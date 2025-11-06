Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia

Ładowanie...

Polski serial "Heweliusz" opowiada historię katastrofy promu MF Heweliusz, do której doszło 14 stycznia 1993 r. Jedną z osób, która bada sprawę i prowadzi śledztwo na własną rękę, jest Piotr Binter (w tej roli Michał Żurawski). Mężczyzna jest zmiennikiem kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który również pływa na "Heweliuszu". W związku z tym, że nie zgadza się on na to, by cała wina za katastrofę spadła na jego kolegę, postanawia oczyścić jego dobre imię w sądzie. W tym celu szuka dowodów.

W tym miejscu zaczynają się spoilery serialu "Heweliusz" (również zakończenia). Jeśli nie chcesz czytać dalej, możesz sprawdzić, czy odszkodowanie Witka było wysokie, a także dowiedzieć się, jak wyglądała katastrofa promu MF Heweliusz minuta po minucie. A jeżeli jeszcze wahasz się, czy obejrzeć serial, zapoznaj się z naszą recenzją.

REKLAMA

Heweliusz: czy Piotr Binter naprawdę istniał?

Po katastrofie "Heweliusza" już wszyscy wiedzą, co się święci - ważni panowie na stanowiskach kierowniczych będą starali się chronić swoje ciepłe posadki i armatora do samego końca, wchodząc w układy i układziki. Kłóci się to jednak z sumieniem Bintera, który postanawia nie dopuścić do tego, by zszargano dobre imię jego kolegi. Szczególnie że wcale nie ma dowodów na to, że to bezpośrednio on jest odpowiedzialny za tragedię.

Tymczasem Jolanta Ułasiewicz, żona kapitana Ułasiewicza, szuka prawnika, który podjąłby się obrony podczas procesu. Bezskutecznie - wszyscy, którzy mają jakieś koneksje z wymiarem sprawiedliwości, twierdzą, że to przegrana sprawa. Pomaga jej dopiero Binter, polecając jej dobrego prawnika. Od tej pory wszyscy troje starają się dowiedzieć, co tak naprawdę zaszło na morzu, i przede wszystkim - dlaczego kapitan wykonał zwrot.

Michał Żurawski w roli Piotra Bintera. Fot. Netflix

Pod koniec serialu Binter odkrywa, że istnieją taśmy, które dowodzą, że Ułasiewicz był zmuszony wykonać zwrot, by minąć niemiecki statek, który miał pierwszeństwo. Kiedy zabiera taśmy (oryginalne, nie istnieją ich kopie), które zamierza przedstawić jako dowód w sądzie, dochodzi do wypadku, wskutek którego Piotr ginie, zabierając również ze sobą strawione ogniem taśmy. Mimo że prawnik ma wiedzę na temat tego, co zostało na nich nagrane, nie może skorzystać z tej linii obrony bez dowodu.

W rzeczywistości żadnego statku, który zniknął z radaru, nie było. Nie istniał również Piotr Binter. Można natomiast przypuszczać, że był on zainspirowany postacią Bolesława Hutyry, zastępcy Andrzeja Ułasiewicza. Nie ma jednak informacji, że Hutyra prowadził śledztwo w sprawie katastrofy Heweliusza.

Michał Żurawski w roli Piotra Bintera. Fot. Netflix

REKLAMA

Ciekawym wątkiem jest jednak to, że Hutyra zginął w podobny sposób, jak fikcyjny Binter. Do wypadku żeglarza doszło w piątek, 15 września 2000 r., kiedy samochód, którym podróżował, zderzył się z maszyną drogową. Kierowca i pasażerowie zginęli na miejscu. Okoliczności wypadku do dziś budzą wątpliwości - do kolizji doszło na prostej drodze podczas dobrej pogody i widoczności, a na drodze nie zauważono śladów hamowania.

O tym, które wydarzenia w Heweliuszu są oparte na faktach, a które zostały zmyślone, piszemy w tym artykule. Na łamach Spider's Web przeczytacie również, jak wyglądała katastrofa promu MF Jan Heweliusz minuta po minucie, a także dowiecie się, czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków. Recenzję "Heweliusza" znajdziecie natomiast pod tym linkiem.

REKLAMA

Anna Bortniak 06.11.2025 17:31

Ładowanie...