The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?

"The Pitt" to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najlepszych seriali tego roku. Fani, zachwyceni poziomem dotychczasowych odcinków, nie mogą się doczekać kolejnej odsłony. Kiedy możemy się spodziewać premiery 2. sezonu? Szybciej, niż się wydaje.

Adam Kudyba
the pitt nowy sezon
"The Pitt" to serial medyczny, który w styczniu 2025 roku trafił na platformę HBO Max. Każdy z dotychczasowych 15 odcinków równał się jednej godzinie zmiany na ostrym dyżurze szpitala w Pittsburghu. Produkcja przedstawia losy lekarzy o zróżnicowanym zakresie doświadczenie, którzy próbują nieść pomoc swoim pacjentom. Zespołem medyków dowodzi dr Michael "Robby" Robinavitch - w tej roli Noah Wyle.

The Pitt, 2. sezon - kiedy premiera?

Zarówno krytycy, jak i widzowie byli zgodni - "The Pitt" to absolutna czołówka tego roku, jeśli chodzi o seriale, ale także jedna z najlepszych i najciekawszych produkcji z gatunku tzw. "medycznych tasiemców". Podobnego zdania było również gremium przyznające nominacje do nagród Emmy - "The Pitt" otrzymało ich aż trzynaście: w tym w kategoriach "najlepszy serial dramatyczny" i najlepszy aktor w serialu dramatycznym" (Noah Wyle), wyróżniono także dźwięk, montaż dźwięku i scenariusze niektórych odcinków.

Jawi się zatem pytanie - kiedy zobaczymy 2. sezon tego świetnego serialu? Jakiś czas temu potwierdzono jego powstanie, ale dokładna data premiery pozostawała nieznana. Zdaje się, że w rozwianiu wątpliwości pomógł John Wells, legendarny amerykański scenarzysta i producent "The Pitt". W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Wells został zapytany o kolejną odsłonę serialu:

Wracamy praktycznie tego samego dnia, w którym miała miejsce premiera. To będzie 8 stycznia - 365 dni później. Z całym szacunkiem dla wszystkich moich przyjaciół, którzy pracują w telewizji - nie ma powodu, dla którego te seriale nie mogłyby być emitowane co roku.

Wygląda zatem na to, że z ust producenta "The Pitt" padło jasne stwierdzenie - 2. sezon serialu trafi do streamingu niemal równo rok od premiery pierwszego. To ważna i na pewno istotna dla fanów informacja - taki okres oczekiwania na kolejną odsłonę ulubionego serialu wydaje się zupełnie naturalny i rozsądny. Pozostaje mieć nadzieję, że data polskiej premiery 2. sezonu będzie identyczna.

The Pitt, 2. sezon - obsada

  • Noah Wyle jako dr Michael "Robby" Robinavitch
  • Patrick Ball jako dr Frank Langdon
  • Katherine LaNasa jako Dana Evans
  • Supriya Ganesh jako dr Samira Mohan
  • Fiona Dourif jako dr Cassie McKay
  • Isa Briones jako dr Trinity Santos
  • Gerran Howell jako Dennis Whitaker
  • Taylor Dearden jako dr Mel King
  • Shabana Azeez jako Victoria Javadi
  • Shawn Hatosy jako dr Jack abbot
  • Sepideh Moafi

Według najbardziej aktualnych doniesień, z serialem pożegnała się Tracy Ifeachor, która dotychczas wcielała się w dr Heather Collins.

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

