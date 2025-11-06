REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia

W "Heweliuszu" jednym z głównych bohaterów jest Piotr Binter. Drugi kapitan prowadzi śledztwo na własną rękę w sprawie katastrofy promu MF Heweliusz. Pojawia się pytanie, czy Binter istniał naprawdę, czy został wymyślony jedynie na potrzeby serialu?

Anna Bortniak
czy piotr binter byl prawdziwy heweliusz serial netflix
REKLAMA

Polski serial "Heweliusz" opowiada historię katastrofy promu MF Heweliusz, do której doszło 14 stycznia 1993 r. Jedną z osób, która bada sprawę i prowadzi śledztwo na własną rękę, jest Piotr Binter (w tej roli Michał Żurawski). Mężczyzna jest zmiennikiem kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który również pływa na "Heweliuszu". W związku z tym, że nie zgadza się on na to, by cała wina za katastrofę spadła na jego kolegę, postanawia oczyścić jego dobre imię w sądzie. W tym celu szuka dowodów.

W tym miejscu zaczynają się spoilery serialu "Heweliusz" (również zakończenia). Jeśli nie chcesz czytać dalej, możesz sprawdzić, czy odszkodowanie Witka było wysokie, a także dowiedzieć się, jak wyglądała katastrofa promu MF Heweliusz minuta po minucie. A jeżeli jeszcze wahasz się, czy obejrzeć serial, zapoznaj się z naszą recenzją.

REKLAMA

Heweliusz: czy Piotr Binter naprawdę istniał?

Po katastrofie "Heweliusza" już wszyscy wiedzą, co się święci - ważni panowie na stanowiskach kierowniczych będą starali się chronić swoje ciepłe posadki i armatora do samego końca, wchodząc w układy i układziki. Kłóci się to jednak z sumieniem Bintera, który postanawia nie dopuścić do tego, by zszargano dobre imię jego kolegi. Szczególnie że wcale nie ma dowodów na to, że to bezpośrednio on jest odpowiedzialny za tragedię.

Tymczasem Jolanta Ułasiewicz, żona kapitana Ułasiewicza, szuka prawnika, który podjąłby się obrony podczas procesu. Bezskutecznie - wszyscy, którzy mają jakieś koneksje z wymiarem sprawiedliwości, twierdzą, że to przegrana sprawa. Pomaga jej dopiero Binter, polecając jej dobrego prawnika. Od tej pory wszyscy troje starają się dowiedzieć, co tak naprawdę zaszło na morzu, i przede wszystkim - dlaczego kapitan wykonał zwrot.

Michał Żurawski w roli Piotra Bintera. Fot. Netflix

Pod koniec serialu Binter odkrywa, że istnieją taśmy, które dowodzą, że Ułasiewicz był zmuszony wykonać zwrot, by minąć niemiecki statek, który miał pierwszeństwo. Kiedy zabiera taśmy (oryginalne, nie istnieją ich kopie), które zamierza przedstawić jako dowód w sądzie, dochodzi do wypadku, wskutek którego Piotr ginie, zabierając również ze sobą strawione ogniem taśmy. Mimo że prawnik ma wiedzę na temat tego, co zostało na nich nagrane, nie może skorzystać z tej linii obrony bez dowodu.

W rzeczywistości żadnego statku, który zniknął z radaru, nie było. Nie istniał również Piotr Binter. Można natomiast przypuszczać, że był on zainspirowany postacią Bolesława Hutyry, zastępcy Andrzeja Ułasiewicza. Nie ma jednak informacji, że Hutyra prowadził śledztwo w sprawie katastrofy Heweliusza.

Michał Żurawski w roli Piotra Bintera. Fot. Netflix
REKLAMA

Ciekawym wątkiem jest jednak to, że Hutyra zginął w podobny sposób, jak fikcyjny Binter. Do wypadku żeglarza doszło w piątek, 15 września 2000 r., kiedy samochód, którym podróżował, zderzył się z maszyną drogową. Kierowca i pasażerowie zginęli na miejscu. Okoliczności wypadku do dziś budzą wątpliwości - do kolizji doszło na prostej drodze podczas dobrej pogody i widoczności, a na drodze nie zauważono śladów hamowania.

O tym, które wydarzenia w Heweliuszu są oparte na faktach, a które zostały zmyślone, piszemy w tym artykule. Na łamach Spider's Web przeczytacie również, jak wyglądała katastrofa promu MF Jan Heweliusz minuta po minucie, a także dowiecie się, czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków. Recenzję "Heweliusza" znajdziecie natomiast pod tym linkiem.

REKLAMA
Anna Bortniak
06.11.2025 17:31
Tagi: HeweliuszPolskie serialeSeriale Netflix
Najnowsze
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
14:32
Jak zatonął Heweliusz? Prawdziwa historia stoi za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:00+01:00
12:49
Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data
Aktualizacja: 2025-11-03T12:49:49+01:00
11:46
Czy Breaking Bad dostanie jeszcze jeden serial? Trzymam kciuki
Aktualizacja: 2025-11-03T11:46:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA