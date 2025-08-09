HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera

Ładowanie...

Konkurencja nie śpi, w związku z czym także i HBO Max musi działać na najwyższych obrotach, by zapewnić subskrybentom jak najlepsze produkcje do oglądania. Spośród filmów dostępnych w serwisie polacy najchętniej oglądają m.in. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" oraz "Babygirl", zaś czołówkę seriali na platformie stanowią "Pati", "The Knick" oraz "I tak po prostu". Co nowego można zobaczyć na HBO Max? Oto 5 najciekawszych nowości, które warto zobaczyć.

REKLAMA

HBO Max: nowości w serwisie - TOP 5

Spis treści:

Outlander: Krew z krwi, odc. 1

Tytuł serialu: Outlander: Krew z krwi

Outlander: Krew z krwi Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Matthew B. Roberts

Matthew B. Roberts Obsada: Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Tony Curran

Fani ikonicznego serialu mogą zacierać ręce - do HBO Max trafia prequel kultowego "Outlandera". "Krew z krwi" opowie o miłości rodziców Jamiego Frasera, głównego bohatera oryginału. Serial przeniesie widzów do XVIII wieku, gdzie w tamtejszej Szkocji Ellen McKenzie poznaje Briana Frasera. Oprócz tego serial pokaże, jak podczas I wojny światowej Julia Moriston zakochuje się w Henrym Beauchampie.

Premiera 1. odcinka w sobotę 9 sierpnia.

Ewolucja planety małp

Tytuł filmu: Ewolucja planety małp

Ewolucja planety małp Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 130 minut

130 minut Reżyseria: Matt Reeves

Matt Reeves Obsada: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee

Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee Ocena IMDb: 7.6/10

Zanim Matt Reeves udanie wykona zadanie opowiedzenia o Człowieku-Nietoperzu, przyłoży rękę do powrotu na szczyt legendarnej serii o małpach. W 2014 nakręcił "Ewolucję...", w której świat znów staje na krawędzi wojny. Akcja rozgrywa się 10 lat po wybuchu śmiertelnego wirusa, który zdziesiątkował ludzi, podczas gdy genetycznie zmodyfikowane małpy pod wodzą Cezara rosną w siłę.

Królestwo planety małp

Tytuł filmu: Królestwo planety małp

Królestwo planety małp Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 145 minut

145 minut Reżyseria: Wes Ball

Wes Ball Obsada: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Wiliam H. Macy

Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Wiliam H. Macy Ocena IMDb: 6.8 /10

Jak udanie kontynuować dziedzictwo ikonicznej serii? Wes Ball zna odpowiedź. "Królestwo planety małp" przenosi nas w czasie o wiele pokoleń, gdy dziedzictwo Cezara zdaje się być już historią. Małpy dzielą się na klany, a ludzie stali się istotami prymitywnymi. Jeden z młodych samców wyrusza w podróż, która zmieni jego dotychczasowe wyobrażenia zarówno o przeszłości, jak i przyszłości.

King Kong

Tytuł filmu: King Kong

King Kong Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 188 minut

188 minut Reżyseria: Peter Jackson

Peter Jackson Obsada: Adrien Brody, Naomi Watts, Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler

Adrien Brody, Naomi Watts, Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler Ocena IMDb: 7.2/10

Choć film liczy sobie już aż 20 lat, nic nie szkodzi nazwać go epickim i działającym na wyobraźnie - Peter Jackson w 2005 z gigantyczną pompą zrealizował dzieło o wielkiej małpie, która jest obiektem zainteresowania grupy filmowców - zwłaszcza Carla Denhama (Black). Gdy docierają na owianą legendami Wyspę Czaszek, okazuje się, że nie jest ona w pełni opuszczona, a na przybyszów czyha śmiertelne niebezpieczeństwo.

Fale

Tytuł filmu: Fale

Fale Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 135 minut

135 minut Reżyseria: Trey Edward Shults

Trey Edward Shults Obsada: Kelvin Harrison Jr, Taylor Russell, Sterling K. Brown, Renee Elise Goldsberry, Lucas Hedges

Kelvin Harrison Jr, Taylor Russell, Sterling K. Brown, Renee Elise Goldsberry, Lucas Hedges Ocena IMDb: 7.5/10

Po sukcesie horroru "To przychodzi po zmroku" Trey Edward Shults zajął się trochę innym typem historii. Wybiera się na amerykańskie przedmieścia, gdzie mieszka Tyler (Harrison Jr.) - chłopak mający dobre oceny, sukcesy w sporcie i w życiu miłosnym. Z biegiem czasu jednak wszystko w jego (i nie tylko) życiu zaczyna się sypać.

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 09.08.2025 10:19

Ładowanie...