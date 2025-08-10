Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku

Ładowanie...

Nie sposób przy nowym filmie Creggera nie nawiązywać do jego poprzedniego dzieła, czyli wspomnianych już "Barbarzyńców". Horror airbnb, który wykonuje niemal w połowie metrażu kompletny zwrot fabularny, przy czym jednocześnie udaje mu się skutecznie dowieźć historię do końca, pokazał światu jedno: ten gość nie tylko umie w inscenizowanie grozy, ale także w jej pisanie. Z przyjemnością oczekiwałem na jego najnowszy film, opisywany jako "Magnolia" wśród horrorów, czy generalnie mocno chwalony. Po seansie stwierdzam, że jest za co.

Zniknięcia - recenzja. Niby Stephen King, a jednak Zach Cregger

Tytułowe zjawisko dotyczy niewielkiego miasteczka Maybrook w Pensylwanii. To właśnie tam, pewnej nocy, o 2:17 dochodzi do nadzwyczajnej sytuacji: 17 niczym nieprzymuszonych dzieci w dziwaczny sposób wybiega z domu i znika. Lokalna społeczność na czele z rodzicami zaginionych uczniów jest spanikowana, co mocno odbija się na Justine (Julia Garner), nauczycielce, do której klasy chodziła cała siedemnastka. W tym samym czasie ojciec jednego z chłopców, Archer (Josh Brolin) desperacko poszukuje swojego syna i próbuje poznać prawdę o tym, co się stało.

Jeśli szukać gatunkowych szufladek, nie trzymałbym się kurczowo horroru - choć grozy jest w tym filmie niemało, historia bardziej sprawia wrażenie dramatu czy dreszczowca. Cregger ponownie udowadnia, że jest czempionem, jeśli chodzi budowanie klimatu niepokoju, niepewności, czy nieraz wypowiadanego przez jedną z postaci "what the f*ck". Ten festiwal grozy i dziwności niekiedy przywodzi na myśl Stephena Kinga (mała miejscowość, dzieci, szerzące się zło), ale w przeciwieństwie do niego, reżyser dowozi finał, nawet pomimo tego, że rozwiązanie zagadki poznajemy jakieś pół godziny przed końcem. Zakończenie tej historii jest mocne, szalone, i generalnie dość rozumnie skonstruowane.

Cregger podbił sobie fabularną poprzeczkę - zamiast robić jeden twist w trakcie całego filmu, decyduje się na opowiadanie tej samej historii z perspektywy kilkorga głównych bohaterów historii. Z jednej strony: nie każdy dostaje tyle czasu ekranowego, na ile zdaje się zasługiwać. Cregger jednak rekompensuje to bardzo wciągającym storytellingiem, angażującym uwagę i umysł widza w odkrywanie kolejnych warstw tej historii i zagadki. Oprócz tropów, śladów i sygnałów reżyser bardzo sprawnie używa swoich bohaterów jako symboli różnych stron tej historii - społecznego linczu pogłębiającego frustrację jego ofiary, rodzicielska desperacja, bierność szkoły i zupełna niemoc policji chowającej się za mającymi uspokajać hasełkami.

"Zniknięcia" znakomicie portretują potęgujące poczucie osaczenia i bezradności bohaterów, a każdy z nich jest istotnym elementem fabularnej układanki.

Co ciekawe, obecna obsada nie jest pierwszą - początkowo w dwóch głównych rolach obsadzeni byli Renate Reinsve oraz Pedro Pascal, ostatecznie zastąpieni przez Julię Garner i Josha Brolina. Choć domyślnie pierwszoplanowymi postaciami tej historii są rzeczywiście Justine i Archer, "Zniknięcia" pozwalają wykazać się każdemu. W przypadku tej pierwszej postaci, Garner robi bardzo dobrą aktorską robotę, wcielając się w postać, która z jednej strony usilnie próbuje zbadać sprawę, z drugiej pogrąża się w stresie, strachu i alkoholu. O ile pamiętam, Brolin już dawno nie miał do zagrania tak dużej roli - a szkoda, bo tutaj, w roli emanującego stanowczością, a jednocześnie zdesperowanego i zrozpaczonego ojca prezentuje się bardzo przekonująco.

Niekwestionowaną królową drugiego planu jest Amy Madigan - choć jej postać pojawia się raczej w drugiej połowie filmu, to zaznacza swój udział na tyle mocno, że ciężko ją wymazać z pamięci. Zaskakująco dobrze wypadają też pozostali bohaterowie, szczególnie młody Cary Christopher, czyli Alex - jedyny dzieciak z klasy pani Gandy, który nie zaginął. Alden Ehrenreich solidnie wciela się w policjanta z problemami, ciekawą kreację notuje Benedict Wong, ale show kradnie też Austin Abrams w roli lokalnego ćpuna, który trochę dziełem przypadku trafia w środek całego zamieszania. Głównie Ehrenreich i Abrams odpowiadają za komediową część "Zniknięć", i co ciekawe - to się udaje. Film, choć pełen mroku, grozy i ciężkiego klimatu, jest nieraz zaskakująco zabawny.

W kinie grozy często (i słusznie) zdarza się nam narzekać na jumpscare'y - tutaj znajdzie się ich dość niewiele, ale gdy są, to uderzają z potężną, także jakościową, siłą. Jedną z największych zalet "Zniknięć" jest zresztą to, jak one wyglądają. To fantastycznie nakręcony film, w którym nie brakuje pomysłowych (i krótszych, i dłuższych) ujęć, efektownego oraz efektywnego tańca kamery, czy świetnego wykorzystania bliższego oraz dalszego planu. Larkin Seiple, odpowiadający za operatorską robotę, wspina się tu na wyżyny. Trzeba również pochwalić dojmujacą, potęgującą grozę muzykę - co ciekawe, częściowo skomponowaną przez Creggera.

"Zniknięcia" to niewątpliwie jeden z najciekawszych filmów tego roku. Ma bardzo ciekawą i udanie wypadającą "w praniu" strukturę, świetnie napisaną i wciągającą historię, doskonale zbudowany klimat, aktorów, którzy z zaangażowaniem się w niego wczuwają. Zach Cregger znów pokazał, że ma reżyserskie jaja i kreatywny, znakomity scenopisarski umysł. Oby to się nie zmieniło - stępienie jego pazurów byłoby solidną zbrodnią na kinie.

"Zniknięcia" są od 8 sierpnia 2025 roku dostępne do obejrzenia w polskich kinach.

