REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy

"Zniknięcia" są jednym z najbardziej oczekiwanych (i najlepszych) filmów ostatnich miesięcy. Fabuła tego filmu potrafi wciągnąć, a jednym z jej podstawowych elementów jest zagadka: co się stało z dziećmi? Kto jest odpowiedzialny za ich zaginięcie? Oto odpowiedzi.

Adam Kudyba
znikniecia film zagadka wyjasnienie
REKLAMA

Historia filmu rozgrywa się w małym miasteczku Maybrook, w Pensylwanii. Wkrótce dochodzi do wstrząsu: pewnego dnia o 2:17, siedemnaścioro dzieci uczęszczających do klasy pani Gandy (Julia Garner) w tajemniczy sposób wybiega z domu w nieznanym kierunku. Ojciec jednego z uczniów, Archer (Josh Brolin) obwinia o to nauczycielkę. Mężczyzna coraz bardziej desperacko poszukuje swojego dziecka, a także prawdy o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. W filmie zagrali też m.in. Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong i Amy Madigan.

Uwaga, w dalszej części tekstu pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu. Jeśli go nie widzieliście - wchodzicie na własną odpowiedzialność.

REKLAMA

Zniknięcia - rozwiązanie zagadki filmu

Dzieło Zacha Creggera znakomicie buduje klimat niepokoju i strachu, który coraz bardziej ogarnia głównych bohaterów, próbujących dowiedzieć się więcej o zaginięciach dzieci. Pani Gandy oraz Archer z czasem zawierają coś na kształt sojuszu i razem próbują poznać prawdę. Jak się okaże, ta będzie przerażająca.

W finałowym akcie filmu, na około 20-30 minut przed końcem, poznajemy tożsamość osoby odpowiedzialnej za zniknięcie wszystkich dzieci: to Gladys, ciotka Alexa, która przyjechała do jego rodziny w "odwiedziny". Jej realna tożsamość pozostaje obiektem dyskusji i interpretacji ze strony widzów, natomiast wiele wskazuje na to, że Gladys jest czarownicą, która używa tajemniczego drzewka w doniczce, by za jego pomocą wabić ofiary i wysysać z nich życiową energię. Zaczyna swój "żer" od rodziców Alexa, a następnie, drogą szantażu, zmusza go, by pomógł jej i sprowadził wszystkie dzieci ze swojej klasy, by Gladys mogła się pożywić ich energią i polepszyć swój stan. Dopiero, gdy Alex dostaje się do drzewka, sprawia, że dzieci wydostają się z piwnicy jego domu, gdzie przebywały, a następnie opętane gonią ją i zabijają, tym samym przełamując czar i "uwalniając" jej żywe ofiary.

Zakończenie "Zniknięć" zdaje się być dość otwarte, w związku z czym nie należy wykluczać, że Zach Cregger któregoś dnia postanowi nakręcić kontynuację tej historii - potencjał na to niewątpliwie jest. Historia opowiedziana w jego najnowszym filmie jest kolejnym dowodem na to, że Cregger należy do grona najbardziej kreatywnych umysłów tego gatunku i nie boi się zaskakiwać widza.

"Zniknięcia" od 8 sierpnia 2025 roku są dostępne w repertuarze kin w całej Polsce.

REKLAMA

Więcej informacji o horrorach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
11.08.2025 19:02
Tagi: Horrory
Najnowsze
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA