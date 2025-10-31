6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce

Ładowanie...

2025 rok jest dla horrorowego gatunku dość łaskawy. Zarówno, gdy chodzi o oryginalne pomysły filmowe oraz powroty do znanych marek, w ostatnich miesiącach oba elementy były równie silne, dzięki czemu dostaliśmy sporo dobrego kina grozy. Wampiry, wilkołaki, tajemnicze ciotki - każdy "straszak" miał w 2025 pole do popisu, każdy reprezentuje nieco inny typ grozy, każdemu w Halloween warto dać szansę. Wybraliśmy najlepszych z najlepszych - oto zestawienie 6 najlepszych horrorów, które są dostępne do obejrzenia w streamingu.

REKLAMA

Horrory na Halloween do obejrzenia w domu - TOP 6

REKLAMA

Nosferatu

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicolas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson

Ocena IMDb: 7.1/10

Niewątpliwie jedna z najważniejszych produkcji grozy tego roku. Udało jej się wybić na tyle, że zwróciła na nią uwagę Akademia, przyznając cztery nominacje do Oscarów. Skończyło się jak zwykle, ale Robert Eggers znów wprowadził grozę na salony. Zaprezentował kolejną i moim zdaniem najlepszą dotychczas ekranizację słynnej historii o legendarnym Nosferatu - wampirze pałającym żądzą do młodej kobiety. To dzieło wspaniale zrealizowane i zagrane na absolutnie najwyższym poziomie - Lily-Rose Depp wspina się na wyżyny aktorstwa, a transformacja wizualna i głosowa dokonana przez Billa Skarsgarda sprawia, że ręce się pocą ze strachu.

Film jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

NOSFERATU SkyShowtime SkyShowtime

Zniknięcia

Czas trwania: 128 minut

Reżyser: Zach Cregger

Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong

Ocena IMDb: 7.5/10

Zach Cregger kilka lat temu zawojował świat kina grozy, gdy przyniósł nam "Barbarzyńców", określanych często jako "horror Airbnb". W przypadku "Zniknięć" zmienił wektor swoich zainteresowań i zaserwował nam historię rodem z Kingowskiej twórczości - oto bowiem w niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do zniknięcia kilkunastu dzieci z tej samej klasy. Rodzice na czele z Archerem (Brolin) są zrozpaczeni, a ofiarą oskarżeń pada jedna z nauczycielek, Justine (świetna Garner). Świetnie napisana i wciągająca historia, całość bardzo dobrze spełnia się jako horror i potrafi skutecznie straszyć.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

ZNIKNIĘCIA HBO Max HBO Max

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Zach Lipovsky i Adam Stein

Obsada: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger, Tony Todd

Ocena IMDb: 6.7/10

Mało kto się spodziewał, że powrót do świata odwiecznie balansującego na granicy horrorowej brutalności i komediowego kiczu "Oszukać przeznaczenie" może się udać - a tu niespodzianka! "Więzy krwi" doskonale wykorzystują swoje dziedzictwo, by nie tylko pomysłowo straszyć (nie brakuje tutaj znakomitych, mięsnych scen), ale również za pomocą tego w jakiś sposób opowiedzieć o bohaterach - którzy nareszcie są czymś więcej niż mięsem - i łączących ich relacjach. Główną postacią "Więzów krwi" jest dręczona koszmarami dziewczyna, która odkrywa przeszłość swojej babci, a wraz z nią nadchodzące zagrożenie. To najlepsza część serii.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE: WIĘZY KRWI HBO Max HBO Max

Grzesznicy

Czas trwania: 137 minut

Reżyser: Ryan Coogler

Obsada: Michael B. Jordan, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld, Miles Caton

Ocena IMDb: 7.6/10

Absolutna czołówka filmów tego roku, poważny pretendent do walki o najważniejsze nagrody w zbliżającym się sezonie. "Grzesznicy" opowiadają historię Smoke'a i Stacka (Michael B. Jordan w podwójnej roli), którzy wracają w rodzinne strony i decydują się otworzyć własny biznes. Ryanowi Cooglerowi udała się rzecz niecodzienna - połączenie w jedną historię opowieści o czarnej kulturze, rozliczaniu się z przeszłością, ludziach, ich grzechach i słabościach, wolności, a także o muzyce jako mieczu obosiecznym, potrafiącym przynieść ukojenie i zarazem wyzwolić demony (dosłownie). Gdy do tego dodamy wątek wampirów, robi się niezwykła i wyjątkowo udana mieszanka. Irlandzka muzyka nigdy nie była tak upiorna, jak w tym filmie.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

GRZESZNICY HBO Max HBO Max

Towarzysz

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Drew Hancock

Obsada: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén, Rupert Friend

Ocena IMDb: 6.9/10

Ten film niekoniecznie jest horrorem w klasycznym rozumieniu, natomiast intensywnie czerpie z możliwości tego gatunku. Film Hancocka to inteligentna i pełna twistów historia, miks thrillera, czarnej komedii i krwawego slashera z domieszką science-fiction. To produkcja, o której fabule lepiej wiedzieć jak najmniej, więc jedyne co musicie wiedzieć to to, że Josh (Quaid) zabiera swoją dziewczynę Iris (świetna Thatcher) na weekend do domku, w którym mają spędzić czas z przyjaciółmi. Jak nietrudno się domyślić, głównej bohaterce wkrótce przybędzie więcej zmartwień.

Film jest dostępny do obejrzenia na HBO Max.

TOWARZYSZ HBO Max HBO Max

Wolf Man

Czas trwania: 103 minut

Reżyser: Leigh Whannell

Obsada: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger

Ocena IMDb: 5.6/10

Leigh Whannell w świecie kina grozy zdążył już postawić kilka reżyserskich kroków - mowa np. o "Ulepszeniu" czy "Niewidzialnym człowieku". Tegoroczny "Wolf Man" nie jest może dziełem wybitnym, ale niewątpliwie godnym uwagi. W centrum historii osadza Blake'a (Christopher Abbott), który zabiera swoją rodzinę do odziedziczonego domu w Oregonie. Na miejscu dochodzi do tragedii - mężczyzna zostaje ugryziony przez tajemniczą istotę. To zdarzenie sprawia, że jego ciało ulega deformacji, a jego rodzina pogrąża się w strachu. Na poziomie body horroru i dramatu głównego bohatera to naprawdę udany film, sam Christopher Abbott w roli głównej prezentuje dobry poziom.

Film jest dostępny do obejrzenia na SkyShowtime.

WOLF MAN SkyShowtime SkyShowtime

REKLAMA

Więcej o horrorach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 31.10.2025 10:35

Ładowanie...