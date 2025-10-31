REKLAMA
2. odcinek To: Witajcie w Derry wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu

Nowy epizod „To: Witajcie w Derry” nareszcie wyjaśnia, co będzie głównym tematem produkcji. I – jak na razie – robi to bardzo dobrze.

Konrad Chwast
to witajcie w derry odcinek 2
Na początek drobna uwaga. Niniejszy tekst jest spoilerowym opracowaniem 2. odcinka „To: Witajcie w Derry”. Jeśli więc jesteście jeszcze przed seansem, wróćcie do nas, gdy to się zmieni. Albo czytajcie, jeśli nawet spoilerów się nie boicie.

Widzowie (w tym ja) czekali przede wszystkim na wyjaśnienie ostatnich minut premierowego odcinka. Scena z kina zapewne zostanie na długo zapamiętana nie tylko ze względu na swoją brutalność. Być może nawet znacznie ważniejsze jest, że HBO powtórzyło numer znany z „Gry o tron”, czyli najpierw pozwoliło poznać i polubić bohaterów, a następnie w brutalny sposób się ich pozbyło.

To: Witajcie w Derry – podsumowanie 2. odcinka

I tak, rzeczywiście szybko dowiadujemy się, że już po wszystkim, że dopiero co poznani Phil Malkin i Teddy Uris, a także malutka siostra tego pierwszego, nie żyją. Fabuła zresztą przeskakuje kilka tygodni w przód. Dzięki czemu dowiadujemy się, że szkoła już przeszła z tą tragedią do porządku dziennego.

Fabuła ogniskuje się w pobliżu trzech wątków. Najważniejszym z perspektywy całego świata wykreowanego przez Stephena Kinga jest ten związany z bazą wojskową i rodziną Hanlonów. Przede wszystkim dowiadujemy się, kim jest Leroy Hanlon!

Leroy Hanlon to dziadek Mike’a znanego z filmów i książki.

Syn Leroya wreszcie się przedstawia. To Will Hanlon, a więc ojciec Mike’a Hanlona, który w przyszłości będzie członkiem Klubu Frajerów. Co jednak ważne – serial znacząco zmienia to, co w książkach pokazał King. Rodzina Hanlonów była raczej niezbyt zamożna. Oryginalny Will Hanlon kochał co prawda Derry, a tę miłość przelał na syna, ale przez większość czasu prowadził żywot farmera. Miał co prawda wojskowe doświadczenie, ale zakończyło się ono w stopniu szeregowca. W serialowej wersji Will jest raczkującym nerdem, synem utytułowanego pilota i przede wszystkim żyje o klasę społeczną wyżej niż jego książkowy odpowiednik.

Znacznie istotniejsze jest jednak, że rzeczywiście rodzina Hanlonów będzie kluczowa dla rozwiązania zagadki dotyczącej zła trawiącego Derry. Ostatni atak na Leroya okazał się być testem, jaki przeprowadził na nim generał dowodzący jednostką. Okazało się, iż nasz pilot ma wadę ciała migdałowatego w mózgu, która sprawia, iż nie odczuwa on strachu. To przydatna umiejętność, gdy szuka się „broni, która ma zabijać strachem”. O co tu chodzi?

Najwyraźniej twórcy stwierdzili, że chcą nie tylko pokazać historię Derry, ale również spróbować odpowiedzieć na pytanie, skąd „To” się wzięło i czym jest w ogóle ten byt, który prześladuje miejscowe dzieciaki. W czasie prac żołnierzom udało się znaleźć samochód wypełniony szkieletami, dokładnie taki, jak ten, w którym zginął Matty – chłopiec z pierwszego odcinka. Czy to oznacza, że odnaleziono miejsce, w którym „To” ukrywa zwłoki ofiar? To możliwe. Znacznie jednak ważniejsze pozostaje pytanie, na ile twórcy będą chcieli pokazać, co kryje się pod tajemniczym złem. Oczywiście wiele odpowiedzi znają już fani książki, ale umówmy się – tajemnica jest jedną z najważniejszych cech Pennywise’a.

to odcinek 2 derry

2. istotnym wątkiem serialu jest ten związany z rasizmem w Derry.

Przyznam, że zaskoczyło mnie, jak istotna okazuje się akurat ta część fabuły. Rozumiem, że to znak czasów, bo dyskurs związany z systemowym wykluczaniem osób o innym kolorze skóry jest aktualnie bardzo istotny w Stanach Zjednoczonych. Hank Grogan zostaje tu ofiarą rasistowskiej nagonki, ale też bezradności wymiaru sprawiedliwości wobec zaginięć dzieci. Czarnoskóry mężczyzna wydaje się tu idealnym kozłem ofiarnym, na którym może skupić się strach społeczności.

Bardzo ciekawe jest, jak zostanie poprowadzony rozdzierający serce wątek Lilly Bainbridge, która stanęła przed dylematem naprawdę tragicznym. Niestety dziecko przegrało z własnych strachem i obciążyło oskarżeniami Bogu ducha winnego Dicka. To, wraz z horrorową sceną w sklepie, było najmocniejszym wątkiem odcinka. Ciary.

Jeśli ciągle mało wam historii związanych z "TO: Witajcie w Derry", to możecie przeczytać naszą recenzję całości serialu, a także poszczególnych odcinków, w tym premierowego. Tu znajdziecie również pełny harmonogram odcinków. Przygotowaliśmy również tekst materiał o tym, w jakich latach rozgrywa się akcja serialu i jak łączy się z książkami i filmami.

