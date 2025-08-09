REKLAMA
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera

Sierpień niedawno się zaczął, a ofensywa filmowo-serialowa ze strony HBO Max trwa i trwa. Przedstawiamy najciekawsze tytuły serwisu, z którymi warto się zapoznać w weekend.

Adam Kudyba
hbo max weekend top
Konkurencja nie śpi, w związku z czym także i HBO Max musi działać na najwyższych obrotach, by zapewnić subskrybentom jak najlepsze produkcje do oglądania. Spośród filmów dostępnych w serwisie polacy najchętniej oglądają m.in. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" oraz "Babygirl", zaś czołówkę seriali na platformie stanowią "Pati", "The Knick" oraz "I tak po prostu". Co nowego można zobaczyć na HBO Max? Oto 5 najciekawszych nowości, które warto zobaczyć.

HBO Max: nowości w serwisie - TOP 5

Spis treści:

Outlander: Krew z krwi, odc. 1

  • Tytuł serialu: Outlander: Krew z krwi
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Matthew B. Roberts
  • Obsada: Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Tony Curran

Fani ikonicznego serialu mogą zacierać ręce - do HBO Max trafia prequel kultowego "Outlandera". "Krew z krwi" opowie o miłości rodziców Jamiego Frasera, głównego bohatera oryginału. Serial przeniesie widzów do XVIII wieku, gdzie w tamtejszej Szkocji Ellen McKenzie poznaje Briana Frasera. Oprócz tego serial pokaże, jak podczas I wojny światowej Julia Moriston zakochuje się w Henrym Beauchampie.

Premiera 1. odcinka w sobotę 9 sierpnia.

Ewolucja planety małp

  • Tytuł filmu: Ewolucja planety małp
  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 130 minut 
  • Reżyseria: Matt Reeves
  • Obsada: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Zanim Matt Reeves udanie wykona zadanie opowiedzenia o Człowieku-Nietoperzu, przyłoży rękę do powrotu na szczyt legendarnej serii o małpach. W 2014 nakręcił "Ewolucję...", w której świat znów staje na krawędzi wojny. Akcja rozgrywa się 10 lat po wybuchu śmiertelnego wirusa, który zdziesiątkował ludzi, podczas gdy genetycznie zmodyfikowane małpy pod wodzą Cezara rosną w siłę.

Królestwo planety małp

  • Tytuł filmu: Królestwo planety małp
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 145 minut 
  • Reżyseria: Wes Ball
  • Obsada: Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Wiliam H. Macy
  • Ocena IMDb: 6.8 /10

Jak udanie kontynuować dziedzictwo ikonicznej serii? Wes Ball zna odpowiedź. "Królestwo planety małp" przenosi nas w czasie o wiele pokoleń, gdy dziedzictwo Cezara zdaje się być już historią. Małpy dzielą się na klany, a ludzie stali się istotami prymitywnymi. Jeden z młodych samców wyrusza w podróż, która zmieni jego dotychczasowe wyobrażenia zarówno o przeszłości, jak i przyszłości.

King Kong

  • Tytuł filmu: King Kong
  • Rok produkcji: 2005
  • Czas trwania: 188 minut 
  • Reżyseria: Peter Jackson
  • Obsada: Adrien Brody, Naomi Watts, Jack Black, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Choć film liczy sobie już aż 20 lat, nic nie szkodzi nazwać go epickim i działającym na wyobraźnie - Peter Jackson w 2005 z gigantyczną pompą zrealizował dzieło o wielkiej małpie, która jest obiektem zainteresowania grupy filmowców - zwłaszcza Carla Denhama (Black). Gdy docierają na owianą legendami Wyspę Czaszek, okazuje się, że nie jest ona w pełni opuszczona, a na przybyszów czyha śmiertelne niebezpieczeństwo.

Fale

  • Tytuł filmu: Fale
  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 135 minut 
  • Reżyseria: Trey Edward Shults
  • Obsada: Kelvin Harrison Jr, Taylor Russell, Sterling K. Brown, Renee Elise Goldsberry, Lucas Hedges
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Po sukcesie horroru "To przychodzi po zmroku" Trey Edward Shults zajął się trochę innym typem historii. Wybiera się na amerykańskie przedmieścia, gdzie mieszka Tyler (Harrison Jr.) - chłopak mający dobre oceny, sukcesy w sporcie i w życiu miłosnym. Z biegiem czasu jednak wszystko w jego (i nie tylko) życiu zaczyna się sypać.

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

09.08.2025 10:19
