mąż Andrzej (Marcin Dorociński) wraz z Australii w towarzystwie nieznajomego.

Film "Teściowie 3" można obejrzeć w kinach. Pierwsze dwie części serii są dostępne w HBO Max.

Teściowie - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Teściowie
HBO Max
O serii "Teściowie" czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
16.09.2025 15:50
Tagi: HBO MaxPolskie komedie
