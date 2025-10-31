6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce
Dziś jest Halloween - święto duchów, demonów, cukierków i psikusów. Dla kinomanów najczęściej oznacza to wysyp horrorów do obejrzenia. Choć kina niewątpliwie mają interesujący repertuar, zdecydowaliśmy się wybrać 6 filmów grozy, które można obejrzeć w domowej przestrzeni na platformie streamingowej.
2025 rok jest dla horrorowego gatunku dość łaskawy. Zarówno, gdy chodzi o oryginalne pomysły filmowe oraz powroty do znanych marek, w ostatnich miesiącach oba elementy były równie silne, dzięki czemu dostaliśmy sporo dobrego kina grozy. Wampiry, wilkołaki, tajemnicze ciotki - każdy "straszak" miał w 2025 pole do popisu, każdy reprezentuje nieco inny typ grozy, każdemu w Halloween warto dać szansę. Wybraliśmy najlepszych z najlepszych - oto zestawienie 6 najlepszych horrorów, które są dostępne do obejrzenia w streamingu.
Horrory na Halloween do obejrzenia w domu - TOP 6
Nosferatu
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyser: Robert Eggers
- Obsada: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicolas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson
- Ocena IMDb: 7.1/10
Niewątpliwie jedna z najważniejszych produkcji grozy tego roku. Udało jej się wybić na tyle, że zwróciła na nią uwagę Akademia, przyznając cztery nominacje do Oscarów. Skończyło się jak zwykle, ale Robert Eggers znów wprowadził grozę na salony. Zaprezentował kolejną i moim zdaniem najlepszą dotychczas ekranizację słynnej historii o legendarnym Nosferatu - wampirze pałającym żądzą do młodej kobiety. To dzieło wspaniale zrealizowane i zagrane na absolutnie najwyższym poziomie - Lily-Rose Depp wspina się na wyżyny aktorstwa, a transformacja wizualna i głosowa dokonana przez Billa Skarsgarda sprawia, że ręce się pocą ze strachu.
Film jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.
Zniknięcia
- Czas trwania: 128 minut
- Reżyser: Zach Cregger
- Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong
- Ocena IMDb: 7.5/10
Zach Cregger kilka lat temu zawojował świat kina grozy, gdy przyniósł nam "Barbarzyńców", określanych często jako "horror Airbnb". W przypadku "Zniknięć" zmienił wektor swoich zainteresowań i zaserwował nam historię rodem z Kingowskiej twórczości - oto bowiem w niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do zniknięcia kilkunastu dzieci z tej samej klasy. Rodzice na czele z Archerem (Brolin) są zrozpaczeni, a ofiarą oskarżeń pada jedna z nauczycielek, Justine (świetna Garner). Świetnie napisana i wciągająca historia, całość bardzo dobrze spełnia się jako horror i potrafi skutecznie straszyć.
Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.
Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: Zach Lipovsky i Adam Stein
- Obsada: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger, Tony Todd
- Ocena IMDb: 6.7/10
Mało kto się spodziewał, że powrót do świata odwiecznie balansującego na granicy horrorowej brutalności i komediowego kiczu "Oszukać przeznaczenie" może się udać - a tu niespodzianka! "Więzy krwi" doskonale wykorzystują swoje dziedzictwo, by nie tylko pomysłowo straszyć (nie brakuje tutaj znakomitych, mięsnych scen), ale również za pomocą tego w jakiś sposób opowiedzieć o bohaterach - którzy nareszcie są czymś więcej niż mięsem - i łączących ich relacjach. Główną postacią "Więzów krwi" jest dręczona koszmarami dziewczyna, która odkrywa przeszłość swojej babci, a wraz z nią nadchodzące zagrożenie. To najlepsza część serii.
Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.
Grzesznicy
- Czas trwania: 137 minut
- Reżyser: Ryan Coogler
- Obsada: Michael B. Jordan, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld, Miles Caton
- Ocena IMDb: 7.6/10
Absolutna czołówka filmów tego roku, poważny pretendent do walki o najważniejsze nagrody w zbliżającym się sezonie. "Grzesznicy" opowiadają historię Smoke'a i Stacka (Michael B. Jordan w podwójnej roli), którzy wracają w rodzinne strony i decydują się otworzyć własny biznes. Ryanowi Cooglerowi udała się rzecz niecodzienna - połączenie w jedną historię opowieści o czarnej kulturze, rozliczaniu się z przeszłością, ludziach, ich grzechach i słabościach, wolności, a także o muzyce jako mieczu obosiecznym, potrafiącym przynieść ukojenie i zarazem wyzwolić demony (dosłownie). Gdy do tego dodamy wątek wampirów, robi się niezwykła i wyjątkowo udana mieszanka. Irlandzka muzyka nigdy nie była tak upiorna, jak w tym filmie.
Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.
Towarzysz
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Drew Hancock
- Obsada: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén, Rupert Friend
- Ocena IMDb: 6.9/10
Ten film niekoniecznie jest horrorem w klasycznym rozumieniu, natomiast intensywnie czerpie z możliwości tego gatunku. Film Hancocka to inteligentna i pełna twistów historia, miks thrillera, czarnej komedii i krwawego slashera z domieszką science-fiction. To produkcja, o której fabule lepiej wiedzieć jak najmniej, więc jedyne co musicie wiedzieć to to, że Josh (Quaid) zabiera swoją dziewczynę Iris (świetna Thatcher) na weekend do domku, w którym mają spędzić czas z przyjaciółmi. Jak nietrudno się domyślić, głównej bohaterce wkrótce przybędzie więcej zmartwień.
Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.
Wolf Man
- Czas trwania: 103 minut
- Reżyser: Leigh Whannell
- Obsada: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger
- Ocena IMDb: 5.6/10
Leigh Whannell w świecie kina grozy zdążył już postawić kilka reżyserskich kroków - mowa np. o "Ulepszeniu" czy "Niewidzialnym człowieku". Tegoroczny "Wolf Man" nie jest może dziełem wybitnym, ale niewątpliwie godnym uwagi. W centrum historii osadza Blake'a (Christopher Abbott), który zabiera swoją rodzinę do odziedziczonego domu w Oregonie. Na miejscu dochodzi do tragedii - mężczyzna zostaje ugryziony przez tajemniczą istotę. To zdarzenie sprawia, że jego ciało ulega deformacji, a jego rodzina pogrąża się w strachu. Na poziomie body horroru i dramatu głównego bohatera to naprawdę udany film, sam Christopher Abbott w roli głównej prezentuje dobry poziom.
Film jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.
Więcej o horrorach przeczytacie na Spider's Web:
- To nie koniec obecności. Będzie nowy, choć zupełnie inny film
- Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
- Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
- Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
- Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem