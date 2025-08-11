Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy

Ładowanie...

Historia filmu rozgrywa się w małym miasteczku Maybrook, w Pensylwanii. Wkrótce dochodzi do wstrząsu: pewnego dnia o 2:17, siedemnaścioro dzieci uczęszczających do klasy pani Gandy (Julia Garner) w tajemniczy sposób wybiega z domu w nieznanym kierunku. Ojciec jednego z uczniów, Archer (Josh Brolin) obwinia o to nauczycielkę. Mężczyzna coraz bardziej desperacko poszukuje swojego dziecka, a także prawdy o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. W filmie zagrali też m.in. Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong i Amy Madigan.

Uwaga, w dalszej części tekstu pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu. Jeśli go nie widzieliście - wchodzicie na własną odpowiedzialność.

REKLAMA

Zniknięcia - rozwiązanie zagadki filmu

Dzieło Zacha Creggera znakomicie buduje klimat niepokoju i strachu, który coraz bardziej ogarnia głównych bohaterów, próbujących dowiedzieć się więcej o zaginięciach dzieci. Pani Gandy oraz Archer z czasem zawierają coś na kształt sojuszu i razem próbują poznać prawdę. Jak się okaże, ta będzie przerażająca.

W finałowym akcie filmu, na około 20-30 minut przed końcem, poznajemy tożsamość osoby odpowiedzialnej za zniknięcie wszystkich dzieci: to Gladys, ciotka Alexa, która przyjechała do jego rodziny w "odwiedziny". Jej realna tożsamość pozostaje obiektem dyskusji i interpretacji ze strony widzów, natomiast wiele wskazuje na to, że Gladys jest czarownicą, która używa tajemniczego drzewka w doniczce, by za jego pomocą wabić ofiary i wysysać z nich życiową energię. Zaczyna swój "żer" od rodziców Alexa, a następnie, drogą szantażu, zmusza go, by pomógł jej i sprowadził wszystkie dzieci ze swojej klasy, by Gladys mogła się pożywić ich energią i polepszyć swój stan. Dopiero, gdy Alex dostaje się do drzewka, sprawia, że dzieci wydostają się z piwnicy jego domu, gdzie przebywały, a następnie opętane gonią ją i zabijają, tym samym przełamując czar i "uwalniając" jej żywe ofiary.

Zakończenie "Zniknięć" zdaje się być dość otwarte, w związku z czym nie należy wykluczać, że Zach Cregger któregoś dnia postanowi nakręcić kontynuację tej historii - potencjał na to niewątpliwie jest. Historia opowiedziana w jego najnowszym filmie jest kolejnym dowodem na to, że Cregger należy do grona najbardziej kreatywnych umysłów tego gatunku i nie boi się zaskakiwać widza.

"Zniknięcia" od 8 sierpnia 2025 roku są dostępne w repertuarze kin w całej Polsce.

REKLAMA

Więcej informacji o horrorach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 11.08.2025 19:02

Ładowanie...