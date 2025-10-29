Ładowanie...

Jaki film jest najstraszniejszy? Ilu fanów kina grozy by nie spytać, tyle zapewne byłoby odpowiedzi. Na szczęście naukowcy postanowili rozwiązać tę kwestię raz na zawsze. A raczej raz na rok, bo pomysłodawcy projektu Science of Scare od paru lat regularnie w okolicach Halloween sprawdzają, który horror najbardziej widzów przeraża. Robią to już po raz piąty. W jaki sposób?



Niemożliwym oczywiście jest przeanalizowanie każdego horroru, jaki kiedykolwiek powstał. Dlatego naukowcy z Science of Scare posiłkują się listami najlepszych filmów grozy od krytyków, z forów czy Reddita, a do tego dorzucają też produkcje, które same lubią lub są po prostu polecane przez ekspertów. Pokazują je wybranej (sporej!) grupie osób, mierząc ich tętno i zmienność rytmu serca podczas poszczególnych seansów. Na ich podstawie wyciągają notę zwaną Scare Score (Nota Strachu). Im wyższa, tym dany tytuł jest straszniejszy.

REKLAMA

Najstraszniejsze horrory 2025 roku

Jeszcze w 2020 roku (w ramach pierwszej edycji Science of Scare) naukowcy ustalili listę 50 najstraszniejszych horrorów wszech czasów. Jej pierwsze 25 miejsc pozostaje niezmienne (te filmy nie są ponownie analizowane). Za to druga połowa zestawienia jest puszczana badanym na nowo, a do tego co roku dochodzą do niej nowe tytuły z ostatnich miesięcy. Tak też jest tym razem.

Jak do tej pory w corocznych zestawieniach Science of Scare dominuje "Sinister". Tylko w 2021 roku wyższy od niego wynik otrzymał "Host". Jednakże już w kolejnej edycji horror Scotta Dericksona wrócił na sam szczyt topki i ciągle się na nim dzielnie trzyma. Tak jest i tym razem. Ale! Na nieco dalszych pozycjach doszło do zmian. I to całkiem poważnych, bo w pierwszej dziesiątce znajdziemy horror, który zadebiutował zaledwie parę miesięcy temu.

Na siódme miejsce zestawienia najstraszniejszych horrorów według Science of Scare trafiło "Uśmiechnij się 2". Sequel o jedno oczko przebił więc swojego poprzednika i zaciekle goni "Dziedzictwo. Hereditary". Jest to więc całkiem spore osiągnięcie. Żadnemu innemu horrorowi z ostatnich miesięcy nie udało się nawet zbliżyć do jego wyniku, aczkolwiek w TOP 50 zestawienia znalazło się jeszcze parę nowych tytułów.

Nawet w pierwszej połowie zestawienia znajdziemy jeszcze jeden horror, który jeszcze niedawno mogliśmy oglądać na ekranach kin. "Oddaj ją" znalazło się bowiem na 24 miejscu. Dużo dalej, bo dopiero na 49 pozycji zadebiutowała natomiast "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie", a tuż za nią pojawiły się "Zniknięcia".

W TOP 50 najstraszniejszych horrorów wszech czasów znalazły się więc cztery tytuły z tego roku. Łącznie jednak naukowcy stojący za Science of Scare puścili badanym aż 11 filmów z ostatnich miesięcy. Siedem z nich znalazło się więc już poza zestawieniem. Mimo to nie mamy powodów do narzekań, bo wciąż dostaliśmy namacalny dowód, że dla fanów kina grozy jest to bardzo mocny rok.



Więcej o horrorach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

TOP 11 najstraszniejszych horrorów 2025 wg Science of Scare

Uśmiechnij się 2 Oddaj ją Obecność 4: Ostatnie namaszczenie Zniknięcia 28 lat później Together Brzydka siostra Until Dawn Asch Towarzysz Grzesznicy

REKLAMA







REKLAMA

Rafał Christ 29.10.2025 12:18

Ładowanie...