Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?

Ładowanie...

Gdy Netflix ogłosił, że rolę Geralta z Rivii po Henrym Cavillu przejmie ten młodszy Hemsworth, z miejsca zrobiło mi się chłopa żal. Nie dość, że dołączył do projektu, który skrajnie polaryzuje odbiorców i w sporej części z nich budzi nie tyle sceptycyzm, co wręcz agresję, to jeszcze musiał wejść w buty jednego z nielicznych naprawdę lubianych i cenionych elementów tego serialu. Mam nadzieję, że aktor naprawdę odciął się na dłuższy czas od sieci, a i po premierze nie będzie czytać wypowiedzi internautów na swój temat, bo starcie z zacietrzewieniem o takiej skali może poskutkować traumą. Zresztą - jestem też przekonany, że choćby nawet odstawił tu oscarowy popis, to i tak nie przekonały pokaźnego grona fanów Brytyjczyka. Wśród których, swoją drogą, ultrasów nie brakuje.



Rzecz w tym, że Cavill jest po prostu powszechnie lubiany: nie za ponadprzeciętny aktorski kunszt, bo tego, bądźmy szczerzy, raczej nie posiada - to solidny rzemieślnik, który dotychczas nie miał też większej okazji, by naprawdę się wykazać. Cavill podbił serca publiczności swoją osobowością, a raczej tą jej wersją, którą pokazuje w mediach i w sieci: przystojny, barczysty, uroczy nerd (lubi gry bitewne i wideo, maluje modele, zaczytuje się w fantasy i sci-fi), właściciel pięknego psiaka, sympatyczny, uśmiechnięty, zaangażowany w swoją pracę, niewątpliwie wkładający w nią dużo serca. Czego tu nie lubić? Z drugiej strony: Liam Hemsworth, znany głównie jako brat Thora i typ, który prawdopodobnie zdradził Miley Cyrus i doczekał się nawet piosenki na swój temat. Bez szans, prawda?

REKLAMA

Wiedźmin 4: jak wypadł Liam Hemsworth?

Jeśli jednak odrzucimy osobiste sympatie i antypatie i skupimy się na samej sztuce, wtedy okaże się, że... Cóż, na jedno wychodzi. Umówmy się: serialowy Geralt nie jest postacią aktorsko wymagającą. Ta rola wymaga przede wszystkim fizycznej sprawności, bo poza tym z jego ust nie pada zbyt wiele słów, nie mierzy się też z głęboko emocjonalnymi scenami pełnymi dramatyzmu. Przez większość czasu mruczy coś pod nosem, czasem przeklnie, z rzadka powie coś więcej chrapliwym tonem - zarówno Cavill, jak i Hemsworth nie mieli zatem większych problemów, by to udźwignąć.

Powiem więcej: choć Geralt z 4. sezonu różni się nieco od tego z poprzednich odsłon (jest nieco bardziej narwany, mniej powściągliwy, co akurat nie przypadło mi do gustu), to w gruncie rzeczy obaj panowie postawili na niemal identyczny performance. Hemsworth daje radę w sekwencjach walki, jego „hmm” i „fuck”, choć powtarzane do znudzenia, brzmią jak wcześniej, podobnie zresztą jak chrapiąco-brażony ton głosu. Osobiście po 10 minutach nie pamiętałem już o tej podmiance. Obaj aktorzy zgrabnie poradzili sobie z tą niewymagającą artystycznie rolą, zrobili coś podobnego i, cóż, podobnie skutecznego. Słowem: Hemsworth jest w porządku.



A że sama postać została boleśnie spłycona, sprowadzona do roli przeciętnie rozgarniętego osiłka, sięgającego po miecz bezrefleksyjnie przy byle okazji, pozbawionego wszystkich tych arcyciekawych scen dyskusji, którego bogaty pakiet doświadczeń i traum został sprowadzony do straszliwego banału, to inna sprawa.



4. sezon Wiedźmina jest już dostępny na Netfliksie.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 30.10.2025 14:56

Ładowanie...