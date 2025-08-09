HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Sierpień niedawno się zaczął, a ofensywa filmowo-serialowa ze strony HBO Max trwa i trwa. Przedstawiamy najciekawsze tytuły serwisu, z którymi warto się zapoznać w weekend.
Konkurencja nie śpi, w związku z czym także i HBO Max musi działać na najwyższych obrotach, by zapewnić subskrybentom jak najlepsze produkcje do oglądania. Spośród filmów dostępnych w serwisie polacy najchętniej oglądają m.in. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" oraz "Babygirl", zaś czołówkę seriali na platformie stanowią "Pati", "The Knick" oraz "I tak po prostu". Co nowego można zobaczyć na HBO Max? Oto 5 najciekawszych nowości, które warto zobaczyć.
HBO Max: nowości w serwisie - TOP 5
Outlander: Krew z krwi, odc. 1
- Tytuł serialu: Outlander: Krew z krwi
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Matthew B. Roberts
- Obsada: Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Tony Curran
Fani ikonicznego serialu mogą zacierać ręce - do HBO Max trafia prequel kultowego "Outlandera". "Krew z krwi" opowie o miłości rodziców Jamiego Frasera, głównego bohatera oryginału. Serial przeniesie widzów do XVIII wieku, gdzie w tamtejszej Szkocji Ellen McKenzie poznaje Briana Frasera. Oprócz tego serial pokaże, jak podczas I wojny światowej Julia Moriston zakochuje się w Henrym Beauchampie.
Premiera 1. odcinka w sobotę 9 sierpnia.
Ewolucja planety małp
- Tytuł filmu: Ewolucja planety małp
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 130 minut
- Reżyseria: Matt Reeves
- Obsada: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee
- Ocena IMDb: 7.6/10
Zanim Matt Reeves udanie wykona zadanie opowiedzenia o Człowieku-Nietoperzu, przyłoży rękę do powrotu na szczyt legendarnej serii o małpach. W 2014 nakręcił "Ewolucję...", w której świat znów staje na krawędzi wojny. Akcja rozgrywa się 10 lat po wybuchu śmiertelnego wirusa, który zdziesiątkował ludzi, podczas gdy genetycznie zmodyfikowane małpy pod wodzą Cezara rosną w siłę.
Królestwo planety małp
- Tytuł filmu: Królestwo planety małp
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 145 minut
- Reżyseria: Wes Ball
- Obsada: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Wiliam H. Macy
- Ocena IMDb: 6.8 /10
Jak udanie kontynuować dziedzictwo ikonicznej serii? Wes Ball zna odpowiedź. "Królestwo planety małp" przenosi nas w czasie o wiele pokoleń, gdy dziedzictwo Cezara zdaje się być już historią. Małpy dzielą się na klany, a ludzie stali się istotami prymitywnymi. Jeden z młodych samców wyrusza w podróż, która zmieni jego dotychczasowe wyobrażenia zarówno o przeszłości, jak i przyszłości.
King Kong
- Tytuł filmu: King Kong
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 188 minut
- Reżyseria: Peter Jackson
- Obsada: Adrien Brody, Naomi Watts, Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler
- Ocena IMDb: 7.2/10
Choć film liczy sobie już aż 20 lat, nic nie szkodzi nazwać go epickim i działającym na wyobraźnie - Peter Jackson w 2005 z gigantyczną pompą zrealizował dzieło o wielkiej małpie, która jest obiektem zainteresowania grupy filmowców - zwłaszcza Carla Denhama (Black). Gdy docierają na owianą legendami Wyspę Czaszek, okazuje się, że nie jest ona w pełni opuszczona, a na przybyszów czyha śmiertelne niebezpieczeństwo.
Fale
- Tytuł filmu: Fale
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyseria: Trey Edward Shults
- Obsada: Kelvin Harrison Jr, Taylor Russell, Sterling K. Brown, Renee Elise Goldsberry, Lucas Hedges
- Ocena IMDb: 7.5/10
Po sukcesie horroru "To przychodzi po zmroku" Trey Edward Shults zajął się trochę innym typem historii. Wybiera się na amerykańskie przedmieścia, gdzie mieszka Tyler (Harrison Jr.) - chłopak mający dobre oceny, sukcesy w sporcie i w życiu miłosnym. Z biegiem czasu jednak wszystko w jego (i nie tylko) życiu zaczyna się sypać.
