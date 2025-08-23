Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć

Ładowanie...

Chociaż "Jedz, módl się, kochaj" nie jest najlepiej ocenianą produkcją, w której pojawiła się Julia Roberts, to jednak - obok "Pretty Woman", "Mój chłopak się żeni", "Erin Brockovich" czy "Notting Hills" - jest ona uważana za jedną z ważniejszych w jej karierze. Emanujący kobiecością i duchowością film był do tej pory dostępny dla subskrybentów serwisu Netflix, jednak wraz z końcem miesiąca zniknie z biblioteki serwisu. Nadchodzący weekend to ostatnia szansa, aby wraz z główną bohaterką posmakować włoskich potraw, zadumać się nad duchowymi aspektami w Indiach i poczuć motyle w brzuchu w balijskim raju.

Jedz, módl się, kochaj: kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa

W 2006 roku ukazała się książka "Jedz, módl się, kochaj" autorstwa Elizabeth Gilbert. Autorka opisuje w niej swoje wspomnienia związane z podróżami do Włoch, Indii oraz Indonezji, gdzie wyruszyła po rozwodzie, by odnaleźć drogę ku samopoznaniu. Tytuł nie tylko stał się bestsellerem, ale również inspiracją do nakręcenia filmu o tym samym tytule.

"Jedz, módl się, kochaj" w reżyserii Ryana Murphy'ego skupia się na 35-letniej Elizabeth Gilbert, która ma wszystko - męża, swój własny dom i owocną karierę. Mimo że wydaje się być kobietą, której niczego w życiu nie brakuje, to są to jednak tylko pozory. W związku z tym, że Elizabeth czuje, że jest nieszczęśliwa, postanawia zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi i stawia wszystko na jedną kartę, by dowiedzieć się, czego tak naprawdę pragnie.

Zaczyna od rozwodu z mężem Stephenem (Billy Crudup), który nie jest z tego powodu zbyt zadowolony. Niedługo po rozstaniu wikła się w krótki romans z Davidem (James Franco), młodym aktorem teatralnym, ale również wtedy ma poczucie, że w jej życiu po prostu czegoś brakuje. Podejmuje zatem decyzję o wyjeździe - swoją podróż zacznie we Włoszech, następnym przystankiem będą Indie, a metą - Bali.

Każdy z tych krajów nawiązuje do tytułu filmu "Jedz, módl się, kochaj". We Włoszech Elizabeth zasmakuje tamtejszych potraw, pozna sposób komunikowania się Włochów i nauczy się czerpać z życia przyjemność, w czym będzie przyświecało jej motto "dolce far niente" oznaczające słodkie lenistwo. W Indiach bohaterka udaje się aszramu, gdzie ma nadzieję zanurzyć się w duchowości, przejść wewnętrzną przemianę i odnaleźć spokój ducha. W finale swojej podróży, czyli na Bali, połączy swoje poprzednie doświadczenia związane z ciałem i duchem, a to wszystko doprowadzi ją do odnalezienia prawdziwej miłości.

Produkcja spotkała się z mieszanymi opiniami widzów i krytyków. Nie chcę być tutaj adwokatem diabła, ale stoję po przeciwnej stronie barykady. I choć sama książka zyskała swoich zwolenników, to uważam, że produkcja również ma swoje zalety. Nie chodzi mi tu tylko o piękne kadry czy genialny montaż (byłam nim zachwycona), ale lekkość, którą miała w sobie Julia Roberts. Nie widziałam jej dotychczas w takim wydaniu - jej bohaterka była subtelna, kobieca i delikatna, a jednocześnie widać było w niej tę siłę i zdeterminowanie, by zostawić za sobą swoje pozornie idealnie życie i ruszyć w nieznane, by odnaleźć siebie.

"Jedz, módl się, kochaj" to była dla mnie nie tylko wizualna, ale również emocjonalna uczta. Skłania do tego, by na chwilę przystanąć i pomyśleć o swoim życiu. Czy jestem w tym miejscu, gdzie chcę być? Czego mi brakuje? Co chciałabym zmienić? Jakimi ludźmi się otaczam? Produkcja może w pewien sposób inspirować do tego, by zadać sobie te pytania i spróbować na nie odpowiedzieć. Na to zawsze jest dobry moment, a tymczasem z seansem "Jedz, módl się, kochaj" warto się pospieszyć - film zniknie z biblioteki Netfliksa już 31 sierpnia.

Tytuł filmu: Jedz, módl się, kochaj (Eat Pray Love)

Jedz, módl się, kochaj (Eat Pray Love) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 2h 13m

2h 13m Reżyseria: Ryan Murphy

Ryan Murphy Obsada: Julia Roberts, Javier Bardem, Viola Davis, Arlene Tur

Julia Roberts, Javier Bardem, Viola Davis, Arlene Tur Ocena IMDb: 5.9/10

Anna Bortniak 23.08.2025 15:45

